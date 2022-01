Studená fronta přinesla do Česka intenzivní sněžení, objevily se i zimní bouřky

Maďarský premiér Viktor Orbán přijede 1. února do Moskvy na jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Agentuře TASS to sdělil maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. Návštěva, kterou dosud Kreml nepotvrdil, by se odehrála v době zvýšeného napětí mezi Západem a Ruskem kolem Ukrajiny.

"Termín schůzky je 1. února," řekl Szijjártó v rozhovoru pro TASS v New Yorku, kde se účastní jednání OSN.

Podle něj bude hlavním tématem setkání energetika, zejména pak dostavba maďarské jaderné elektrárny Paks ruskou společností Rosatom či zvýšení dodávek ruského zemního plynu do Maďarska. Orbán s Putinem by podle něj měli hovořit také o výrobě ruské vakcíny proti covidu-19 Sputnik V v Maďarsku či vyslání maďarského kosmonauta do vesmíru s ruskou pomocí.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov novinářům řekl, že zprávy o chystané schůzce mezi Putinem a Orbánem zatím nebude komentovat. Ministerstvo zahraničí o tom podle něj bude včas informovat.