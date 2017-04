Storno jízdenky jen pro vytrvalé. České dráhy vrací peníze měsíc, Leo Express posílá vlastní měnu

před 14 minutami

Podmínky, které nabízejí pro online storno svých jízdenek tři největší železniční osobní dopravci, České dráhy, RegioJet a Leo Express, jsou dost odlišné. Podle testu Aktuálně.cz je nejpomalejší proces u Českých drah. Když chce ale cestující vrátit peníze, příliš vstříc mu nevychází ani Leo Express. Nejlépe průchozí systém má RegioJet. I tam ale - pokud chce cestující zpět finance a ne možnost si hned koupit jiný lístek - nejde vše automaticky.

Praha - Vrátit už zakoupenou jízdenku u českých železničních dopravců vůbec není snadné. Někdy si na peníze musíte počkat až tři měsíce, jinde společnost nabízí vyplatit částku ve vlastní měně. Reportéři Aktuálně.cz vyzkoušeli, jak složité je dostat od dopravců peníze za jízdenky zpět.

Nejdelší čas zabere storno jízdenky u Českých drah. Už jen vyhledání reklamačního formuláře na webových stránkách společnosti není snadné, jistou dobu trvá jeho prostudování a vyplnění. Reportér Aktuálně.cz to zjistil při snaze vrátit jízdenku z Hranic na Moravě do Prahy za 269 korun. Storno vyplnil do 24 hodin po zakoupení lístku.

Na prověření, zda žádost vyhovuje všem podmínkám reklamace a je oprávněná, si dávají dráhy tři měsíce. Reportérovi přišla odpověď po necelém měsíci. Ze dvou odstavců psaných složitým právnickým jazykem vyplývalo, že dráhy si za storno strhnou 35 korun, peníze přijdou na účet do několika dnů. Tak se i stalo.

Podle tiskové mluvčí Českých drah Radky Pistoriusové mají ČD zákonnou lhůtu sice tři měsíce, v praxi se ale doba na vyřízení pohybuje v rozmezí týdne až měsíce. "Hodnocení systému je navíc individuální pohled. Storno jízdenky lze vyřešit online na jedné stránce doplněním kódu transakce, jména, e-mailu a důvodu," uvedla. Pokud ale podle ní cestující vrátí jízdenku ve stanici, kde jízdenku zakoupil, nebo v nástupní stanici, jsou peníze standardně vyplaceny ihned na místě.

LEO koruny se vrací rychle, ty české do měsíce

U Leo Expressu je storno objednávky poměrně snadné a rychlé jen v případě, pokud cestující jezdí s dopravcem často a nevadí mu, že mu společnost vede jakýsi jeho účet a nevrací hotové peníze. Jinak je celá operace složitější.

Reportér Aktuálně.cz se snažil stornovat jízdenku za 139 korun z Pardubic do Prahy na úterý 4. dubna ještě v den, kdy ji objednal a zaplatil, tedy v neděli 2. dubna. Zpočátku šlo všechno hladce.

Vyplnil kód jízdenky a storno kód, poté přišel mail s uspokojivým obsahem: "Dobrý den, potvrzujeme, že storno jízdenky proběhlo v pořádku. Peníze jsme vám vrátili zpět, takže si můžete zakoupit novou jízdenku. Těšíme se na palubě, Leo Express," stálo v mailu.

V přiloženém dokladu se však objevil zvláštní údaj: "Vráceno: LEO koruny 139 CZK." Vyjasnit, jak se domoci vrácení skutečných korun a kdy peníze dorazí na bankovní účet reportéra, zabralo několik dalších mailů. Jana Iljazi ze zákaznického centra v nich psala o LEO korunách a jakémsi blíže neurčeném účtu, kam dojdou do čtyř dnů.

"Jízdenka byla stornována do LEO korun na váš účet, pokud chcete peníze vrátit ve formě financí, je třeba vyplnit formulář, který nyní zasílám, ovšem je zde poplatek 30 Kč," napsala Iljazi až v několikátém mailu.

A po vyplnění formuláře, odeslání a dalším dotazu teprve přichází informace, že skutečných 139 korun (tedy minus 30 Kč) by se na skutečném účtu mělo objevit do měsíce.

Informace o storno poplatku při žádosti o vrácení peněz na webu firmy skutečně je. Jak se peněz domoci, ale není zřejmé. S reportérem bylo automaticky zacházeno jako s členem věrnostního klubu firmy pro pravidelné cestující, kterým však není.

Operace má evidentně bez upozornění lidi motivovat k tomu, aby se stali stálými zákazníky Leo Expressu. Celý proces od zadání storna až po vyjasnění a vyplnění správného formuláře pro vrácení peněz, který se však zákazníkovi sám nenabídne, tak trval hodinu.

RegioJet je nejrychlejší, i on ale posílá peníze nejdříve na jeho účet

Zadat storno u RegioJetu, v našem případě pro jízdenku z Prahy do Kolína s odjezdem v úterý 4. dubna, je snadné. Potvrzení přišlo obratem. "Tato jízdenka byla stornována. Počet cestujících (použité tarify): 1 (Dospělý), Cena: 64 CZK," stálo v něm.

Kde však ony peníze končí, nebylo z mailu jasné. Peníze za jízdenku totiž i tady přičítají na pasažérův vnitřní účet RegioJetu, aby ho mohl použít k nákupu jiné jízdenky. Až po zavolání na infolinku se zákazník dozví, jakým způsobem mu přijdou peníze zpět. "Jestli chcete, tak vám peníze mohu poslat na účet. Bude to trvat tři až pět dnů. Napřed mi řekněte číslo jízdenky," řekla ochotně žena na infolince. Po nadiktování vše udělala. Celý proces trval zhruba pět minut od storna na webu po volání na infolinku.

autoři: Martin Biben, Markéta Hronová, Jakub Zelenka

