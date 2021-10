Středočeské ANO chce sundat z kandidátky exministryni. Viní ji z nelegální kampaně

Vedení středočeského ANO si těsně před volbami odhlasovalo, že na kandidátce nechce exministryni práce Jaroslavu Němcovou a poslankyni Andreu Brzobohatou. Viní je, že vedly nezákonnou osobní kampaň za to, aby je voliči kroužkovali. Ženy provinění odmítají. Na jejich letáky navíc poslala 300 tisíc developerská firma. Němcová tvrdí, že o tom nevěděla. Celostátní vedení ANO je však nejspíš nestáhne.

Těsně před sněmovními volbami se vedení středočeského ANO pokouší zbavit dvojice kandidátek. Podle hlasování chtějí, aby šanci získat poslanecký mandát nakonec nedostaly dvě poměrně známé tváře - exministryně práce a sociálních věcí z první Babišovy vlády Jaroslava Němcová a její kolegyně Andrea Brzobohatá, současná poslankyně.

Zda pro ně voliči skutečně nebudou moci hlasovat, ale není jasné. Verdikt by ještě do voleb, které začínají v pátek, muselo potvrdit celostátní vedení strany. A to se k tomu zřejmě nechystá.

Ani jedna z žen přitom nemá přílišnou šanci se do sněmovny na kandidátce, kterou vede ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček či někdejší hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová, dostat. Do voleb jdou z desátého a čtrnáctého místa. V roce 2017 hnutí ANO v kraji získalo devět mandátů.

Podle šéfky středočeského ANO Adrieny Gabrielové ale obě vedly neoznačenou nelegální kampaň za pomocí letáků, které se lidem objevily ve schránkách. A vybízely je, aby dvojici kroužkovali do čelních pozic.

Gabrielová také tvrdí, že problém vedení buňky hnutí nemá s tím, že by kandidátky vyzývaly ke kroužkování sebe sama, čímž by mohly přeskákat kandidáty, které vedení umístilo na volitelné pozice - třeba exhejtmanku Jermanovou, která krajské volby prohrála po sérii skandálů. Ale v tom, že tím mohly porušit paragrafy a vystavit Babišovo hnutí riziku sankcí od Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran.

"Hnutí má pravidla volební kampaně, která vycházejí ze zákona o sdružování v politických stranách a hnutích. Tato pravidla musí všichni kandidáti do sněmovny dodržovat, jinak nám hrozí postih od Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Jako krajská organizace jsme řešili podnět, kdy se objevilo podezření na individuální kampaň dvou našich kandidátek. Dle našich zjištění tato pravidla porušily. Vyškrtnutí kandidáta ale není v pravomoci krajské organizace," uvedla Gabrielová.

Chtějí mě zlikvidovat, tvrdí exministryně

Jaroslava Němcová strávila v první vládě Andreje Babiše půl roku v křesle ministryně práce a sociálních věcí. Když Babiš pro jednobarevnou vládu ANO nezískal důvěru sněmovny a druhou vládu v červnu 2018 sestavil s ČSSD a podporou komunistů, Němcová z Babišovy sestavy ministrů vypadla. Dnes je řadovou zastupitelkou Středočeského kraje. ANO pod vedením Jermanové skončilo po loňských krajských volbách v opozici.

Němcová ale tvrzení Gabrielové důrazně odmítá - podle ní za kampaní stojí soukromá firma a ona o ní nevěděla. "Sdělila jsem vedení, že jsem nic neporušila a také jsem nikde nic nenechala dělat. Já a kolegyně Adriana Brzobohatá jsme určitě nic nezadávaly ani neobjednávaly, nevěděly jsme o tom, že firma něco chystá," tvrdí Němcová.

Řekla také, že neví, proč je firma podpořila. "Opravdu to netuším. Nevěděla jsem ani, že budou nějaké letáky. Vše jsem se dozvěděla až v okamžiku, když mě informovalo krajské předsednictvo hnutí ANO o tom, že schválilo návrh na vyloučení mě a Andrey Brzobohaté z kandidátky, a že to bude řešit republikový výbor," řekla.

