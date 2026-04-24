24. 4. Jiří
Středula bude dále šéfovat odborům, zvolili ho už v prvním kole

ČTK

Českomoravskou konfederaci odborových svazů (ČMKOS) povede dál Josef Středula. Na odborářském sjezdu ho v pátek delegáti a delegátky znovu zvolili do čela centrály. Získal 90 ze 176 možných hlasů. Výsledek večer oznámila šéfka volební komise Jana Hnyková. Středula měl dva protikandidáty, uspěl však hned v prvním kole volby. V čele největší odborové centrály zůstává pro čtvrté čtyřleté období.

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula
Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef StředulaFoto: ČTK
Místopředsedy byli znovuzvoleni Radka Sokolová a vedoucí oddělení lidských zdrojů centrály Lukáš Němec. ČMKOS jako největší odborová centrála podle svého webu zastřešuje 30 svazů. Loni sdružovala 230 tisíc odborářů a odborářek.

Podle Hnykové šéfa školských odborů Františka Dobšíka volilo 75 odborářek a odborářů a místopředsedu olomoucké regionální rady odborů Aloise Mačáka osm členů konfederace svazů.

Středula tak dostal necelých 52 procent hlasů. Staronového předsedu konfederace odborových svazů však překvapilo, že byl zvolený hned v prvním kole. Předpokládal, že souboj s protikandidáty bude větší.

„Každý jsme schopní udělat chyby, i já jsem ty chyby udělal, což myslím si, že se to v tom volebním výsledku zcela logicky promítlo. Je to správně a já jsme si toho vědom. A proto bude hledat i jiné cesty k nápravě i svých vlastních chyb, ale zejména zvýšit komunikační úroveň. Věřím, že se nám to společně s novým vedením povede,“ řekl Středula následně novinářům na tiskové konferenci.

S Dobšíkem, který měl podle něj silný mandát, se následně dohodl na společné schůzce. Ta by se měla uskutečnit v pondělí. Za důležité Středula do budoucna považuje, aby Česko opustilo od modelu levné práce, tedy aby přestala být pouze subdodavatelskou ekonomikou.

Bude ale proto třeba řešit například i zásahy do zákoníku práce či daňový a důchodový systém. Na začátku svého volebního období by se chtěl sejít s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Zároveň by také některé věci chtěl probrat s dalšími členy vlády.

Na volbu místopředsedů byly vydáno 174 volebních lístků. Dlouholetá místopředsedkyně ČMKOS Sokolová získala ve volbě celkem 159 hlasů a Němec 158 hlasů. Oba tak volilo zhruba 91 procent všech odborářů a odborářek.

Středula centrálu vede od jara 2014 po tři období, nyní bude v jejím čele počtvrté. Před dvěma lety ho ve funkci potvrdil mimořádný sněm poté, co mu zaniklo členství v odborech i místo ve vedení kvůli nezaplaceným členským příspěvkům. Středulova pozice také oslabila před pár lety, když kandidoval na prezidenta. Zároveň však zůstal v čele odborů a pak se prezidentské kandidatury vzdal.

Dobšík od května 2003 vede školské odbory. Těm se v minulých letech dařilo vyjednat navyšování výdělků. Držely stávkovou pohotovost, zorganizovaly stávku ve školách. Dobšík před osmi lety neúspěšně kandidoval do Senátu za ČSSD.

Místopředseda olomoucké regionální rady odborů Mačák v minulosti působil třeba jako náměstek olomouckého hejtmana, kvůli nejasnostem ohledně více než milionového daru od několika firem v roce 2015 rezignoval. V roce 2018 se stal náměstkem tehdejšího ministra kultury Antonína Staňka. Po odchodu z ministerstva se dostal do prostějovské organizace svazu KOVO.

Ruský prezident Vladimir Putin.
Ruský prezident Vladimir Putin.
Ruský prezident Vladimir Putin.

ŽIVĚ Putin může dostat pozvánku na summit G20 ve Spojených státech, tvrdí Kreml

Ruský prezident Vladimir Putin by se mohl zúčastnit prosincového summitu G20 na Floridě. V pátek to podle agentury Interfax uvedl Kreml. Reagoval tak na dřívější zprávu, že americký prezident Donald Trump chce Putina na setkání největších ekonomik světa v Miami pozvat. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov prohlásil, že Putinova účast je možná, zároveň ale nevyloučil, že Rusko zastoupí nakonec někdo jiný.

Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump.

ŽIVĚ Příměří Izraele s Libanonem potrvá déle, Trump hlásí šanci na mír „ještě letos“

Desetidenní příměří mezi Libanonem a Izraelem, které mělo původně vypršet v pondělí, se prodlouží o další tři týdny. Oznámil to americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social po druhém kole mírových jednání představitelů obou zemí, které se ve čtvrtek konalo v oválné pracovně ve Washingtonu. Podle agentury AFP zdůraznil, že je vysoká šance, že bude dosaženo míru ještě letos.

FP-7 ballistic missile
FP-7 ballistic missile
FP-7 ballistic missile

„Nepříjemný problém pro Rusko.“ Ukrajinci chystají odpověď na Putinovu superzbraň

Ukrajina vyvíjí vlastní odpověď na obávaný ruský Kinžal. Ambicí projektu je vytvořit střelu schopnou dosahovat extrémně vysokých rychlostí, zasahovat cíle hluboko na ruském území a zároveň být velmi obtížně zachytitelnou. Pokud by byla nová letecky odpalovaná raketa zařazena do výzbroje ukrajinské armády, šlo by o první zbraň tohoto typu v jejím arzenálu. Testování má začít už v létě.

