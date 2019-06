Stovky Pražanů protestují proti kácení dvou javorů. Jeden už dělníci podťali

Technická firma se v pátek pustila do kácení stromů v proluce mezi domy v ulici Na Smetance, kde má stát nové dětské hřiště. Kácení však překazili lidé, kteří proti němu přišli protestovat. Marně. V pondělí se dělníci vrátili dokončit svou práci a jeden ze stromů podťali. Odpůrcům vadí, že firma spolu s radnicí Prahy 2 ničí zcela zdravé šedesátileté stromy, ač by podle nich stačilo jen mírně upravit projekt připravovaného hřiště. Na stranu odpůrců kácení se postavil i primátor Zdeněk Hřib (piráti) a předseda pirátů Ivan Bartoš. Radnice se však brání tím, že upřednostnila bezpečí žáků, kteří na hřiště budou chodit.

Na místě bývalé komunitní zahrady, kterou zrušilo minulé vedení radnice, má vzniknout velké multifunkční hřiště s nafukovací halou za několik desítek milionů korun. Navštěvovat ho má až tisíc dětí z okolních škol.

Na parcele se však nacházelo několik stromů, mezi nimi dva velké vzrostlé javory starší šedesáti let, které brání výstavbě tak, jak je nyní navržena. Jeden má ustoupit parkovacímu místu, druhý by bylo možné podle odpůrců kácení zachránit, pokud by se velikost jednoho hřiště zmenšila o pár metrů.

Když v pátek odpoledne na parcelu přijeli muži s motorovými pilami, aktivisté a lidé z okolí přišli proti kácení stromů protestovat. Kromě kácení samotného se jim nelíbí zejména to, že radnice nechává stromy ničit v horkých dnech uprostřed vegetační doby, kdy v korunách stromů hnízdí ptáci.

Přesto se technická firma v pátek podvečer pustila do kácení jednoho ze stromů a větší část jeho koruny odřezala. Podle Moniky Horákové, jedné z těch, kdo na místě protestovali, celou akci nakonec zastavila policie. Důvodem byl fakt, že si firma nezjednala dostatečně velký zábor ulice.

"Ukázalo se, že zábor je příliš malý na tak rozlehlou stromovou korunu. Ačkoli firma zavolala městskou policii na nás, policie nakonec dala za pravdu nám, a práce byly pro dnešek ukončeny. Na velkém stromě, který zatím stojí, je vidět hnízdo," uvedla v pátek Horáková na Facebooku.

Proti kácení se postavil i primátor

V neděli se pak do celé situace vložil i primátor metropole Zdeněk Hřib (piráti), který se přišel na místo podívat. "Dochází tady podle mě ke kácení stromů, které by klidně mohly na místě zůstat. Přece jenom náš plán je dostat více stromů do ulic," řekl Hřib.

I on zkritizoval, že úředníci povolili kácení ve vegetačním období. "Tamhle na tom stromě je zjevně ptačí hnízdo, takže si myslím, že by se s tím dalo ještě počkat," dodal Hřib. Mezitím petici proti vykácení javorů v ulici Na Smetance podepsalo v době psaní tohoto článku 1700 lidí.

I přesto se však v pondělí dopoledne firma na místo vrátila, dokončila své dílo a první z javorů šel k zemi. "Tentokrát s sebou měli tři nebo čtyři auta plná policistů," uvedla pro Aktuálně Kateřina Reijm, která pondělnímu kácení přihlížela. Druhý strom se podle ní zdá být netknutý. "Zatím. Je tam hnízdo, prý čekají, až vyletí mláďata," dodala Reijm.

V pondělí v šest večer se na místě má konat veřejná manifestace a podpisová akce proti pokračujícímu kácení.

"Upřednostnili jsme bezpečnost dětí a kvalitu stavby"

Radnice Prahy 2 se však nařčením brání. "Je samozřejmé, že jsme zvažovali slučitelnost stromů se vznikajícím sportovištěm, ale nadřadili jsme bezpečnost dětí a kvalitu stavby. Obzvláště, když se poblíž nacházejí rozsáhlé Riegrovy sady s dětským hřištěm U Draka, které Praha 2 rekonstruovala. A lidé, bydlící v sousedství Smetanky, jsou zvyklí tam chodit," řekl místostarosta Prahy 2 pro

oblast majetku Michael Grundler. Věří prý, že i oni časem připravované sportoviště ocení.

Praha 2 podle něj za poslední čtyři roky vysadila přes pět set nových stromů ve zdejších ulicích a parcích. I za pokácené stromy v ulici Na Smetance prý vysadí adekvátní náhradu. Přesto chce radnice svolat odbornou debatu pro obyvatele Prahy 2, kde má v plánu vysvětlit "dezinformace a dezinterpretace vyvolané opozicí". Místo a datum ještě upřesní.

Kácení stromů to však podle mluvčí Prahy 2 Kateřiny Veselé nezastaví ani neoddálí. "Ve chvíli, kdy kácení probíhá podle platných povolení, není důvod, aby nepokračovalo dál," uvedla pro Aktuálně.cz Veselá.