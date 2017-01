Strážníkem se budou moci stát lidé od 18 let. Zbraň mít ale nebudou, navrhuje Chovanec

před 3 minutami

Ministr vnitra Milan Chovanec ve Sněmovně předložil zákon, který by umožnoval stát se strážníkem obecní policie už od 18 místo nynějších 21 let. Strážníci pod 21 let by ale mohli sloužit pouze bez zbraně. Počítá i s zpřesněním jejich pravomocí. Strážníci by podle něho měli mít oprávnění měřit rychlost v domovské obci, neměla by to být jejich priorita. Norma má však i své kritiky, podle Daniela Korteho by strážníci neměli nahrazovat státní policii včetně dopravní, jejich pravomoci by se měly podle něho snížit.

Praha - Spornou předlohu o zpřesnění pravomocí obecních strážníků a o snížení věku pro nástup do služby čekají ve Sněmovně patrně změny. Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) ve středečním úvodním kole uvedl, že trvá na tom, aby strážníci mohli sloužit od 18 místo nynějších 21 let. Změny by se měly podle něho dále týkat pravidelných zkoušek a měření rychlosti. Ministr ale připustil i stažení normy.

Strážníci by podle něho měli mít oprávnění měřit rychlost v domovské obci, neměla by to být jejich priorita. "Říkáme, že pokud si menší obec od větší, která má obecní policii, půjčí na základě veřejnoprávní smlouvy strážníky, není možné, aby to bylo pouze za účelem měření rychlosti," řekl.

Snížení věku pro nástup do služby Chovanec zdůvodnil tím, že se rozšíří okruh mladých lidí, o něž se ucházejí i jiné bezpečnostní sbory. Není podle něho dobré, když si příslušníky přetahují. Se zbraní by ale strážníci mohli sloužit až od 21 let. Ze tří na pět by se měla prodloužit lhůta pro pravidelné přezkušování obecních policistů.

O normě se v dolní komoře rozvinula poměrně dlouhá debata, zněla i kritika. Podle Daniela Korteho (TOP 09) by strážníci neměli nahrazovat státní policii včetně dopravní, jejich pravomoci by se měly podle něho snížit. Naopak zazněly i názory, že pokud by sněmovní projednávání mělo vést ke snížení pravomocí, novela by měla být stažena. Korte neuspěl s návrhem na její zamítnutí, předloha zamíří k posouzení do bezpečnostního a do ústavně-právního výboru a do výboru pro veřejnou správu.

Vládní návrh by rozšířil možnosti uzavírání smluv s obecními policiemi. Strážníci by nově mohli pomáhat při krizových stavech v jiných obcích než v regionu, kde daná obecní policie sídlí, i při velkých společenských nebo sportovních událostech či demonstracích. Strážníci by taky dostali pravomoc vstupovat do pohostinství a zcela nově do podniků, kde se provozují hazardní hry, i po skončení provozní doby. Novela by rovněž zpřísnila postih za porušení zákona o obecní policii, která se týkají zneužívání stejnokrojů nebo služebních aut lidmi nebo obcemi, které na to nemají právo.

autor: ČTK