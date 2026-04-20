Studenti podpoří protestem ČT a ČRo, vládu vyzvali ke stažení návrhu zákona

Studenti ve středu vyjádří podporu veřejnoprávním médiím, v Praze chystají pochod k ministerstvu kultury. Za iniciativou Média nedáme stojí studenti z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Zapojení studenti v Praze i dalších městech by měli za minutu 12:00 odejít z výuky a sejít se před školami či na náměstích, vyplývá z informací na webu iniciativy.
Vládu vyzvali ke stažení návrhu zákona o médiích veřejné služby. Protestní akce je reakcí na návrh zákona, který podle studentské iniciativy podkopává nezávislost veřejnoprávních médií České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo).
"Svoláváme 22. 4. ve 11:59 studentské stávky po celé republice a vyzýváme vás, abyste se zapojili a vyšli před školu. A vládu vyzýváme, aby okamžitě stáhla návrh zákona o médiích veřejné služby," uvedla iniciativa. Do akce se podle serveru Novinky.cz zapojí studenti z desítek škol v Česku.
Návrh, který představil ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) minulý týden, převádí financování ČT a ČRo z poplatků na státní rozpočet a zároveň jim pro příští rok ubírá 1,4 miliardy korun. ČT a ČRo v pondělí ve společném prohlášení vládní návrh kritizovaly.
Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí po jednání vlády novinářům řekl, že návrh do detailu nezná, nyní ho čeká standardní připomínkové řízení. Vyloučil, že by novela zasahovala do obsahu veřejnoprávních médií. Ve středu se Babiš setká s generálním ředitelem ČT Hynkem Chudárkem, s ředitelem ČRo René Zavoralem se podle něj sejde vicepremiér Karel Havlíček (ANO).
"Nezávislá a svobodná média jsou jedním z pilířů demokratické společnosti. Zasahování, oslabování a ve výsledku ovlivňování veřejnoprávních médií otevírá bránu k dalším autokratickým krokům, jako jsme mohli vidět v Maďarsku, Slovensku nebo před 20 lety v Rusku. V každé z těchto zemí jsme mohli vidět po zásahu do veřejnoprávních médií jasný úpadek demokratické společnosti," uvedla iniciativa na webu.
V Praze se studenti sejdou na náměstí Jana Palacha, odkud se chtějí vydat před ministerstvo kultury. Cílem akce je dát studentům možnost viditelně vyjádřit svůj nesouhlas s politickými tlaky na veřejnoprávní média, uvedla iniciativa.
Vládní návrh financovat ČT a ČRo ze státního rozpočtu kritizuje mimo jiné Syndikát novinářů ČR. Podle této instituce vznikl bez širší a odborné diskuse a má obě média podřídit politické moci. Negarantuje redakční nezávislost těchto médií ani dostatečný a stabilní zdroj příjmů, uvedl syndikát. Návrh kritizují i někteří mediální odborníci či opozice.
Podle Klempíře návrh definuje veřejnoprávní poslání ČT a ČRo, které má být zaměřené na poskytování kvalitního a důvěryhodného zpravodajství a plnění vzdělávací funkce. Až na třetím místě má být tvorba zábavních pořadů, řekl. Zákon zároveň stanovuje, že veřejnoprávní média nebudou podléhat žádnému státnímu nebo politickému subjektu.
"Ohrozí svobodné fungování," hodnotí reformu ČT a rozhlas. Pojmenovaly 10 hlavních nedostatků
Česká televize a Český rozhlas v pondělí ve společném prohlášení kritizovaly vládní návrh změn financování veřejnoprávních médií. Představené úpravy podle nich zasahují do základních principů a pojistek jejich svobodného, stabilního a předvídatelného fungování.