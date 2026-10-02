Stovky aut se sjely na ilegálním tuningovém srazu v pražských Čakovicích

Stovky aut se v pátek večer sjely na tuningovém srazu na parkovišti u hypermarketu Globus v pražských Čakovicích. Policie zajišťuje bezpečnost a bude řešit případné přestupky, řekl ČTK pražský policejní mluvčí Jan Daněk.
O tom, že v Praze se má v pátek a v Brně v sobotu uskutečnit ilegální sjezd až tisíců tuningových aut „Europe illegal season end 2026“, policie informovala v úterý. Zjistila to zejména ze sociálních sítí a nachystala kvůli tomu rozsáhlé bezpečnostní opatření. Akce komplikuje provoz aut i veřejné dopravy, zjistil na místě zpravodaj ČTK.
Na parkoviště u čakovického hypermarketu přijelo podle hrubého odhadu policie až tisíc aut a dorazilo 2500 lidí, řekl Daněk. Policie podle něj zatím nezaznamenala žádné zásadní problémy. „Naše přítomnost zřejmě účastníky odrazuje od protiprávního jednání,“ řekl mluvčí. Podle zpravodaje ČTK policie kontroluje řidiče aut vyjíždějících z parkoviště, ve vzduchu je policejní vrtulník.
Parkoviště zcela zaplnili lidé, auta a motocykly, zjistil na místě zpravodaj ČTK. Zní zvuk policejních houkaček a motorů, někteří motorkáři své stroje tzv. túrují. Na parkoviště přišly tisíce převážně mladých lidí, vozy si prohlížejí, fotografují a natáčejí na mobily. Dorazili často pěšky, doprava je zablokovaná od letňanského zimního stadionu, komplikovaný je také průjezd autobusů MHD. Na sraz si stěžují lidé, kteří si do hypermarketu přijeli nakoupit a akce jim ztěžuje odjezd.
Podobná akce se v minulých letech uskutečnila v jiných evropských zemích a vždycky ji doprovázelo rozsáhlé a zásadní ohrožování bezpečnosti silničního provozu a veřejného pořádku, uvedl v úterý mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán. Účastníci podle něj organizovali nelegální závody, cíleně blokovali dálnice i další silnice, snažili se blokovat policejní auta, kradli dopravní značení a používali pyrotechniku.
Policie proto podle Bocána nasadí v období sjezdu policisty ze všech dálničních oddělení, krajských oddělení silničního dohledu, dopravních inspektorátů územních odborů nebo vozidla z celorepublikového Speciálního oddělení dohledu Čechy a Morava. Zapojily se také mobilní hlídky cizinecké policie. Policie plánovala zapojit i drony.
Policisté hlídají také hraniční přechody a významné příjezdové cesty. Třeba jihomoravská policie v pátek informovala o tom, že nedaleko hranic ukončila jízdu dvěma cizincům, kteří na celoevropský tuningový sraz mířili. Jednomu odebrala osvědčení o registraci vozu kvůli neschváleným úpravám, druhý, sedmnáctiletý, jel bez řidičského průkazu.
V sobotu se podle dosavadních informací mají účastníci akce přesunout do Brna. „Pod dohledem budou kromě hlavních komunikací také odpočívky, čerpací stanice a další místa, kde lze předpokládat krátkodobé shromažďování účastníků,“ uvedl jihomoravský policejní mluvčí David Chaloupka. Pod zvýšeným dohledem policie na jihu Moravy jsou od čtvrtka především dálnice D1, D2 a další významné silniční tahy.
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