Středula odstoupil z voleb a podpořil Nerudovou. Nechci, aby prohrála slušnost, řekl

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula se vzdal kandidatury na prezidenta. Podpořil Danuši Nerudovou, která patří k trojici favoritů. Rozhodnutí oznámil v neděli večer v debatě České televize, pět dní před prvním kolem voleb hlavy státu.

"Rozhodl jsem se odstoupit a podpořit jedinou pro mě přijatelnou kandidátku z vámi favorizované trojice, a to profesorku Danuši Nerudovou. Jsem přesvědčen, že je to žena, která potvrdí své sociální cítění a zasadí se o důstojný život občanů," přečetl Středula v samém závěru debaty České televize.

Nepřímo kritizoval další dva kandidáty, Andreje Babiše a Petra Pavla, kteří podle průzkumů patří k favoritům voleb. "Nechci, aby prohrála slušnost a korektnost. Vždy mi na prvním místě záleželo na zájmech občanů a na republice samotné. Koho chceme jako prezidenta? Komunistického udavače navíc stojícího aktuálně před soudem? Komunistického vojenského rozvědčíka? Já tedy ne! S tím se nedokáži smířit a nesmířím," vysvětlil svůj krok.

Středula poděkoval svým podporovatelům a slíbil, že bude dál hájit pracujících lidi. Ještě během debaty popisoval, že by v případě zvolení chtěl být po pěti letech ve funkci prezidenta hodnocen jako "bojovník za lepší život lidí." Středula v posledních týdnech zmiňoval, že na velkou kampaň nemá dost peněz.

Danuše Nerudová přímo ve vysílání nereagovala, ale následně mu za jeho krok a vyslovenou podporu poděkovala na Twitteru. "Dokážu si představit, že to po téměř roční kampani nebylo nic jednoduchého. Pane Středulo, beru to jako velký závazek a udělám maximum pro to, aby u mě i vaši voliči našli při volbě prezidenta zastoupení," napsala.

Velmi si vážím kroku @JStredula a děkuji za něj. Dokážu si představit, že to po téměř roční kampani nebylo nic jednoduchého. Pane Středulo, beru to jako velký závazek a udělám maximum pro to, aby u mě i vaši voliči našli při volbě prezidenta zastoupení. pic.twitter.com/y4G4fBSZRK — Danuše Nerudová (@danusenerudova) January 8, 2023

Podpora Josefa Středuly se podle průzkumů dlouhodobě pohybovala kolem tří procent. Pokud by se ale jeho sympatizanti nyní skutečně přesunuli k Nerudové, může pro ni jít o vítanou pomoc. V posledních průzkumech totiž bývalá rektorka Mendelovy univerzity začala ztrácet. Například v průzkumu agentury Kantar, jehož výsledky zveřejnila Česká televize v neděli večer těsně před debatou, ztratila oproti prosincovému šetření pět procentních bodů. Mírný propad naznačují i další průzkumy nebo odhady sázkových kanceláří.

Nicméně odborníci odhadují, že odstoupení šéfa odborů nahraje spíše Andreji Babišovi, který se debaty v České televizi jako jediný z uchazečů o funkci prezidenta neúčastnil.

Středula kandidaturu oznámil loni v květnu. Podle svých slov nasbíral od občanů přes 60 tisíc podpisů, které ale nakonec na ministerstvo vnitra neodevzdal. Místo toho předložil petici s podpisy 11 senátorů různých stran.

Svou kampaň stavěl na tom, že nemá komunistickou minulost (v době pádu komunismu mu bylo 22 let) a zejména na silném sociálním cítění a starosti o běžné lidi. V nedělní diskusi uvedl, že v posledních sněmovních volbách volil ČSSD. Ta se do horní komory parlamentu nakonec nedostala.

V současnosti je tak uchazečů o post prezidenta osm. První kolo prezidentských voleb se koná v pátek 13. a sobotu 14. ledna. Případné druhé kolo pak o dva týdny později.