Stuchlíka v pražském zastupitelstvu nahradí radní Prahy 18 Stanislav Nekolný

Novým zastupitelem Prahy se stal Stanislav Nekolný (ANO). V zastupitelstvu nahradil lídra ANO v loňských volbách Petra Stuchlíka (ANO), který mandát složil 19. června. Nekolný (44) do rukou primátora Zdeňka Hřiba složil na začátku zasedání slib zastupitele. Poslední výměna v pražském zastupitelstvu se konala v dubnu, kdy Martin Arden nahradil Tibora Vansu (oba Piráti). Pražské zastupitelstvo má 65 členů a většinu 39 hlasů má koalice Piráti, Praha Sobě a Spojené síly pro Prahu (TOP 09 a STAN).

Nekolný byl minulý týden zvolen radním Prahy 18, kde má na starosti dopravu, životní prostředí a sport. Byl prvním náhradníkem na kandidátce ANO, ve volbách skončil na 13. místě.

Od loňského dubna do letošního ledna působil Nekolný v dozorčí radě Společnosti Operátor ICT. Jeho nominaci tam kritizovali piráti, kterým vadilo, že nemá znalosti v oblasti IT. "On (Nekolný pozn. red) sám prohlásil, že jeho znalosti digitálních technologií jsou jen základní. K tomu není třeba cokoli dodávat," řekl v rozhovoru pro server Neovlivni.cz radní Adam Zábranský.

Stuchlík na jednání požádal o vystoupení. Zastupitelé jeho žádosti vyhověli. "Za ten rok jsem pochopil, že práce, kterou tady děláte, je neskutečně těžká. Ať máte sebelepší úmysly a nápady, vždy proti vám stojí někdo, kdo má jiné myšlenky. Já jsem se rozhodl odstoupit proto, že jsem se tu necítil jako ryba ve vodě," řekl Stuchlík.

Zastupitelům podnikatel popřál, aby vydrželi. "Pokud vás něco nebaví, nemá smysl to dělat," dodal. Poté nabídl svou profesní kvalifikaci, pokud budou zastupitelé někdy potřebovat.

Letos v pražském zastupitelstvu kromě Vansy skončil na začátku dubna také starosta Prahy 5 Daniel Mazur (Piráti), kterého nahradil zastupitel Prahy 11 Ladislav Kos mladší (Piráti). Mandát složila v únoru také zastupitelka Kamila Matějková (Praha Sobě). Její místo obsadil radní Prahy 7 Jakob Hurrle (Praha Sobě).