Strach z covidu je to nejhorší. Jsou i jiné viry a nemoci, říká profesor imunologie

Z hlediska všech opatření, která člověk může udělat, je určitě důležitá zdravá životospráva, a to nejen kvůli viru SARS-CoV-2. Lidé by se hlavně měli snažit žít stejně jako před příchodem covidu-19 a nepodléhat strachu. Ten je to nejhorší, co nám může nyní uškodit, tvrdí imunolog a alergolog Vojtěch Thon z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

3:00 Život v pandemii: Druhá vlna - Vojtěch Thon | Video: Kristýna Pružinová, Martin Krepindl, Blahoslav Baťa