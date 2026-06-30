Střízlivá sněmovna je spíše přání než realita. Poslanci foukali, jestli v sobě nemají alkohol

Ne že by Poslanecká sněmovna byla místem, kde by člověk potkával pravidelně poněkud podnapilé poslance či poslankyně, stále jde spíše o něco výjimečného. Místopředsedkyně za STAN Barbora Urbanová ale chce, aby něco takového nebylo k vidění vůbec. Před několika dny se tak objevila ve sněmovně s alkotesterem, aby zpopularizovala návrh na existenci střízlivé sněmovny.
Když se Barbora Urbanová se svými dvěma stranickými kolegy objevila na chodbě sněmovny s alkoholmetrem, nebylo nejdříve úplně jasné, co jako chtějí předvádět. Zvláště když celá scénka připomínala spíše ochotnické představení.
„Jé, to je záhada. Jak zjistíme, jestli je poslanec opilý,“ prohlásila s alkoholmetrem v ruce a s evidentní ironií, aby následně přístroj předala svému poslaneckému parťákovi Janu Papajanovskému. „Zapneme, odklikneme a pak každý poslanec ho takto vezme,“ začal s instruktáží tento poslanec, který několikrát do přístroje foukl. Jenže ouha: přístroj nezareagoval, neukázal negativní zkoušku na alkohol. Což tedy už nebylo plánováno.
Urbanová bryskně přístroj vytrhla poslanci z ruky, sama do něj začala foukat a stejně jako další její kolega, poslanec Karel Dvořák, se pochlubili zjištěním, že žádný alkohol v sobě nemají. „Ať to nevypadá, že jsem požil,“ zareagoval nakonec Papajanovský a tentokrát i v jeho případě zablikala na alkoholmetru zelená kontrolka – takže vše v pořádku.
Stručně řečeno, celá scénka sloužila spíše k pobavení, byť téma je podstatně vážnější. A veřejnost je na něj pořádně citlivá. Když mají lidé občas pocit, že nějaký politik působí opile, dávají nad tímto najevo velkou nelibost. Je tomu tak v současnosti, bylo tomu tak už v minulosti, takže není divu, že několikrát se objevily návrhy, že politici by se měli ve sněmovně pohybovat střízliví. Zatím nikdy ale žádný „protialkoholní návrh“ neprošel, šance je možná až teď.
Právě zmiňovaná trojice Urbanová, Dvořák a Papajanovský usiluje o to, aby se v upravovaném jednacím řádu objevila věta, že zákonodárci mají povinnost účastnit se jednání ve střízlivém stavu. Aniž by byli pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Trest? Vykázání ze schůze či disciplinární řízení.
Pokud by chtěl mít někdo o návrhu detailní přehled, stačí kliknout na web strizlivasnemovna.cz, kam poslanci STAN umístili všechny potřebné informace. „Přinášíme nulovou toleranci alkoholu i dalších drog do práce zákonodárců. Jako v každé normální práci,“ stojí hned na úvodní stránce, na které můžou zájemci podepsat petici, zda se zákazem alkoholu souhlasí, nebo se seznámit s celým návrhem, označovaným jako „lex střízlivost“. Tady jsou jeho body:
Nový paragraf jednacího řádu zavádí povinnost být střízlivý při každém jednání Poslanecké sněmovny a jejích orgánů.
O vykázání ze sálu může v případě hrubě nevhodného chování poslance rozhodnout předsedající schůze, o pokutě rozhoduje mandátový a imunitní výbor.
Návrh se vztahuje na alkohol i jiné návykové látky – jde tak nad rámec dřívějších iniciativ. Střízlivost je jenom jedna.
Iniciativa je nadstranická a otevřená všem. Vyzýváme kolegy napříč politickým spektrem k podpoře.
Právě poslední bod je klíčový, protože je skutečně na poslancích a poslankyních bez rozdílu politické příslušnosti, jak se při hlasování k této iniciativě postaví. Názory jsou zatím značně různorodé, dost důležité bude stanovisko klubu hnutí ANO, které má zdaleka nejvíc poslanců – osmdesát.
Podle předsedkyně tohoto klubu Taťány Malé má řada jejích kolegů k něčemu takovému výhrady, takže klub nebude hlasovat jednotně pro ani proti. Každý se má rozhodnout podle svého uvážení. Malá ruku zvedne pro.
Mimochodem, zmiňovaná zkouška na alkohol v podání dvou poslanců a jedné poslankyně STAN nebyla rozhodně ukázkou toho, jak by testování na alkohol ve sněmovně vypadalo. Žádné alkoholové hlídky nebo povinnosti politiků podrobit se na veřejnosti zkoušce. Vše by bylo na dobrovolné bázi. Poslanci STAN nicméně chtěli i takto upozornit: Alkoholmetr máme, je u nás k dispozici a rádi ho komukoliv půjčíme, kdo chce mít jistotu, že nepožil.