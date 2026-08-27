Stopka pro místopředsedkyni sněmovny Urbanovou. Poslanci zamítli její cestu do Kyjeva

Sněmovní organizační výbor zamítl žádost místopředsedkyně dolní komory Barbory Urbanové (STAN) o schválení cesty na Ukrajinu, která čelí pátým rokem ruské vojenské invazi. Urbanová o tom informovala ve čtvrteční tiskové zprávě.
Postup koaliční většiny pokládá za nepřijatelný, rozhodnutí výboru ale respektuje, sdělila. Do Kyjeva na základě oficiálního pozvání ukrajinské strany v září odcestuje.
Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) politický motiv odmítl. Urbanové žádost spadá podle něho do kategorie individuálních cest, které se zamítají běžně, sdělil.
„Jako volená zástupkyně občanů České republiky důrazně odmítám snahy a kroky vládních poslanců v čele s předsedou sněmovny Tomiem Okamurou. Ty zasahují do výkonu poslaneckého mandátu nerespektujícím způsobem na úkor profesionality a morálky,“ uvedla Urbanová.
Vedení dolní komory podle ní chtělo, aby žádost stáhla. „Organizační výbor nakonec po dlouhé debatě mou žádost zamítl, a to hlasy vládních poslanců,“ sdělila Urbanová.
Rozhodnutí podle Urbanové odůvodnili tím, že zahraniční politiku a vztahy s Ukrajinou tvoří pouze vláda Andreje Babiše (ANO). Členové výboru se rovněž odvolávali na její rozdílný postoj k připojení Ukrajiny do EU.
Okamura ale poukazoval na to, že nešlo o oficiální pozvání pro vedení Sněmovny ani o cestu výboru nebo parlamentní delegace. „Poslanec chce proplatit svoji individuální cestu z veřejných peněz,“ charakterizoval tyto individuální žádosti.
Běžně se o nich podle Okamury hlasuje samostatně, nikoli v bloku, a se záporným výsledkem bez ohledu na to, zda žádá opoziční nebo koaliční poslanec.
„Nemá to nic společného s Ukrajinou,“ zdůraznil předseda Sněmovny, podle kterého výbor schválil cestu Pavla Žáčka z opoziční ODS za delegaci do Parlamentního shromáždění NATO na zasedání této instituce v Kyjevě.
Organizační výbor zamítl některé poslanecké cesty už v minulosti. Pozornost vzbudil zejména případ opozičních poslankyň Adriany Chochelové (STAN) a Ireny Ferčíkové Konečné (Piráti/Zelení), jimž výbor neschválil loni v listopadu cestu na jednání v Evropském parlamentu.
Poslankyně se chtěly zúčastnit meziparlamentního jednání o situaci právního státu v EU, které pořádal Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Evropského parlamentu.
Chochelová a Ferčíková Konečná se obrátily na Ústavní soud. Soud letos v červenci jejich stížnost odmítl s odůvodněním, že nešlo o protiústavní zásah do jejich základních práv.
Okamura poskytl tabulku, podle níž v minulém volebním období činily náklady na poslanecké zahraniční cesty za leden až červenec 2022 celkem 4,93 milionu korun.
O rok později za stejné měsíce Sněmovna na cesty vydala 10,49 milionu korun, v roce 2024 pak 6,61 milionu korun a za loňský leden až červenec 8,11 milionu korun. Letos, v novém volebním období, činil výdaj za totožné měsíce 2,76 milionu korun. „Plním slib, že šetřím,“ řekl k tomu předseda Sněmovny.
Mohlo by vás zajímat: Tomio Okamura k účasti prezidenta Pavla na červencovém summitu NATO v Ankaře
Z hlubin vylovili 160 let staré pivo. Vědci teď zkusí oživit zapomenutou chuť
Když potápěč Stefan Panis loni prozkoumával vrak lodi na dně Lamanšského průlivu, všiml si mezi troskami lahve. Vypadala jako jedna z mnoha, které na místě ležely. Pak ji ale vynesl na hladinu a opláchl. Na hrdle se objevila slova „Guinness Extra Stout, London“. Láhev zůstala uzavřená 162 let. Teď má pomoci zjistit, jak chutnalo pivo v době královny Viktorie.
ŽIVĚ Noční ruské útoky zabily dva lidi v Dněpropetrovské oblasti
Ruské útoky v noci na pátek zabily nejméně dva lidi v Dněpropetrovské oblasti na jihovýchodě Ukrajiny, uvedl šéf oblastní správy Oleksandr Hanža. Ruskem dosazená správa zase hlásila čtyři zraněné po dronovém útoku na obytný dům v Sevastopolu na okupovaném Krymu.
Protiprávní a nepodložené, zastal se soud firmy Anthropic. Pentagon ji nazval rizikem
Technologická firma Anthropic uspěla u federálního soudu ve sporu s Pentagonem, který společnost označil za bezpečnostní riziko dodavatelského řetězce. Soud v Kalifornii toto rozhodnutí amerického ministerstva války označil za protiprávní a nepodložené, uvedly v pátek agentury Reuters a AFP.
Při povodních v Nepálu zemřelo přes 450 lidí. Hrozí další záplavy
Při povodních v Nepálu zahynulo 469 lidí, sdělila v pátek v nové bilanci místní policie, napsaly ráno agentury Reuters a AFP. Předchozí bilance činila 389 mrtvých, tři oběti hlásila také Čína. Ve čtvrtek úřady uváděly, že v Nepálu je pohřešováno 910 lidí, z nichž většina jsou turisté, a v Číně 558 osob. Čínská strana varovala, že sesuvem bahna vznikla hráz, u které je vysoké riziko prolomení.
Nenechte si ujít: Osud českého stíhače RAF či Pinkavovy fotografie s mementem mori
Akční fantasy přinášející nostalgii 80. let, filmový dokument Osamělý vlk o českém letci ve službách RAF Josefu Františkovi, ty nejlepší melodie z filmů o agentovi 007, které zazní v Poděbradech, antické drama o lidské oběti nebo výstava předního českého fotografa Ivana Pinkavy.