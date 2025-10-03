Střelba v ulicích Prahy. Jeden člověk zemřel, zadrženým je překvapivě policista

K incidentu mělo dojít v ulici Pod Lipami. Oznámení policie obdržela před osmou hodinou večerní. "Na linku 158 jsme přijali oznámení o potyčce tří mužů, oznamovatel následně slyšel tři rány, zřejmě výstřely. Policisté na místě po příjezdu nalezli postřeleného muže," řekl mluvčí pražské policie Jan Daněk.
Jakmile policisté přijeli na místo, pokusili se postřelenému muži poskytnout první pomoc. Následně dorazili i záchranáři, kteří si těžce zraněného převzali do vlastní péče. Nakonec se však oběť střelby nepodařilo zachránit, na místě podlehl střelné ráně.
Během konfliktu se zranila ještě jedna osoba, ovšem jen lehce. Z podezřelého se navíc "vyklubal" policista v době osobního volna. "Celý případ si bude přebírat Generální inspekce bezpečnostních sborů," dodal Daněk.
Není jasné, co se přesně na Jarově odehrálo a zda se policista jen nebránil. Je to nicméně již druhý případ za jediný den, kdy došlo ke střelbě se zapojením policistů. Policie řeší také incident v Českém Těšíně na Karvinsku, kde policista zastřelil agresivního muže. Ten měl zranit jeho kolegu.