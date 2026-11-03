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Domácí

Hymna už zazněla, studenti jsou v ulicích. Protest proti vládě nabírá na síle

Aktuálně.cz přináší sestřih z dnešního vystoupení studentů HAMU na obranu České televize a Českého rozhlasu. Kromě státní hymny zazněla také známá píseň Kat a blázen, po které studenti z ničeho nic přestali hrát Vltavu od Bedřicha Smetany. Následně na videu vysvětlují, proč skladbu přerušili.

Radek Bartoníček
Radek Bartoníček
Radek Bartoníček
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Jedna z největších stávek studentů po roce 1989 sice bude vrcholit až dnes odpoledne, už od rána jsou ale studenti v ulicích a protestují proti vládě Andreje Babiše (ANO). Protesty probíhají na několika místech v Čechách i na Moravě, ty největší se očekávají v Praze. Aktuálně.cz je na místě.

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Studenti HAMU na Klárově; 3. listopadu 2026. Demonstrace začala státní hymnou, po které zazpívali známou píseň Kat a blázen, kterou napsali Jiří Voskovec a Jan Werich na hudbu Jaroslava Ježka pro Osvobozené divadlo. Během této písně studenti tanečního oboru předvedli taneční číslo.
Studenti HAMU stávkují na pražském Klárově.
Studenti HAMU ve stávce
Studenti HAMU ve stávce
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5 fotografií

Park Klárov stojí jen nedaleko stanice metra a tramvaje Malostranská a je z pohledu demonstrací známý jako místo, kde spolek Milion chvilek pro demokracii protestoval v srpnu roku 2023 proti Pavlu Blažkovi (ODS), ministru spravedlnosti ve vládě Petra Fialy.

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Milion chvilek tehdy požadoval, aby Blažek, který je nyní trestně stíhaný v kauze bitcoinů, odstoupil z vlády kvůli kontaktům s Martinem Nejedlým, nechvalně proslulým poradcem prezidenta Miloše Zemana.

Nyní si tento park vybrali studenti Akademie múzických umění v Praze jako místo pro své hudební shromáždění, kde protestovali proti chování vlády Andreje Babiše vůči České televizi (ČT) a Českému rozhlasu (ČRo).

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Jejich setkání začalo státní hymnou, po které zazpívali známou píseň Kat a blázen, kterou napsali Jiří Voskovec a Jan Werich na hudbu Jaroslava Ježka pro Osvobozené divadlo. Během této písně studenti tanečního oboru předvedli taneční číslo, po kterém zazněla Vltava od Bedřicha Smetany. Zazněl ale jen kousek, v určité chvíli hudba předčasně dozněla - záměrně.

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„Tak jako se v nečekaný moment rozpadla Smetanova Vltava, může se pozvolna rozpadnout i nezávislost veřejnoprávních médií,“ vysvětlil student HAMU Martin Bělohlávek. „Nesmírně si vážíme svobody, díky které můžeme tvořit a vyjadřovat se našim uměním bez omezení. Přejeme si, aby Česká televize a Český rozhlas zůstaly nezávislé a nestranné, a voláme po kultivovaném dialogu všech stran,“ pokračoval.

Mimochodem, název písně byl i v názvu celé této zmiňované studentské akce, která nesla název: „Ve 4.36 vzhůru snad jen kat či blázen“. Organizátoři tím narážejí na to, že vládní většina schválila v 1. čtení zrušení koncesionářských poplatků za Českou televizi a Český rozhlas v sobotu nad ránem právě ve 4.36.

Po studentech HAMU vyjdou do ulic studenti dalších vysokých škol v řadě měst České republiky s tím, že vrcholem bude protest přesně v 16.36 na pražském Václavském náměstí, kam dorazí i zaměstnanci ČT a ČRo, kteří v úterý stávkují.

„Svůj postoj vyjádříme tím, co umíme nejlépe: hudbou a pohybem. Jako studenti HAMU stojíme za nezávislými médii veřejné služby a voláme po slušném dialogu všech stran. Pravda se hledá v dialogu. Přidat se může kdokoli, kdo hraje, zpívá, točí nebo fotí, bez výběru a bez zkoušky,“ stálo v prohlášení HAMU.

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Následně se studenti školy přesunou na pravé poledne na Mariánské náměstí. Tam budou také členové akademické obce Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze (DAMU) a zástupci Filmové a televizní fakulty (FAMU). Společně potom půjdou na zmiňovanou demonstraci na Václavské náměstí.

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Celou řadu akcí chystají i pražské fakulty Univerzity Karlovy (UK), z nichž největší bude na náměstí Jana Palacha a na Albertově. Studenti UK požadují stažení vládního návrhu rušícího televizní a rozhlasové poplatky, který považují za neadekvátní a nepřijatelný.

„Také požadujeme zastavení útoků na zaměstnance veřejnoprávních médií, kulturní sektor a širší veřejnost, kteří legitimní a nenásilnou formou projevili svůj nesouhlas,“ uvedli studenti.

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Na náměstí Jana Palacha mají sraz studenti z Právnické a Filozofické fakulty UK se studujícími z Akademie výtvarných umění, Vysoké školy uměleckoprůmyslové, Matematicko-fyzikální fakulty a 2. lékařské fakulty. Všichni poté půjdou přes Mariánské náměstí také na Václavské náměstí. Tam vyrazí z Jinonic i studenti z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

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Českou televizi a Český rozhlas podpoří i studenti z Českého vysokého učení technického v Praze a Vysoké školy chemicko-technologické. V kampusu v Dejvicích chce iniciativa Vstávej, Techniko, křídami kreslit a psát symboly a slova podpory oběma médiím.

„Chystáme se křídou pokreslit co nejvíc chodníků symboly a slovy podpory těmto médiím! Ta totiž v úterý vstoupí do stávky, kterou zaměstnanci vyjádří své znepokojení s chystanými změnami financování veřejnoprávních médií a obavu z hrozící ztráty nezávislosti. A my jim nebudeme jen držet palečky,“ vzkazuje iniciativa studentům školy.

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