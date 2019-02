Strakáč je ostravská rarita, protestuje spolek proti odstřelu vítkovického komína

Úřady již dříve označily mohutný cihlový komín ve Vítkovicích za ekologickou zátěž a nařídily jeho demolici. Majitel čeká na potvrzení záměru od báňského úřadu a kraje, odstřel komína by měl proběhnout do konce března. Proti bourání industriální stavby se ovšem postavilo občanské sdružení Svatý Václav, podle něhož je "Strakáč" raritní stavbou a neodmyslitelnou součástí ostravské krajiny. Na středeční odpoledne proto svolalo protestní akci.

"Hlavní hodnota spočívá v jeho mohutnosti, která nemá údajně v rámci střední Evropy obdoby. Jeho průměr je dole patnáct metrů, nahoře devět a váha je neuvěřitelných deset tisíc tun, což je pro zajímavost například ještě více, než má nejvyšší český komín vůbec," říká o Strakáči Dominik Raška ze spolku Svatý Václav.

Uskupení tvrdí, že jde zároveň o jeden z posledních cihlových komínů opatřených starým leteckým značením, díky němuž si vysloužil svou přezdívku. Nepřehlédnutelné vzezření z něj prý navíc činí výrazný orientační bod i část identity města. "Ostrava prakticky nemá ve svém jádru žádné historické památky, a tak to jediné, čím se může navenek chlubit a co jí zbylo, je právě industriální dědictví," říká Raška.

Spolek Svatý Václav se v minulosti pokusil apelovat na ministerstvo kultury, aby komín prohlásilo za chráněnou památku. Rezort však potvrdil původní stanoviska památkářů a občanskému spolku nevyhověl. Odůvodnil to tím, že komín nenese známky výjimečné architektonické hodnoty. Funkce orientačního bodu pro prohlášení za kulturní památku podle úřadu nestačí.

Strakáč je ekologická zátěž

Mohutný komín se nachází v padesátihektarovém objektu aglomerace dříve určenému ke zpracování železné rudy. Vlastníkem továrního areálu je akciová společnost Vítkovice. Po odstranění komína a dalších zhruba čtyřiceti přilehlých objektů má být prostor určen k využití pro lehký průmysl.

Odstranit Strakáč nařídil stát, který komín i jeho okolí označil za starou ekologickou zátěž. Učinil tak na základě České inspekce životního prostředí, podle níž je komín i přiléhající komplex továren kontaminovaný těžkými kovy a karcinogeny. Dle Rašky by však odstřel komína rozptýlil tyto škodliviny i do širšího okolí.

Hlavní majitel Vítkovic Jan Světlík přiznává negativní ekologický dopad nevyužívaného objektu a demolici, kterou hradí ministerstvo financí, schvaluje. Společnost zároveň nepřipouští, že by Ostrava s odstraněním Strakáče přišla o památkovou hodnotu. "Dominantou, pro kterou Ostravu uznává svět, je památkově chráněná vysoká pec č. 1 - dnes Bolt Tower v Dolních Vítkovicích," namítá mluvčí Vítkovic Eva Kijonková.

Odpůrci demolice chystají protest

Raškovy obavy spojené s šířením škodlivin v případě odstřelu komínu Kijonková odmítá. "Odstřel nebude zátěží pro životní prostředí - bude zajištěno zkrápění a prach se tím zlikviduje během zhruba pěti minut. Kdybychom chtěli komín rozebírat - to je ale životu nebezpečné - trvalo by to měsíce a zátěž by tedy byla násobně vyšší," sdělila.

Odstranění stavby, o něž požádal vlastník, nyní projednává Obvodní báňský úřad pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Mluvčí úřadu Bohuslav Machek informoval redakci Aktuálně.cz, že o definitivním osudu Strakáče bude rozhodnuto 19. února, odstřel pak má být proveden do konce března.

Ostravský spolek Svatý Václav se však nevzdává a na středeční odpoledne svolal shromáždění občanů, kteří si strhnutí Strakáče nepřejí. "Protestní akce má za cíl shromáždit co nejvyšší počet lidí, ukázat zájem na jeho zachování, k dispozici bude k podpisu petice za zachování i aktuální proti odstřelu," sdělil Raška.