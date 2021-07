Strážník rozesílal dětskou pornografii. Policie ho obvinila kvůli 200 fotkám a videu

Bývalý strážník plzeňské městské policie podle zjištění Aktuálně.cz čelí trestnímu stíhání. Kriminalisté ho obvinili z šíření dětské pornografie. O spolupráci při rozkrývání jeho možného provinění požádali i vedení městské policie. Muž už více než půl roku u strážníků nepůsobí. Policie ho vyšetřuje na svobodě.

V červnu Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje vydalo tiskovou zprávu, v níž informovalo o závažné kauze. Kriminalisté obvinili 31letého muže z výroby dětské pornografie a jiného nakládání s ní. Podle zjištění Aktuálně.cz jde přitom o muže, který měl sám na vymáhání zákona dohlížet. Obviněný (jeho identitu vzhledem ke stavu řízení nezveřejňujeme, pozn. aut.) sloužil téměř devět let u Městské policie v Plzni.

Muž se přidal k plzeňským strážníkům v roce 2012. Pokud platí verze kriminalistů, už o pět let později sám porušil zákon. Opakovaně. "Mladý muž měl během roku 2017 a 2018 zaslat ze své e-mailové schránky přes 200 fotografií charakteru dětské pornografie zobrazující obnažené děti," uvedla mluvčí plzeňského policejního ředitelství Michaela Raindlová.

Vedle fotek ze svého mailu odeslal i jedno pornografické video, jehož aktéry byly děti. Kdo byl příjemcem těchto materiálů, není jasné. Pro kvalifikaci deliktu to však nehraje roli. "Měl nabídnout jinému fotografické a filmové počítačové dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě. V případě prokázání viny mu hrozí až tři roky odnětí svobody," poznamenala mluvčí Raindlová.

Vyšetřování případu dozoruje Okresní státní zastupitelství Plzeň-město. Kriminalisté získali podezření na zmiňovaný delikt krátce před koncem zimy, tehdy už muž u městské policie nepůsobil. "Záznam o zahájení úkonů trestního řízení byl vydán 17. března," řekla Aktuálně.cz vedoucí státní zástupkyně Antonie Zelená. Prověřování netrvalo ani tři měsíce, když policie podezřelého obvinila.

"O deliktu jsme nic nevěděli"

Obviněný uniformu odložil na sklonku loňského roku. Ze služby odešel na vlastní žádost, aniž by uvedl důvody. "V rámci vyšetřování jsme byli požádáni o součinnost. O tom, že by docházelo k danému deliktnímu jednání ze strany dnes už bývalého zaměstnance v pracovní době, informace nemáme," sdělila k tomu Aktuálně.cz mluvčí Městské policie v Plzni Jana Pužmanová.

O případném provinění svého bývalého kolegy se vedení strážníků dozvědělo až přímo od vyšetřovatelů. Předtím nemělo žádnou indicii, že by muž měl co do činění s dětskou pornografií. "O jeho případné deliktní činnosti nemá a neměl zaměstnavatel žádné informace," zdůraznila mluvčí Pužmanová.

Letos to není první případ, kdy se Městské policie v Plzni týká vyšetřování trestného činu. Jak už Aktuálně.cz upozornilo, v lednu kriminalisté obvinili šéfa dopravní skupiny strážníků Václava Čechuru. "Mohu potvrdit, že stíháme příslušníka městské policie pro přečin zneužití pravomoci úřední osoby," potvrdila redakci tehdejší náměstkyně plzeňských žalobců Ivana Hostašová. Vyšetřování stále běží.

Podle policie Čechura v roce 2017 odstranil z vnitřního systému strážníků záznam, jenž se týkal možného dopravního přestupku tehdejšího šéfa městské policie Karla Macha. Spáchat ho měl svým osobním autem. "Jsem toho názoru, že jsem žádnou takovou věc nespáchal. Ta kauza není tak jasná, jak by se mohlo na první pohled zdát," vysvětlil už dříve Aktuálně.cz Čechura.