Stuchlík připustil, že mu opoziční lavice nemusí stačit. Nejdřív chce ale zabojovat

Multimilionář a neúspěšný kandidát na pražského primátora Petr Stuchlík (ANO) je připravený, jak sám říká, pracovat pro Prahu z opozice. Kdyby však zjistil, že sedí v lavici poražených zbytečně a jeho schopnosti přicházejí vniveč, nevylučuje návrat do soukromého sektoru. Rozhodovat se o tom však nebude hned, na rozmyšlenou si chce dát alespoň půl roku.

Před osmi lety vedl TOP 09 v Praze do voleb bývalý guvernér České národní banky Zdeněk Tůma. Volby vyhrál, ale koalici se mu postavit nepodařilo a přišel o možnost nosit primátorský řetěz. Působil jen jako řadový zastupitel a předseda finančního výboru. I této funkce se však v roce 2012 vzdal kvůli "časové zaneprázdněnosti a pracovní vytíženosti". O rok dříve se totiž stal partnerem v poradenské společnosti KPMG.

Mnoho zlých jazyků tvrdí, že stejně to dopadne i s Petrem Stuchlíkem -ambiciozního podnikatele nemůže pozice opozičního zastupitele naplňovat. Přeci jen do voleb šel s tím, že bude z primátorského postu udávat směr, kterým se metropole vydá.

"Samozřejmě to bylo to lákadlo, doufali jsme, že tu Prahu opravdu nakopneme, řekl Stuchlík Aktuálně.cz. Nicméně šance, že hnutí ANO bude v pražské koalici, se snižuje každým dnem, kdy pokračují zatím úspěšná vyjednávání pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu. Ač si Stuchlík nemyslí, že by bylo o koalici definitivně rozhodnuto, srovnání s Tůmou přichází na přetřes stále častěji.

Opustí tedy Stuchlík pražskou politiku a bude štěstí hledat znovu v soukromém sektoru, kde byl bezesporu úspěšný? "Pro mě to není ideální cesta, ale může to tak být. Uvidíme. Něco Praze a České republice nabízím a buď pro své kompetence najdu uplatnění, anebo ne," připustil Stuchlík. Své rozhodnutí ale nechce uspěchat.

"Po osmnácti letech jsem prodal firmu, která byla celý můj život. Nechci se během pár týdnů rozhodnout, co bude dál. Jsem naštěstí dodatečně zabezpečený, abych si mohl dovolit ten luxus půl roku až rok pozorovat a pak se rozhodnout," dodal.

Než k tomu však dojde, nehodlá v opozici lenošit. "Chceme být skutečně aktivní opozice a řešit věci, které projednává koalice, opravu podrobně," říká Stuchlík.

S odkazem na jeho historii ve společnosti Fincentrum, která je druhým největším zprostředkovatelem hypoték v Česku, navíc předjímá oblast, kde by chtěl přispět vlastní odborností. "Troufnu si tvrdit, že díky tomu rozumím bydlení a jeho financování. Pokud bude někdo stát o mou expertní pomoc s rozhýbáním bydlení v Praze, jsem mu k dispozici," dodává.

Pražské ANO si podle něj už vypracovalo kompetenční mapu svých zastupitelů, aby je mohlo rozmístit po magistrátních výborech, ve kterých má opozice své zástupce, kteří na koalici tímto způsobem "dohlížejí".

"Chceme tam lidi delegovat opravdu odpovědně, nejen podle jejich zájmů, ale podle kompetencí," uzavírá Stuchlík s tím, že prioritou je pro něj dopravní výbor. Obává se totiž, že připravovaná koalice může zdržovat dostavbu vnitřního a vnějšího okruhu metra.