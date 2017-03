Střední Evropa jako líheň inovací. Zástupci V4 ve Varšavě domlouvají společnou podporu výzkumu

před 1 hodinou

Představitelé zemí visegrádské čtyřky jednají ve Varšavě o inovacích a výzkumu. Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko se chtějí stát atraktivním regionem pro výzkumníky i start-upy. Odpoledne se ke spolupráci v této oblasti zavážou svým podpisem premiéři V4.

Varšava (Od naší zvláštní zpravodajky) - Střední Evropa se chce stát rájem výzkumu, nových technologií, inovací a digitalizace. Společně o to budou usilovat představitelé zemí visegrádské čtyřky, kteří se kvůli tomu sjeli na summit do polské Varšavy.

"Vidíme to jako velké téma i do budoucna z hlediska využití evropských fondů po roce 2020, tyto peníze by se podle mého měly více používat právě pro technologické změny v oblasti průmyslu," řekl před odletem na summit premiér Bohuslav Sobotka.

Právě na průmyslu, zejména automobilovém, jsou do velké míry založená hospodářství všech zemí V4. Česko se přitom chce specializovat na spolupráci v oblasti digitalizace ekonomiky. "To je naše silné téma," dodal Sobotka.

Na summitu se budou také představovat úspěšné startupové projekty zemí V4. Z Česka to bude třeba původem brněnská firma Corinth, jejíž vzdělávací software Corinth Classroom, který kombinuje učení s herním světem, využívají ve 109 zemích světa.

Do Varšavy dorazí také zástupci společnosti Greycortex. Její systém pro kybernetickou bezpečnost Mendel umí v digitálním prostoru sám vyhledávat známé i neznámé hrozby. Využívá při tom takzvaného machine learningu, tedy schopnosti umělé inteligence sama se učit a přizpůsobovat se aktuálním potřebám.

Brexitu se zatím neobávejme

Premiéři Česka, Slovenska, Polska a Maďarska budou ve Varšavě mluvit také o zítřejším startu jednání o vystoupení Velké Británie z EU. "Ta jednání nebudou vůbec jednoduchá. Musí se dořešit stávající vztahy. A zároveň se musí nastavit nový vztah, který bude Velká Británie mít k unii," řekl Sobotka.

I když bude brexit s Londýnem vyjednávat unie jako celek, země visegrádské čtyřky by podle premiéra neměly zůstat pasivní. "Budeme společně mluvit o svých prioritách, země V4 by měly mít ambici aktivně se podílet na definování mandátu vyjednavačů."

Sobotka také mírní obavy Čechů žijících na ostrovech. "Ze smluv jasně vyplývá, že do doby, než Velká Británie z EU odejde, tak je jejím členem a dopadají na ni stále stejná práva a povinnosti z toho plynoucí. Není tedy žádný důvod, aby Británie omezovala volný pohyb pracovních sil," ujišťuje Sobotka. Pro cizince žijící v Británii by se podle něj nemělo nic změnit minimálně po dobu dvou let, po které bude proces vystoupení z EU trvat.

Česko se přitom bude snažit, aby se postavení v Británii žijících Čechů nezměnilo pokud možno ani po brexitu. "Jednou z priorit našeho vyjednávání s Brity o odchodu bude, aby byla zachována stávající práva pro naše občany, kteří už v Česku žijí a pracují," dodal Bohuslav Sobotka.

autor: Veronika Neprašová

