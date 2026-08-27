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Stopka pro místopředsedkyni sněmovny Urbanovou. Poslanci zamítli její cestu do Kyjeva

ČTK
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Sněmovní organizační výbor zamítl žádost místopředsedkyně dolní komory Barbory Urbanové (STAN) o schválení cesty na Ukrajinu, která čelí pátým rokem ruské vojenské invazi. Urbanová o tom informovala ve čtvrteční tiskové zprávě.

Barbora Urbanová, nově zvolená místopředsedkyně Poslanecké sněmovny
Barbora Urbanová, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny.Foto: Profimedia – Ladislav Křivan / MFDNES + LN / Profimedia
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Postup koaliční většiny pokládá za nepřijatelný, rozhodnutí výboru ale respektuje, sdělila. Do Kyjeva na základě oficiálního pozvání ukrajinské strany v září odcestuje.

Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) politický motiv odmítl. Urbanové žádost spadá podle něho do kategorie individuálních cest, které se zamítají běžně, sdělil.

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„Jako volená zástupkyně občanů České republiky důrazně odmítám snahy a kroky vládních poslanců v čele s předsedou sněmovny Tomiem Okamurou. Ty zasahují do výkonu poslaneckého mandátu nerespektujícím způsobem na úkor profesionality a morálky,“ uvedla Urbanová.

Vedení dolní komory podle ní chtělo, aby žádost stáhla. „Organizační výbor nakonec po dlouhé debatě mou žádost zamítl, a to hlasy vládních poslanců,“ sdělila Urbanová.

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Rozhodnutí podle Urbanové odůvodnili tím, že zahraniční politiku a vztahy s Ukrajinou tvoří pouze vláda Andreje Babiše (ANO). Členové výboru se rovněž odvolávali na její rozdílný postoj k připojení Ukrajiny do EU.

Okamura ale poukazoval na to, že nešlo o oficiální pozvání pro vedení Sněmovny ani o cestu výboru nebo parlamentní delegace. „Poslanec chce proplatit svoji individuální cestu z veřejných peněz,“ charakterizoval tyto individuální žádosti.

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Běžně se o nich podle Okamury hlasuje samostatně, nikoli v bloku, a se záporným výsledkem bez ohledu na to, zda žádá opoziční nebo koaliční poslanec.

„Nemá to nic společného s Ukrajinou,“ zdůraznil předseda Sněmovny, podle kterého výbor schválil cestu Pavla Žáčka z opoziční ODS za delegaci do Parlamentního shromáždění NATO na zasedání této instituce v Kyjevě.

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Organizační výbor zamítl některé poslanecké cesty už v minulosti. Pozornost vzbudil zejména případ opozičních poslankyň Adriany Chochelové (STAN) a Ireny Ferčíkové Konečné (Piráti/Zelení), jimž výbor neschválil loni v listopadu cestu na jednání v Evropském parlamentu.

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Poslankyně se chtěly zúčastnit meziparlamentního jednání o situaci právního státu v EU, které pořádal Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Evropského parlamentu.

Chochelová a Ferčíková Konečná se obrátily na Ústavní soud. Soud letos v červenci jejich stížnost odmítl s odůvodněním, že nešlo o protiústavní zásah do jejich základních práv.

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Okamura poskytl tabulku, podle níž v minulém volebním období činily náklady na poslanecké zahraniční cesty za leden až červenec 2022 celkem 4,93 milionu korun.

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O rok později za stejné měsíce Sněmovna na cesty vydala 10,49 milionu korun, v roce 2024 pak 6,61 milionu korun a za loňský leden až červenec 8,11 milionu korun. Letos, v novém volebním období, činil výdaj za totožné měsíce 2,76 milionu korun. „Plním slib, že šetřím,“ řekl k tomu předseda Sněmovny.

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