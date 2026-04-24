Středula bude dále šéfovat odborům, zvolili ho už v prvním kole

Českomoravskou konfederaci odborových svazů (ČMKOS) povede dál Josef Středula. Na odborářském sjezdu ho v pátek delegáti a delegátky znovu zvolili do čela centrály. Získal 90 ze 176 možných hlasů. Výsledek večer oznámila šéfka volební komise Jana Hnyková. Středula měl dva protikandidáty, uspěl však hned v prvním kole volby. V čele největší odborové centrály zůstává pro čtvrté čtyřleté období.
Místopředsedy byli znovuzvoleni Radka Sokolová a vedoucí oddělení lidských zdrojů centrály Lukáš Němec. ČMKOS jako největší odborová centrála podle svého webu zastřešuje 30 svazů. Loni sdružovala 230 tisíc odborářů a odborářek.
Podle Hnykové šéfa školských odborů Františka Dobšíka volilo 75 odborářek a odborářů a místopředsedu olomoucké regionální rady odborů Aloise Mačáka osm členů konfederace svazů.
Středula tak dostal necelých 52 procent hlasů. Staronového předsedu konfederace odborových svazů však překvapilo, že byl zvolený hned v prvním kole. Předpokládal, že souboj s protikandidáty bude větší.
„Každý jsme schopní udělat chyby, i já jsem ty chyby udělal, což myslím si, že se to v tom volebním výsledku zcela logicky promítlo. Je to správně a já jsme si toho vědom. A proto bude hledat i jiné cesty k nápravě i svých vlastních chyb, ale zejména zvýšit komunikační úroveň. Věřím, že se nám to společně s novým vedením povede,“ řekl Středula následně novinářům na tiskové konferenci.
S Dobšíkem, který měl podle něj silný mandát, se následně dohodl na společné schůzce. Ta by se měla uskutečnit v pondělí. Za důležité Středula do budoucna považuje, aby Česko opustilo od modelu levné práce, tedy aby přestala být pouze subdodavatelskou ekonomikou.
Bude ale proto třeba řešit například i zásahy do zákoníku práce či daňový a důchodový systém. Na začátku svého volebního období by se chtěl sejít s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Zároveň by také některé věci chtěl probrat s dalšími členy vlády.
Na volbu místopředsedů byly vydáno 174 volebních lístků. Dlouholetá místopředsedkyně ČMKOS Sokolová získala ve volbě celkem 159 hlasů a Němec 158 hlasů. Oba tak volilo zhruba 91 procent všech odborářů a odborářek.
Středula centrálu vede od jara 2014 po tři období, nyní bude v jejím čele počtvrté. Před dvěma lety ho ve funkci potvrdil mimořádný sněm poté, co mu zaniklo členství v odborech i místo ve vedení kvůli nezaplaceným členským příspěvkům. Středulova pozice také oslabila před pár lety, když kandidoval na prezidenta. Zároveň však zůstal v čele odborů a pak se prezidentské kandidatury vzdal.
Dobšík od května 2003 vede školské odbory. Těm se v minulých letech dařilo vyjednat navyšování výdělků. Držely stávkovou pohotovost, zorganizovaly stávku ve školách. Dobšík před osmi lety neúspěšně kandidoval do Senátu za ČSSD.
Místopředseda olomoucké regionální rady odborů Mačák v minulosti působil třeba jako náměstek olomouckého hejtmana, kvůli nejasnostem ohledně více než milionového daru od několika firem v roce 2015 rezignoval. V roce 2018 se stal náměstkem tehdejšího ministra kultury Antonína Staňka. Po odchodu z ministerstva se dostal do prostějovské organizace svazu KOVO.
