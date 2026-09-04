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Domácí

Straka zůstává v čele inspekce životního prostředí. Šlo o aktivistický útok, řekl Macinka

ČTK,Domácí
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Pavel Straka nadále zůstává v čele České inspekce životního prostředí (ČIŽP), řekl v pátek předseda Motoristů a ministr zahraničních věcí Petr Macinka novinářům po jednání s ministrem životního prostředí Igorem Červeným (Motoristé).

Petr Macinka, ministr zahraničních věcí
Šéf Motoristů Petr Macinka po jednání na MŽP: Ředitel inspekce nemusí být každý den v médiích, čelil by zbytečně dalším tlakům.Foto: HN – HN - Lukáš Bíba
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Weby Seznam Zprávy a Hospodářské noviny ve čtvrtek uvedly, že podle bývalého advokáta Strakovy rodiny Jana Farkače se Straka podílel na distribuci drog, za níž byl odsouzený jeho bratr. Straka nařčení odmítl a dodal, že na Farkače zvažuje podat trestní oznámení pro pomluvu. Straky se rovněž zastal ministr Červený.

Macinka považuje zprávy obou webů za aktivistický útok, jehož cílem mělo být Straku zdiskreditovat. „Některým lidem asi vadí, že se snaží skrývat svoji identitu. Podle mě ale nemusí být ředitel ČIŽP každý den v médiích, protože by tím zbytečně čelil dalším a dalším tlakům,“ řekl předseda Motoristů. Doplnil ještě, že z jeho pohledu je lepší, když ČIŽP vede právník, než nějaký zelený aktivista.

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Na dotaz Aktuálně.cz také uvedl, že by se měl poslanec Filip Turek znovu začít účastnit jednání na MŽP i přes vyšetřování své dopravní nehody, které dosud nebylo ukončeno.

Seznam Zprávy informovaly, že Strakův bratr Luděk byl v minulosti odsouzený za obchodování s drogami, matka Alena pak za útisk a neoprávněný zásah do práva k bytu. Straka s nimi v té době sdílel společnou domácnost.

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„Oni to provozovali jako rodina. Měli tam každý svoji roli. Výroba konopí probíhala v Lanžhotě v jejich nemovitostech. V jednom objektu měli pěstírnu pod lampami. Další část měli pod otevřeným nebem. Tu jsem přímo já osobně viděl. A viděl jsem i lisovnu hašiše,“ popsal Farkač, který advokacii již nevykonává kvůli odsouzení v jiném případu. Straka byl v minulosti obžalován z vydírání, soud ho ale pro nedostatek důkazů osvobodil.

Červený následně ve čtvrtek odpoledne v tiskové zprávě sdělil, že s Pavlem Strakou celou záležitost projednal a Farkačova tvrzení považuje za nepravdivá. Dodal také, že v současné době nemá žádné informace, které by zpochybňovaly řádný výkon Strakovy funkce ředitele ČIŽP nebo odůvodňovaly přijetí dalších opatření.

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