Strašák dětských táborů jménem norovirus. Hygienici ho potvrdili na Chrudimsku

Hygienici potvrdili nákazu norovirem u dětí, které byly na škole v přírodě v rekreačním zařízení u Sečské přehrady na Chrudimsku. Dvě byly se silnými žaludečními a střevními problémy hospitalizované v Chrudimské nemocnici, další byly na ambulantním vyšetření v nemocnici v Pardubicích.
Oznámila to vedoucí protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Jana Daňková. Obtíže měli i další žáci. O případu ve středu informovala Česká televize. Ve stejném zařízení se infekce objevila už v minulých týdnech.
„Byly tam předtím už dva turnusy, kde měly děti obdobné obtíže. Víme, že si to někdo z nich přivezl z domova, onemocněl a nakazil další spolužáky,“ uvedla Daňková.
Infekce v zařízení zřejmě zůstala, což způsobilo nákazu dalších dětí. Virus je podle Daňkové odolný, a pokud se vše důsledně nedezinfikuje, což bývá obtížné, může v prostředí přetrvat a nakazit další lidi. Hygienici na nápravu dohlížejí, zařízení si objednává na dezinfekci odbornou firmu.
Celkem měla u posledního případu nákazy obtíže zhruba polovina z 55 lidí, z čehož byli čtyři pedagogové. Vážný průběh měla nemoc u dvou pacientů.
Nákaza noroviry není podle Daňkové nic mimořádného, problémem se ale stává ve větších dětských kolektivech. Nástup nemoci je rychlý a dramatický, provází jej zvracení, bolesti břicha, horečky a průjem, což je pro školní skupiny velmi náročné.
Dětský organismus také onemocnění hůře snáší, zvláště hrozí riziko odvodnění. Většinou se nemocný uzdraví během dvou dnů.
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