To, zda kandidát věděl o podpoře třetího subjektu, je z hlediska možného porušení zákona velmi důležité. Pokud se kandidát takové podpory dočká například od nějaké firmy, aniž by o tom věděl, jdou náklady za kampaň na účet soukromníka. Ten se sám musí zaregistrovat u Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.

Pokud by ale kandidující osoba věděla o podpoře třetího subjektu nebo se přímo na kampani podílela, jdou náklady na vrub limitu strany, za kterou kandiduje. Obě ženy by to musely nahlásit hnutí ANO a to by muselo náklady vykázat.

Němcová ale trvá na tom, že kampaň nevedla, vše je právně v pořádku a pokud ji vedení ANO z kandidátky skutečně nechá vyškrtnout, je rozhodnutá se bránit. V takovém případě by mohla zpochybnit celou krajskou kandidátku.

300 tisíc na letáky od developera

Aktuálně.cz dohledalo, že jako podporovatel se na začátku září zaregistrovala u dohledového úřadu firma Green Koleč. Tiskovina s velkou fotografií Němcové a Brzobohaté a titulkem "Chceme pomáhat těm, kteří to opravdu potřebují," obsahuje medailonky obou žen, křížovku i horoskop.

"Obě dvě dámy kandidují za hnutí ANO ve Středočeském kraji. S politikou již mají bohaté zkušenosti a mají v plánu pomáhat přesně těm lidem, kteří to potřebují a ne těm, kteří chtějí stát ve prospěch svých dávek pouze využívat," píší nepodepsaní autoři. Leták nemá žádné označení, že jde o předvolební kampaň.

O Němcové se v letáku uvádí, že jako ministryně prosadila velké zvýšení důchodů a na dalším pracuje. "Mnoho lidí se dostalo do těžké životní situace, k tomu všemu se díky evropské regulaci neustále zdražují věci potřebné k životu, ať už se to týká energií nebo nemovitostí," píše anonym, aniž by bylo jasné, jaký vliv na výraznou inflaci v Česku má EU.

Společnost, která se jako podporovatel obou političek ANO zaregistrovala, není klasická firma. Jednorázové s. r. o. zastřešuje developerský projekt - výstavbu domů ve středočeské obci Koleč. Stojí za ní Ondřej Němec a Jaroslav Hejra ze stavební firmy Defstav.

Na ze zákona zřízený transparentní účet si na tisk a distribuci letáků a webové stránky poslala na 300 tisíc korun. Jakou k tomu měla motivaci, není jasné. Kontaktní mobilní telefon zvedla žena, která v reakci na dotazy slíbila předat informace s prosbou o vyjádření vedení firmy. To do vydání článku nereagovalo.

Už se to vysvětlilo, říká Havlíček

Přes hlasování středočeského vedení ANO však obě ženy na kandidátce zřejmě zůstanou. Alespoň to tvrdí jednička listiny, ministr Karel Havlíček. "Kandidátka zůstává stejná. Byla tam neshoda ohledně lokální prezentace, ale to ke kampaním patří," řekl Havlíček, který se přiklonil na stranu vedení středočeského ANO.

"Neznám úplné detaily, ale tuším, že šlo o zpracování sebeprezentace dvou kandidátek. Tato sebeprezentace měla být dopředu konzultována s krajem. Cílem je, aby byla všude stejná grafika a vizualizace. Je to oprávněný požadavek, ale už se to vysvětlilo," podotkl.

Redakce Aktuálně.cz se obrátila na hlavního manažera hnutí ANO Jana Richtera. Nebral však telefon, otázky chtěl zaslat sms zprávou. Na otázku, zda ženy zůstanou na kandidátce, zatím nereagoval.

V Brně vyloučili mistra světa

Z podobných důvodů v posledních dnech ale celostátní vedení hnutí už škrtalo. Na jihomoravské kandidátce v tomto týdnu skončil někdejší krasobruslařský mistr světa René Novotný.

Ten sám vylepil před volbami po Brně cedule o "sportu dostupném všem dětem". Hájí se, že s politikou billboardy nesouvisí. Vedení ANO ho přesto nechalo stáhnout.

"Byly míněny k začátku školního roku, podporou sportu jsem všeobecně známý," bránil Novotný pro server Seznam Zprávy, který na věc upozornil.