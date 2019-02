Tisíce lidí v Česku i na Slovensku uctily památku zavražděného Kuciaka

Aktualizováno před 16 minutami

Pietní shromáždění na Václavském náměstí v Praze. | Video: Tomáš Cetkovský | 00:55

Zhruba 500 lidí se ve čtvrtek vpodvečer sešlo na pražském Václavském náměstí k tichému uctění památky slovenského reportéra Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové, kteří byli před rokem zavražděni. Mnoho z nich položilo svíčky k fotografii partnerů a nápisům "All For Jan" a "All For Martina" u sochy svatého Václava.

Podobné akce se podle pořádající organizace Za slušné Slovensko konají v desítkách slovenských měst, ale také v Brně, Zlíně, Varšavě, Paříži, Barceloně, Kodani nebo New Yorku. "Naší dnešní úlohou je produkovat neutichající veřejný tlak na politiky. Musí cítit, jak jim dýcháme na krk. Setkávejme se, mluvme spolu, diskutujme, přemýšlejme, zlepšujme a všechno to sdílejme na sociálních sítích, našich blozích a v médiích. Ukažme svoji sílu, která časem nevyprchává, ale sceluje se, formuje a znásobuje. Má to smysl, protože máme společnou vizi slušného Slovenska," uvedli organizátoři na facebooku události. V Brně si Kuciaka a jeho snoubenku připomnělo na náměstí Svobody i přes déšť asi 500 lidí. U morového sloupu zapálili svíčky. Ve zkratce připomněla události před a po vraždě i malá výstava. "Na první pohled by se mohlo zdát, že se těmi vraždami nic nezměnilo, ale změnilo se mnohé," řekl na pietním shromáždění vedoucí katedry žurnalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Jakub Macek. Jinak se teď například na novinařinu podle něj dívají ti, kteří jsou s ní v kontaktu. Média také začala přemýšlet o tom, jak investigativní novinařinu - byť je nákladná a časově náročná - vrátit zpět do hry, uvedl. Slováci vyšli do ulic Shromáždění k uctění památky Kuciaka a Kušnírové se konala také v řadě měst na Slovensku. Patrně nejvíce lidí přišlo na demonstraci v Bratislavě, kde dav skandoval také hesla proti expremiérovi a šéfovi nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) Robertu Ficovi a kde vystoupil s projevem i Kuciakův otec. "Chtěl bych poděkovat nejenom za dnešek, ale za všechna setkání, která jste zde měli," řekl Kuciak starší, jehož doprovázela jeho dcera. Dav čítající tisíce lidí odpověděl skandováním "Jsme s vámi". "Dvanáct měsíců, které změnily Slovensko. Vražda Jána a Martiny nás vytrhla ze sladké nevědomosti. Po jejich smrti už nikdy nemůžeme říct, že jsme nevěděli, jaká silná může být nenávist, moc peněz a korupce. Nezapomeneme a neodcházíme," řekl z podia v Bratislavě jeden z organizátorů shromáždění z Iniciativy za slušné Slovensko Juraj Šeliga. Iniciativa Za slušné Slovensko svolala shromáždění do více než tří desítek měst v zemi pod Tatrami a také do vybraných metropolí v zahraničí včetně České republiky. Již loni po Kuciakově vraždě, jejímž motivem podle policie byla reportérova investigativní práce, iniciativa uspořádala sérii demonstrací, které byly z hlediska účasti největšími od pádu komunismu v roce 1989. Infografika Rok od vraždy, která vše změnila. Smrt Jána Kuciaka spustila pád těch nejmocnějších Kromě demonstrací připravili občanští aktivisté a novináři u příležitosti výročí vraždy diskuse a také čtení Kuciakových novinářských textů. Slovenské noviny ve čtvrtek zveřejnily prohlášení několika stovek žurnalistů, kteří slíbili, že budou v Kuciakově práci pokračovat. Na svých titulních stránkách otiskly černou stuhu nebo heslo All For Jan, které se po vraždě stalo symbolem spolupráce novinářů. Investigativní reportér Kuciak a jeho partnerka Kušnírová byli zavražděni loni v únoru. Zločin byl spáchán v obci Veľká Mača u Trnavy v Kuciakově bytě. Policie od počátku považovala za nejpravděpodobnější motiv vraždy Kuciakovu novinářskou práci. Byl to první případ vraždy žurnalisty v novodobé slovenské historii. Loni v září policie zadržela a obvinila čtyři osoby, vyšetřovatelé ale pátrají po hlavním objednavateli vraždy. Násilná smrt novináře před rokem vyvolala v zemi politickou krizi. Vyústila v demisi šéfa nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie Roberta Fica z funkce premiéra. Video: Důkazy jsou neprůstřelné, vraha Kuciaka známe, říká Tódová Na devadesát procent víme, kdo jsou vykonavatelé vraždy Jána Kuciaka, říká novinářka a jeho bývalá kolegyně Monika Tódová. | Video: Emma Smetana | 11:54