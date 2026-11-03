Hymna už zazněla, studenti jsou v ulicích. Protest proti vládě nabírá na síle

Aktuálně.cz přináší sestřih z dnešního vystoupení studentů HAMU na obranu České televize a Českého rozhlasu. Kromě státní hymny zazněla také známá píseň Kat a blázen, po které studenti z ničeho nic přestali hrát Vltavu od Bedřicha Smetany. Následně na videu vysvětlují, proč skladbu přerušili.
Jedna z největších stávek studentů po roce 1989 sice bude vrcholit až dnes odpoledne, už od rána jsou ale studenti v ulicích a protestují proti vládě Andreje Babiše (ANO). Protesty probíhají na několika místech v Čechách i na Moravě, ty největší se očekávají v Praze. Aktuálně.cz je na místě.
Park Klárov stojí jen nedaleko stanice metra a tramvaje Malostranská a je z pohledu demonstrací známý jako místo, kde spolek Milion chvilek pro demokracii protestoval v srpnu roku 2023 proti Pavlu Blažkovi (ODS), ministru spravedlnosti ve vládě Petra Fialy.
Milion chvilek tehdy požadoval, aby Blažek, který je nyní trestně stíhaný v kauze bitcoinů, odstoupil z vlády kvůli kontaktům s Martinem Nejedlým, nechvalně proslulým poradcem prezidenta Miloše Zemana.
Nyní si tento park vybrali studenti Akademie múzických umění v Praze jako místo pro své hudební shromáždění, kde protestovali proti chování vlády Andreje Babiše vůči České televizi (ČT) a Českému rozhlasu (ČRo).
Jejich setkání začalo státní hymnou, po které zazpívali známou píseň Kat a blázen, kterou napsali Jiří Voskovec a Jan Werich na hudbu Jaroslava Ježka pro Osvobozené divadlo. Během této písně studenti tanečního oboru předvedli taneční číslo, po kterém zazněla Vltava od Bedřicha Smetany. Zazněl ale jen kousek, v určité chvíli hudba předčasně dozněla - záměrně.
„Tak jako se v nečekaný moment rozpadla Smetanova Vltava, může se pozvolna rozpadnout i nezávislost veřejnoprávních médií,“ vysvětlil student HAMU Martin Bělohlávek. „Nesmírně si vážíme svobody, díky které můžeme tvořit a vyjadřovat se našim uměním bez omezení. Přejeme si, aby Česká televize a Český rozhlas zůstaly nezávislé a nestranné, a voláme po kultivovaném dialogu všech stran,“ pokračoval.
Mimochodem, název písně byl i v názvu celé této zmiňované studentské akce, která nesla název: „Ve 4.36 vzhůru snad jen kat či blázen“. Organizátoři tím narážejí na to, že vládní většina schválila v 1. čtení zrušení koncesionářských poplatků za Českou televizi a Český rozhlas v sobotu nad ránem právě ve 4.36.
Po studentech HAMU vyjdou do ulic studenti dalších vysokých škol v řadě měst České republiky s tím, že vrcholem bude protest přesně v 16.36 na pražském Václavském náměstí, kam dorazí i zaměstnanci ČT a ČRo, kteří v úterý stávkují.
„Svůj postoj vyjádříme tím, co umíme nejlépe: hudbou a pohybem. Jako studenti HAMU stojíme za nezávislými médii veřejné služby a voláme po slušném dialogu všech stran. Pravda se hledá v dialogu. Přidat se může kdokoli, kdo hraje, zpívá, točí nebo fotí, bez výběru a bez zkoušky,“ stálo v prohlášení HAMU.
Následně se studenti školy přesunou na pravé poledne na Mariánské náměstí. Tam budou také členové akademické obce Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze (DAMU) a zástupci Filmové a televizní fakulty (FAMU). Společně potom půjdou na zmiňovanou demonstraci na Václavské náměstí.
Celou řadu akcí chystají i pražské fakulty Univerzity Karlovy (UK), z nichž největší bude na náměstí Jana Palacha a na Albertově. Studenti UK požadují stažení vládního návrhu rušícího televizní a rozhlasové poplatky, který považují za neadekvátní a nepřijatelný.
„Také požadujeme zastavení útoků na zaměstnance veřejnoprávních médií, kulturní sektor a širší veřejnost, kteří legitimní a nenásilnou formou projevili svůj nesouhlas,“ uvedli studenti.
Na náměstí Jana Palacha mají sraz studenti z Právnické a Filozofické fakulty UK se studujícími z Akademie výtvarných umění, Vysoké školy uměleckoprůmyslové, Matematicko-fyzikální fakulty a 2. lékařské fakulty. Všichni poté půjdou přes Mariánské náměstí také na Václavské náměstí. Tam vyrazí z Jinonic i studenti z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
Českou televizi a Český rozhlas podpoří i studenti z Českého vysokého učení technického v Praze a Vysoké školy chemicko-technologické. V kampusu v Dejvicích chce iniciativa Vstávej, Techniko, křídami kreslit a psát symboly a slova podpory oběma médiím.
„Chystáme se křídou pokreslit co nejvíc chodníků symboly a slovy podpory těmto médiím! Ta totiž v úterý vstoupí do stávky, kterou zaměstnanci vyjádří své znepokojení s chystanými změnami financování veřejnoprávních médií a obavu z hrozící ztráty nezávislosti. A my jim nebudeme jen držet palečky,“ vzkazuje iniciativa studentům školy.