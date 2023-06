"Byla bílá jak stěna." Strýcová popsala, jak se jí mladší tenistky po návratu bojí

Tenistka Barbora Strýcová se po mateřské pauze naposledy vrací na tenisové kurty. "Vím, že skončím. I kdyby se stalo cokoliv a vyhrála bych spoustu zápasů, mým posledním turnajem bude US Open, už jsem tak rozhodnutá," říká Strýcová v pořadu Spotlight. Jak otevřený je dnes tenisový svět vůči hráčkám-matkám? A vypadá příprava tenistky na zápasy jinak než před mateřstvím?

Strýcová v rozhovoru s Lindou Bartošovou rozebírala i to, jak na ni nyní nahlížejí soupeřky a jakým způsobem ji změnilo mateřství. "Před zápasem v Římě jsem stála v lobby společně se soupeřkou (Marynou) Zanevskou. Viděla jsem ji, že je bílá jako stěna. A i když je to blbý říct, dělalo mi to dobře. Měla asi pocit, že by tu starou mámu měla porazit a lehce zvítězit. Ale to se úplně nepodařilo," popsala tenistka.

I když Strýcová v 37 letech patří mezi jednu z nejstarších tenistek na elitním okruhu WTA, říká, že když člověk umí hrát dobrý tenis, nezáleží na tom, že je proti ní někdo, komu je 20 let. "Naopak když pak porazíš tu dvacetiletou holku, tak z toho máš ještě větší radost, protože zjistíš, že na to pořád máš," vysvětlila sportovkyně.

Kde vidí svůj další potenciál po ukončení profesionální tenisové kariéry, na co vše se musí budoucí hráči a hráčky připravit? Chutná jí teď výhra jinak? A proměnily se nějak její emoce, které při utkáních prožívá?

Podívejte se na celý rozhovor s Barborou Strýcovou.