Předškoláci tloustnou. Že jedí málo zeleniny a hodně soli i tuků, rodičům nevadí

Dětí s nadváhou v Česku stále přibývá. Na vině jsou často i jejich rodiče. Podle průzkumu agentury STEM/MARK pro společnost Hero někteří z nich například nevidí problém v jídle s vysokým obsahem soli. Polovině pak nevadí, že jejich dítě nemá dostatek ovoce a zeleniny.

Nevhodná strava dětem může způsobovat nejen obezitu, ale i vysoký tlak, poškození jater, potíže s pohybem či cukrovku. S tím se pak pojí i psychické problémy a vyloučení z kolektivu. Z průzkumu ale vyplývá, že polovina rodičů předškolních dětí si s tím velké starosti nedělá. Vysoký cholesterol či krevní tlak a pohybové potíže dětí totiž nevnímají jako důsledek nezdravé stravy. Třetina rodičů pak nevidí souvislost mezi nevhodnou stravou a cukrovkou či zažívacími problémy.

Nadváhou přitom trpí zhruba 60 procent dospělých, přibývá i obézních dětí. Před třemi lety měla problémy s nadváhou zhruba čtvrtina dětí, uvádí Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost. Obézních dětí bylo 16 procent, ještě v roce 2016 jich přitom bylo jen 10 procent. Tři čtvrtiny dětí si pak nadváhu nesou až do dospělosti.

Navíc mezi lidmi s nadváhou narůstá podíl závažné obezity. Statisticky by jí mělo trpět jedno procento populace, jako tomu bylo například ještě v roce 1991. V současnosti tento druh nadváhy zasahuje podle lékařů až 15 procent dětí ve věku 13 let.

Ne všichni rodiče si myslí, že se jejich předškolák stravuje zdravě. Podle průzkumu jich je zhruba pětina. Přesto kolem 40 procent z nich nevidí problém v jídlech s vysokým obsahem soli. Polovině pak nevadí ani to, že jejich dítě nemá v jídelníčku dostatek zeleniny a ovoce. Za problematický nepovažují ani vyšší podíl tučných jídel.

Průzkum také upozorňuje na poměrně vysoké procento dětí, které pijí sladké nápoje. Džusy, které často mají vyšší podíl cukru, podle výzkumníků pije až čtvrtina předškoláků ve věku dva až sedm let. Stejně tak vysoké procento dětí si dopřává sladkosti. Až tři čtvrtiny předškoláků je jedí každý druhý den, téměř 40 procent pak denně.

"Příliš velké množství jednoduchých - tedy chuťově sladkých - cukrů v potravě je spojováno s řadou zdravotních problémů. Pojí se s vyšším výskytem zubního kazu a s celkově vyšším energetickým příjmem, což vede postupně k rozvoji obezity," varuje lékař Miroslav Toms z České obezitologické společnosti. Připomíná, že zvýšená konzumace cukru může vést k rozvoji cukrovky druhého typu i dalších civilizačních onemocnění.

Kořeny obezity ale mohou sahat až do těhotenství. "V těhotenství a v prvních dvou letech života se nastavuje řada metabolických procesů dětského organismu, a proto je pro zdraví dítěte klíčové dodržovat v tomto období prvních tisíci dnů života zdravé zásady výživy, pohybu i domácího prostředí, " upozorňuje Toms. Děti si navíc své stravovací návyky z dětství přenáší i do dospělého života.

Chtějí svačit zmrzlinu i hranolky

Stravovacím návykům českých dětí se věnoval i další letošní průzkum společnosti GFK. Ukázal, že se nevhodná jídla objevují v jídelníčku už kojencům, kteří začínají jíst se dalšími členy rodiny. Více než tři čtvrtiny rodičů jim ale servírují stejná jídla jako sobě. Ta nemusí být pro malé děti vhodná.

Kromě hlavních jídel až 83 procent dětí dvakrát denně svačí, téměř 40 procent pak třikrát za den. Dvě třetiny rodičů se podle svých slov během přípravy uchylují k předpřipraveným jídlům. Více než polovina pak tvrdí, že nabídka nutričně vhodných balených dětských svačin v obchodech je nevyhovující.

Děti samotné by podle průzkumu rády sladké svačiny. Až 37 procent z nich by chtělo svačit zmrzlinu, o deset procent méně pak hranolky. Čokoládu nebo čokoládové tyčinky či sušenky by si pak podle rodičů k svačině dala téměř polovina předškoláků. Populární jsou i sladké mléčné dezerty jako například pudink, které by jedlo skoro 40 procent dětí.

Video: Obézní děti jsou šikanovány, ve škole je málo pohybu, chceme to změnit, říká Kokáš (10. 7. 2021)