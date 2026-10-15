Stropnický: Prezident Pavel chrání demokracii jen tam, kde to neohrožuje zájmy byznysu

Bývalý předseda Zelených Matěj Stropnický překvapivě nachází společnou řeč s Motoristy. Především v otázce výstavby větrných elektráren a ochrany české krajiny. Zároveň ale zpochybňuje jejich skutečné motivace a ostře kritizuje prezidenta Petra Pavla. V rozhovoru pro Spotlight se pustil také do premiéra Andreje Babiše, který podle něj prosazuje opatření proti zájmům vlastních voličů.
„V téhle věci stojím vlastně, i když nevěřím jejich argumentaci, na straně Motoristů,“ připouští někdejší předseda Zelených Matěj Stropnický. Překvapivou shodu nachází zejména v kritice rozsáhlé výstavby větrných elektráren. Podle něj ekologické organizace ve snaze prosadit obnovitelné zdroje přehlížejí dopady na krajinný ráz i obavy místních obyvatel.
„Najednou ochránci přírody a krajiny pro to řešení, které energeticky je samozřejmě udržitelnější než fosilní paliva, obětují krajinu,“ říká. Motoristům ale jejich zájem o přírodu příliš nevěří. Domnívá se, že jejich skutečným cílem je spíše prodloužení životnosti fosilního průmyslu. Zeleným naopak vyčítá, že přenechali politickým soupeřům téma, které měli hájit především oni sami.
Ještě ostřejší slova volí Stropnický na adresu prezidenta Petra Pavla. Jeho setkání s ekologickými odborníky a influencery na zámku v Lánech považuje za účelovou snahu oslovit část voličů před obhajobou prezidentského mandátu. „Nevěřím moc panu prezidentovi. Myslím si, že to je PR akce,“ tvrdí.
Podle Stropnického není ochrana životního prostředí tématem, kterému by se Pavel dlouhodobě věnoval. Prezidentovi navíc vyčítá, že se nedokáže postavit ekonomickým zájmům velkých podnikatelů. Jako příklad uvádí jeho postoj ke stavební legislativě. „Ochrana demokracie u pana prezidenta podle mě sahá jenom tam, kde se to netýká zájmů byznysu,“ prohlašuje. Přesto oceňuje, že se hlava státu s ekologickými aktivisty alespoň setkává.
Výraznou kritiku si od Stropnického vysloužil také premiér Andrej Babiš. Podle bývalého předsedy Zelených dokázal převzít voliče tradiční levice, přestože jeho současná politika jde často přímo proti jejich ekonomickým zájmům. Jako příklad uvádí připravované změny ve zdravotnictví nebo pracovněprávní legislativě, které podle něj oslabují postavení zaměstnanců a odborů.
Babiš podle Stropnického dokáže politickou podporu udržovat dílčími opatřeními, například přidáváním peněz důchodcům, zatímco zásadnější změny unikají pozornosti jeho voličů. Kritizuje také média, která podle něj premiéra dostatečně nekonfrontují s rozpory mezi jeho předvolebními sliby a skutečnými kroky.
„Ve chvíli, kdy jde Babiš na ruku byznysu proti svým voličům, tak místo toho, aby média začala říkat: Tady jste slíbil tohle a vy ve skutečnosti děláte pravý opak, tak mu to projde,“ tvrdí. Za jádro Babišova populismu pak označuje snahu současně slibovat štědrý sociální stát a nízké daně. „To obojí nejde dohromady,“ upozorňuje.
A vrátí se Stropnický sám do politiky? Přestože někdejší výrazná tvář české levice pozorně sleduje současné dění, návrat zatím odmítá. „Já se do politiky nebudu vracet v této situaci, protože si nenechám znovu nablít na hlavu od všech,“ říká otevřeně.
Podle něj dnes neexistují podmínky pro obnovu silné levicové strany a poslední větší šanci představoval pokus o spojení levice před sněmovními volbami. Politiku proto prozatím vyměnil za obnovu zámku na Příbramsku, kde se snaží své představy o ochraně krajiny, památek a udržitelném životě uskutečňovat v praxi.
„Já to sleduju, trápím se tím, popravdě řečeno,“ přiznává. A dodává ještě jeden důvod, proč se do veřejného politického zápasu nehrne: „Navíc teď nemám sílu.“
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
(00:00:00–00:11:20) – Skončila podle Motoristů klimatická krize? V čem dává Matěj Stropnický za pravdu Filipu Turkovi a proč kritizuje ekologické organizace za přístup k výstavbě větrných elektráren?
(00:11:21–00:15:14) – Proč Stropnický nevěří prezidentu Petru Pavlovi a jeho zájmu o ochranu životního prostředí? Je prezidentovo setkání s ekologickými aktivisty skutečnou snahou o změnu, nebo jen předvolebním PR?
(00:15:15–00:21:27) – Proč je bydlení v Česku stále méně dostupné? Pomohla by vyšší daň z investičních nemovitostí a proč podle Stropnického samotná výstavba dalších bytů problém nevyřeší?
(00:21:28–00:34:25) – Jak Andrej Babiš převzal voliče tradiční levice a proč podle Stropnického prosazuje politiku proti jejich zájmům? Jak mohou změny ve zdravotnictví a pracovním právu poškodit zaměstnance a proč v Česku chybí silná levicová opozice?
(00:34:26–00:39:00) – Proč se Matěj Stropnický nechce vrátit do politiky a co mu dnes dává práce na zámku? Existuje ještě prostor pro obnovení české levice a jak hodnotí přístup Babišovy vlády k válce na Ukrajině?