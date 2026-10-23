Strnadova noční můra? Miliardář Drda se definitivně usadil v kopřivnické tatrovce

Po roce a půl je jasno. Do majetkové struktury automobilky Tatra Trucks přibyl třetí velký hráč. Michala Strnada a podnikatelku Denisu Materovou doplnil Martin Drda, jehož firma STV patří ve zbrojních zakázkách české armády k hlavním konkurentům Strnadovy skupiny CSG. Nejbohatší Čech si v kopřivnickém výrobci náklaďáků dál drží majoritu, Materová s Drdou s ním chtějí jednat o budoucnosti značky.
Když v dubnu 2025 oznámila Denisa Materová a její firma Promet Tools, že se o svůj 35procentní podíl společnosti Tatra Trucks podělí se zbrojařem Martinem Drdou, byl to řádný šrapnel. Slavná kopřivnická automobilka totiž už několik let trpí vlastnickými spory. Přestože rodiny Strnadů a Materů původně stály za oživením značky, dnes mezi nimi vládne boj.
Ten se projevuje třeba i tím, že lidé Denisy Materové dostali na podzim 2024 zákaz vstupu do automobilky. „Došlo k faktickému pozastavení komunikace zaměstnanců Tatry se zaměstnanci Promet Group. Chod našeho závodu Tawesco a vše s tím v areálu související funguje dál, nemůžeme ale využívat žádné prostory spadající pod Tatru, jak to bylo obvyklé, a s kolegy kooperovat,“ přiblížil dříve Pavel Barvík, mluvčí Prometu.
„Nejde o zákaz vstupu do celého areálu Tatry Trucks, ale specificky do částí souvisejících přímo s Tatrou. Šlo podle všeho o rozhodnutí vedení Tatry,“ doplnil Barvík loni na jaře.
Skupina CSG tehdy údajné „konkrétní domněnky či neověřené informace, které by mohly být zneužity k narušení důvěry ve společnost“, nechtěla komentovat.
Blokáda vkladu i půjčky
Situace se nicméně dále vyhrotila loni v létě. Tehdy Materová zablokovala Strnadův záměr zvýšit základní jmění kopřivnické fabriky o 2,7 miliardy korun.
„Místo jakékoli smysluplné spolupráce sledujeme ze strany vedení Prometu dlouhodobě obstrukční a šikanózní jednání: od veřejného šíření nepravdivých výroků až po požadavky na valné hromadě na okamžité odpovědi k rozsáhlým a složitým otázkám,“ nebral si loni v červenci servítky David Chour, Strnadův místopředseda představenstva automobilky.
Letos v červnu zase Promet varoval před několikamiliardovým úvěrem od firmy ovládané Michalem Strnadem, který schválila valná hromada kopřivnické značky. Tento postup může ze Strnada učinit jediného významného věřitele Tatry a vést až k převzetí firmy, obává se Promet.
Nesoulad mezi Strnadem a Materovou se zhmotnil ve firmě Tatra Defence Systems, kde má Strnad stoprocentní vlastnický podíl a Materová na ni nemá žádný vliv. Společnost se stala hlavním prodejcem a dodavatelem nákladních vozidel Tatra za miliardy korun pro českou či slovenskou armádu.
„Stabilní rozvoj kopřivnické automobilky“
Nyní dokončený vstup skupiny STV do vlastnické struktury Tatra Trucks je i z těchto důvodů poměrně citlivou záležitostí. O to víc, že firmy CSG a STV jsou obvykle na zbrojním trhu v pozici soupeřů.
„Promet Tools drží 35 procent akcií společnosti Tatra Trucks a STV Invest je nyní prostřednictvím této společnosti dalším spoluvlastníkem legendárního českého výrobce vozidel. Cílem obou partnerů je stabilní rozvoj kopřivnické automobilky,“ informoval mluvčí Prometu Pavel Barvík ve čtvrtek 22. října.
„Nyní nás čekají jednání se skupinou CSG o budoucím fungování automobilky v tomto novém složení akcionářů. Dohodu všech akcionářů, která prospěje Tatře, považujeme za současnou prioritu,“ stojí pak ve společném prohlášení Materové a Drdy.
Reportér deníku Aktuálně.cz oslovil i Andreje Čírtka, mluvčího CSG. Ten odpověděl velmi stroze: „CSG bere tuto informaci na vědomí a více se nevyjadřuje.“
Vstupem zbrojní skupiny STV se tak nyní pro Tatra Trucks otevřely tři možné cesty. Buď se uvnitř rapidně změní atmosféra a všichni tři spolumajitelé najdou kompromis a společnou řeč, nebo dojde k přeprodávání jednotlivých podílů.
Tedy že CSG, Promet nebo STV vyplatí zbylé akcionáře. K takové dohodě mezi Strnadem a Materovou však dosud nikdy nedošlo, přestože jednání se vedla.
Strnadovy firmy chtěly uspět i v zakázce na kolové obrněnce, tu však obrana zrušila. Velké šance
se dávaly i vozidlu Bushmaster, které nabízí podnik VOP CZ:
Podvodné dokumenty, nesouhlas rodičů. Korejské adopce do USA provázely šokující okolnosti
Tisíce lidí narozených v Jižní Koreji, kteří byli adoptováni do Spojených států, zjišťují, že jejich adopce mohly být založeny na podvodných dokumentech nebo se uskutečnit bez souhlasu biologických rodičů. Někteří z nich také popisují zkušenosti s týráním v adoptivních rodinách a zařízeních pro děti. Informoval o tom ve čtvrtek deník The Guardian.
Nejsilnější za posledních pět let. Zemětřesení v Tibetu si vyžádalo nejméně 16 mrtvých
Tibet zasáhlo zemětřesení o síle sedmi stupňů, tamní úřady hlásí nejméně 16 mrtvých, 32 zraněných a stovky zřícených domů v prefektuře Nagčhu na severu autonomní oblasti. V pátek o tom informovaly tiskové agentury AP a AFP s odvoláním na čínskou státní agenturu Nová Čína.
„Kandidát na zákrok roku.“ Brankář nadchl NHL skvělou reakcí
Podívejte se, jak se předvedl ruský brankář Jaroslav Askarov v utkání hokejové NHL proti Ottawě. Agentura AP označila v titulku jeho počin za "kandidáta na zákrok roku".
Zemřel herec Tom Skerritt. Hvězda Vetřelce a Top Gunu se dožila 93 let
Filmový svět zasáhla smutná zpráva. Ve věku 93 let zemřel americký herec Tom Skerritt, jehož diváci znají především z kultovních snímků Vetřelec, Top Gun nebo válečné komedie MAS*H. Během své dlouholeté kariéry ztvárnil desítky nezapomenutelných postav a prosadil se také na televizních obrazovkách. O jeho úmrtí, ke kterému došlo 21. října, informoval server Deadline s odvoláním na hercovu rodinu.
Pastrňák řádil při skvělém představení Bostonu
David Pastrňák dvěma góly a dvěma asistencemi dovedl v NHL hokejisty Bostonu k výhře nad Nashvillem 6:0.