Ples Univerzity Karlovy sponzoruje Agrofert. Proč? ptají se pobouření studenti

Nenuťte nás stydět se za naši alma mater, píší v otevřeném dopise rektorovi Univerzity Karlovy studenti 2. lékařské fakulty. Pobouřil je seznam sponzorů univerzitního plesu. Mezi sedmi hlavními partnery je i holding Agrofert, který je ve svěřenském fondu premiéra Andreje Babiše. Studenti jmenovali několik důvodů, proč s tím nesouhlasí, a žádají vysvětlení. Univerzita však dala najevo, že pro jejich výtky nemá pochopení.

"Andrej Babiš je usvědčený spolupracovník StB, majitel mediálního impéria, jehož prostřednictvím ovlivňuje denní tisk, a trestně stíhaná osoba. Mimo to je holding Agrofert v současné době vyšetřován Evropskou komisí pro podezření ze střetu zájmů premiéra Babiše v souvislosti s evropskými dotacemi, což je proti právním předpisům Evropské unie," jmenují studenti v otevřeném dopise rektorovi Tomáši Zimovi důvody, proč podle nich není vhodné, aby reprezentační ples univerzity sponzoroval Agrofert.

Jak uvádějí, snažili se vysvětlení získat nejprve od správců facebookové stránky plesu, ale údajně jim na otázky nikdo neodpověděl. Chtějí vědět, proč a za jakých podmínek univerzita partnerskou nabídku Agrofertu přijala, nebo zda dokonce o ni sama požádala.

"Postoj Univerzity Karlovy ke společensko-politickým problémům minulých let byl pro nás vzorem, díky němuž jsme byli na naši alma mater náležitě hrdí. Prosíme, nenuťte nás se za ni nyní stydět," píší studenti.

Pochopení pro jejich výtky však nemá univerzita ani sám rektor. "Ples Univerzity Karlovy má mnoho partnerů z řad velkých i malých firem. Společnost Agrofert je od roku 2015 jedním z partnerů plesu a platí pro ni naprosto stejná pravidla spolupráce jako pro všechny ostatní, kteří podporují aktivity UK," reagoval nejprve tiskový mluvčí univerzity Václav Hájek.

Sám rektor poté pro Aktuálně.cz dodal, že ani on ve sponzoringu Agrofertem problém nevidí. "Když se podíváte na řadu akcí po České republice, tak tam bude Agrofert jako sponzor také. Jde o standardní, normální sponzorskou smlouvu. Je úplně stejná jako s bankami, ČEZ nebo advokátními kancelářemi a dalšími," řekl Zima, jehož nevole studentů překvapila.

Holding Agrofert odmítl stížnost studentů komentovat. "Výzva studentů je věcí Univerzity Karlovy, proto se k ní nebudeme nijak vyjadřovat," sdělil serveru Aktuálně.cz mluvčí koncernu Karel Hanzelka.

Umělci proti Agrofertu

V minulém roce se proti Agrofertu v roli sponzora řady hudebních akcí postavila řada známých osobností. Šlo především o muzikanty, kteří odmítli účinkovat na festivalech podporovaných holdingem. Jako první vystoupil proti Andreji Babišovi a jeho firmám zpěvák Tomáš Klus. Následovali ho další umělci, například Jiří Macháček, Matěj Ruppert nebo herečka Iva Pazderková.

Loni na podzim Agrofert ukončil po šesti letech podporu hudebního festivalu Colours of Ostrava. Zdůvodnil to úspornými opatřeními v marketingové oblasti. S kampaní Kluse a dalších to prý nesouvisí.