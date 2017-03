Strany urychlí schvalování zákona, který má zajistit levnější data. Chtějí to stihnout do voleb

AKTUALIZOVÁNO před 46 minutami

Politické strany se dohodly na zkráceném projednání návrhu novely telekomunikačního zákona. Ta má posílit práva spotřebitelů a zajistit plynulý přechod na digitální televizní vysílání DVB-T2. Novelu příští týden projedná vláda a legislativním procesem by měla projít před koncem volebního období. Po jednání to uvedl premiér Bohuslav Sobotka. Lhůta pro projednání novely ve sněmovních výborech se zkrátí ze 60 dnů na 20 dnů a novela bude zařazena jako první bod dubnové schůze sněmovny, uvedl Sobotka.

Praha - Parlamentní strany se dohodly na tom, že urychlí projednávání novely zákona o elektronických komunikacích, který má posílit práva zákazníků operátorů a pomoci zlevnit mobilní data. Oznámil to v pátek premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).

"Jsem rád, že v pátek ráno proběhla debata se všemi parlamentními stranami a že jsme se dohodli na co nejrychlejším projednání novely," prohlásil premiér Bohuslav Sobotka, který nyní zastává i post ministra průmyslu a obchodu.

Podle něj mají nyní lidé garanci, že se ještě do konce volebního období podaří zvýšit jejich práva. "Zároveň je garance, že Český telekomunikační úřad bude mít šanci získat vyšší pravomoci. Doufám, že toto všechno povede ke zlepšení služeb, lepšímu fungování trhu a tlaku na to, aby se zlepšily parametry, které se týkají ceny mobilních dat," dodal Sobotka.

S blížícími se volbami se snaží Sobotka přijít s co největším množstvím témat, na kterých by mohla ČSSD získat co nejvíce hlasů. Mezi ně patří i zlevnění služeb mobilních operátorů, které jsou nyní dražší než v okolních zemích. Kvůli této věci padl i ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, který podle kritiků vycházel vstříc operátorům. Mládek ale tuto kritiku odmítal.

autor: ČTK