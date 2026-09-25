Vodárny kvůli olovu podaly trestní oznámení. Z kontaminace podezírají skládku

Středočeské vodárny v pátek kvůli kontaminaci vody vodojemu Odolena Voda olovem podaly trestní oznámení na neznámého pachatele a obrátily se i na Českou inspekci životního prostředí. Možným zdrojem by mohla být i skládka. Zasaženo je zhruba 15 tisíc obyvatel, což je 5133 odběrných míst. Omezení používání vody by mohlo trvat v lepším případě několik dnů.
Nadlimitní množství olova zjistily v území Řepínský důl na 16 z 36 vrtů, 14 z nich odstavily. Chybějící vodu nahrazují z vedlejšího prameniště a zásobování obyvatel podle nich není ohrožené. Na páteční tiskové konferenci to řekl technický ředitel Středočeských vodáren Bohdan Soukup.
Generální ředitel vodáren Jakub Hanzl nepředpokládá, že by někdo kontaminoval vrty například úmyslným vylitím látky přímo do nich. Jímací území se podle něj rozkládá ve dvou údolích a nachází se v něm 41 vrtů, které jsou zabezpečené. Vodárny prověřovaly, zda se do areálů někdo nevloupal, nic takového ale nezjistily.
Vzhledem k rozloze území podle něj nelze vyloučit kontaminaci jiným způsobem. „Kousek, nedaleko od našich jímacích zdrojů se nachází skládka, která dneska je relativně ve stavu, kdy asi nikdo úplně neví, co na ní je. Tak to je jeden z dalších možných zdrojů, kdy mohlo k té kontaminaci dojít,“ přemítal Hanzl.
Jde podle něj o skládku Kasova Rokle. „Skládka je podle dostupných informací již několik desítek let zakonzervovaná a tedy nefunkční. Jde o starou ekologickou zátěž,“ uvedl Adam Hejda z krajského úřadu Středočeského kraje.
Česká inspekce životního prostředí má podle mluvčího Tomáše Hulana informace o skládce jen ze Systému evidence kontaminovaných míst MŽP. Podle něj sloužila k ukládání tuhých komunálních odpadů a byla provozována od 60. do 90. let minulého století. „Česká inspekce životního prostředí vůči této skládce neprováděla žádnou kontrolní činnost,“ uvedl Hulan.
V pátek vpodvečer Středočeské vodárny zveřejnily výsledky dnešních rozborů na šesti místech v oblastech Theodor, Buštěhrad, Mělnická Vrutice a Kožova Hora. Všechny vzorky vyhověly limitům. „S ohledem na předběžnou opatrnost však zůstávají přijatá opatření nadále platná. Všechny části sítě jsou kontrolovány, a pokud by se kontaminace objevila v jiné lokalitě, budeme o této situaci neprodleně informovat,“ dodaly vodárny.
Rozsah kontaminace vodárny neznají
Vodárny intenzivně vzorkují celou vodovodní síť a jejich laboratoř podle zástupců společnosti pracuje na maximální kapacitu. Odstavení vrtů způsobilo výpadek v jímání vody, vodárny ho ale nahrazují vodou z vedlejšího prameniště. Kam všude kontaminace pronikla, zatím vodárny přesně nevědí.
„Šíření mapujeme, snažíme se to přepínat na ty zdroje, o kterých víme, že kontaminované nejsou, a zamezit dalšímu šíření,“ řekl Soukup. V Odoleně Vodě jsou dva vodojemy, kontaminace se podle něj prokázala v jednom z nich, vodárny ho odstavily.
„Budeme muset čekat, až se nám vyplaví ta kontaminovaná voda z té sítě, ve které to dneska máme,“ dodal Soukup. Vodárny nyní podle vývoje výsledků vzorkování upravují zásobování a přepojují síť na zdroje, u kterých rozbory kontaminaci neprokázaly.
Jak dlouho omezení používání vody potrvá, nyní nelze podle Hanzla přesně odhadnout. „Když dojde k tomu, že ty vrty, které dneska dodávají tu nezávadnou vodu, budou i nadále nezávadné, tak je to otázka řádu dnů,“ přiblížil Hanzl. Pokud by se však kontaminace ze stejného zdroje prokázala i ve vrtech, které jsou nyní nezávadné, řešení situace by podle něj trvalo déle než několik dnů.
Olovo se řeší už od začátku srpna
První neobvyklý výskyt olova zaznamenaly vodárny podle Soukupa už 5. srpna v Brnkách. Vodu tam tehdy na 24 hodin označily za nepitnou a následně instalovaly sondu pro průběžné sledování její kvality. Další výsledky byly podle něj pod mezí stanovitelnosti.
Nenulové hodnoty olova se znovu objevily v září a 10. září dostaly vodárny první upozornění od zákazníků na změnu kvality vody. Dne 23. září pak provedly kontrolu všech vrtů v jímacím území Řepínský důl. Výsledky ukázaly, že 16 z 36 vrtů obsahovalo více než deset mikrogramů olova na litr, ve čtyřech z nich koncentrace překročila 100 mikrogramů na litr.
Ředitel Vodáren Kladno-Mělník Josef Živnůstek uvedl, že prameniště Mělnická Vrutice a nyní zasažený Řepínský důl patří k nejvýznamnějším zdrojům společnosti a jejich kapacita je už nyní využívána naplno. Vodárny proto podle něj připravují další zdroje také s ohledem na demografický vývoj v zásobovaném území, kde v budoucnu očekávají nárůst až o 100 tisíc obyvatel.
„Proto připravujeme úpravnu vody na soutoku Labe s Vltavou, kde chceme udělat úpravu vody až 200 vteřinových litrů odebíraných z Vltavy,“ řekl Živnůstek. Uvedl rovněž, že současný limit deset mikrogramů olova na litr platí od roku 2013, zatímco do roku 2000 činil 50 mikrogramů na litr. „Před rokem 2000 by ta voda, kterou dnes řešíme, byla pitná,“ doplnil. Do budoucna se podle něj očekává další zpřísnění limitu.
V zasažené oblasti mají vodárny 21 vlastních cisteren s pitnou vodou a další desítky cisteren jsou podle nich na cestě. Vodu z vodojemu Odolena Voda nelze kvůli nadlimitnímu množství olova používat k pití ani vaření.
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