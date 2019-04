Tisíce lidí protestovaly proti Babišovi a Benešové, bojí se o nezávislost justice

Aktualizováno před 1 hodinou

Lidé protestovali proti Marii Benešové na postu ministryně spravedlnosti | Video: DVTV

Přes nepříznivé počasí se v Praze sešly tisíce lidí k protestu proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a plánované změně v čele ministerstva spravedlnosti. Staroměstské náměstí, kam přišli v pochodu z Hradčan, zaplnili zhruba ze tří čtvrtin. Podle organizátorů jich bylo asi 15 tisíc. Babišovi odpůrci ze spolku Milion chvilek se obávají toho, že Česko bude, co do útoků na nezávislost justice, následovat Polsko a Maďarsko. Za nezávislou justici se demonstrovalo také v dalších městech v Česku. Například v Brně se sešlo podle odhadů nejméně 3 500 lidí. Pokud do vedení ministerstva spravedlnosti nastoupí Marie Benešová, protest chtějí organizátoři za týden zopakovat.

Spolek demonstraci svolal na protest proti jmenování Marie Benešové do čela české justice. Premiér poradkyni prezidenta Miloše Zemana a exministryni spravedlnosti navrhl jmenovat namísto dosavadního ministra Jana Kněžínka (ANO). "Nechceme, aby premiér Babiš dostal justici pod kontrolu účelovou výměnou ministra spravedlnosti den poté, co policie navrhla Babišovu obžalobu," uvedli organizátoři na webu spolku s odkazem na trestní stíhání Babiše v dotační kauze Čapí hnízdo. Spolu s dalšími novými členy kabinetu má být Benešová jmenována v úterý. Demonstranti drželi vlajky ČR a Evropské unie, na transparentech měli nápisy Demisi! a Rezignace! nebo vyobrazení Babiše s Kněžínkovou hlavou a textem Spravedlnost jsem já. Babišovu fotografii na dalším transparentu doprovázel nápis Benešová Marie, mé zločiny zakryje. Při pochodu účastníci skandovali Nezávislost justice!, Benešovou nechceme!, Babiše do koše! nebo Demisi! Stovky lidí se před deštěm kryly deštníky v barvách trikolory, kterých 600 pořídili organizátoři. Podle odhadu policistů, kteří pochod doprovázeli, z Hradčanského náměstí vyšlo zhruba 700 lidí. V pochodu, který prošel i přes Karlův most, účastníků přibylo na zhruba 4000, na Staroměstském náměstí se jich shromáždilo asi 15 tisíc, řekl Minář. Policisté kvůli pochodu museli přechodně zastavit dopravu přes Malostranské náměstí, na Smetanově nábřeží a Národní třídě. Situace je podle odpůrců výměny natolik vážná, že pokud nebudou splněny jejich požadavky, bude Milion chvilek protestovat dál. "Útoky na justici začal rozklad demokracie v Maďarsku a Polsku. Nechceme stejný scénář u nás. Nechceme, aby se premiér vyhnul spravedlivému soudu. Nechceme ovládnutí justice premiérem a Hradem," uvedli v pozvánce na akci. Co čeká justici, až nastoupí ministryně Benešová? Katastrofický scénář nelze vyloučit číst článek Demonstruje se i na dalších místech Demonstrace za nezávislost justice byla dnes svolána také v Brně, Ostravě, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Liberci a Olomouci. V Brně se podle odhadů sešlo nejméně 3 500 lidí. Na Zelný trh zprvu přišlo jen několik stovek lidí, při pochodu městem ale dav narostl, zaplnil Českou ulici v celé délce a poté i prostranství kolem sochy Jošta. V davu jsou vidět transparenty namířené proti premiérovi i prezidentovi. V davu byly transparenty namířené proti premiérovi i prezidentovi. "Zeman je žába na prameni," stálo na jednom z transparentů, "Nechcu žít v absurdistánu," říkal další. Nejvíce lidí drželo papíry s nápisem Justice rozděleným po slabikách do tří řádků. V davu vlály české a moravské vlajky i červené trenýrky, demonstrující zvonili klíči. Už toho bylo dost, skandovali účastníci protestu. Podle organizátorů brněnského protestu je zjevné, co je cílem změny na ministerstvu spravedlnosti, Benešová podle nich chce ovlivnit Babišovu kauzu. I nevidomý musí vidět, co se tady děje, zaznělo v úvodním projevu na Zelném trhu. "Jsme svědky snahy o účelové ovládnutí ministerstva spravedlnosti kandidátkou, která může kdykoliv prosazovat vliv Hradu a premiéra, což ostatně činila i v minulosti, například návrhem změny trestního zákona o právní odpovědnosti firem," uvedl Ondřej Zeman ze spolku Společně Brno, který protest organizuje. V Olomouci se sešlo zhruba 200 lidí. Průvod se vydal ze Žižkova náměstí směrem do centra města. Někteří lidé nesli transparenty, v čele průvodu s nápisem "Ruce pryč od justice". U budovy olomouckého okresního soudu demonstranti nasadí papírové koruny na hlavy dvou soch lvů. Připomenou tak studentskou akci z konce roku 1989, jejíž součástí byla podobná korunovace soch lvů u vchodu do soudní budovy. V Liberci se podle odhadu sešla zhruba stovka lidí, dvě stovky v Ostravě a Českých Budějovicích, víc než 500 v Hradci Králové. Babiš: Čapí hnízdo je politický proces. Nerezignoval bych, i kdyby mě obžalovali číst článek Poslední demonstrace se konala v lednu Naposled sdružení Milion chvilek uspořádalo demonstraci u příležitosti výročí upálení Jana Palacha. Spolek vznikl předloni po sněmovních volbách. Premiéra Babiše vyzval k tomu, aby plnil předvolební sliby občanům, zejména to, že bude podporovat a rozvíjet demokracii v ČR. Protože podle spolku své sliby nemyslel vážně, přišli jeho členové loni v únoru s kampaní Milion chvilek pro demokracii. Za sto dní chtěli získat milion podpisů od lidí, kteří si myslí, že má Babiš odstoupit z čela vlády. Petici dosud podepsalo víc než 333 000 lidí. Iniciativa loni uspořádala několik protestů. Ve větším počtu se naposled její příznivci sešli na Staroměstském náměstí 23. listopadu, aby podpořili pokus opozice o vyslovení nedůvěry. Vláda tehdy hlasování přežila.