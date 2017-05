Stisk spouště byla náhoda, říká autor ikonické fotky odvážné skautky. Pak dostal pěstí od radikálů

před 25 minutami

Programátor původem ze Slovenska Vladimír Čičmanec vyfotil v pondělí na brněnském happeningu proti fašismu šestnáctiletou skautku, s níž si jeden z příznivců krajní pravice důrazně vyměňuje názory. Fotku vystavil na Facebook a následovala smršť tisíců sdílení. Fotku publikovala přední světová média včetně CNN nebo The New York Times. "Když jsem zmáčkl spoušť, začaly před objektivem létat bubliny z bublifuku, což krásně vystihovalo celý obsah akce. Tak ohromnou odezvu jsem vůbec nečekal," říká Čičmanec v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Na demonstraci ho potom jeden z radikálů udeřil pěstí do tváře.

Jak se stane, že fotku z demonstrace, která nebyla nijak velká nebo významná, publikují nejvýznamnější zpravodajské servery světa?

Popravdě, to bych chtěl vědět i já. Stále tomu úplně nerozumím, prostě se to nějak stalo. Vidím tam ale podobnost s nedávnou fotkou z demonstrace v Birminghamu i USA. Tam byly také zachycené odvážné ženy, které se postavily za svoje principy. Moje fotka jim je podobná. Asi kvůli tomu ji tolik lidí sdílí.

Fotku jste po demonstraci vystavil na svém facebookovém účtu a tím to pro vás skončilo?

Ano, dokonce jsem ji vystavil jen pro své přátele, ne jako veřejnou. Potom mi jeden slovenský karikaturista psal, abych ji dal na Facebook i pro veřejnost, protože ji chce sdílet. Najednou to explodovalo a následovala smršť.

Takže jste si v první chvíli ani neřekl, že se vám fotka povedla?

Líbila se mi, ale nechtěl jsem ji nějak široce dál šířit. Jen jsem ji zveřejnil pro přátele a tím vlastně jen řekl: Podívejte se na to. Nečekal jsem, že bude mít tisíce lajků. Tak ohromnou odezvu jsem vůbec nečekal.

Jak probíhal moment, který jste na fotce zachytil?

Šlo vlastně o náhodu. Byl jsem otočený úplně jiným směrem, kamarád mě upozornil, co se za mnou děje, a já si vzpomněl na slavnou fotku z Birminghamu. Říkal jsem si: To bude pěkný úlovek. Když jsem zmáčkl spoušť, začaly před objektivem létat bubliny z bublifuku, což krásně vystihovalo celý obsah akce, která se jmenovala Kdo si hraje, nehajluje. Bubliny do té atmosféry skvěle zapadly. Viděl jsem příznivce DSSS, který byl evidentně naštvaný z toho, co mu Lucie (Šestnáctiletá skautka Lucie Myslíková zachycená na fotce, pozn. red.) říká. S úsměvem se mu snažila vysvětlit svůj názor a on z toho byl podrážděný.

Nevíte, o čem se spolu konkrétně bavili?

Lucie se mu snažila vysvětlit, že nacionalismus je nesmyslný, protože stát a národ mohou být překonané, a že jeho pozice je jednoduše archaická.

Vy se se skautkou Lucií znáte?

Brno není veliké, znám lidi, kteří ji znají, ale osobně jsme se poznali až na té demonstraci.

Bavili jsme se o momentu, který jste zachytil. Pondělní demonstrace jako celek probíhala v poklidu?

Ano, až na několik násilných střetů. DSSS se nelíbilo, že tam byli cyklisti - začali je napadat. I já jsem dostal pěstí do obličeje od jejich příznivce.

Jak se to stalo?

Jeden účastník demonstrace dal na zem krabičku s humusem s nápisem "Humus zdarma". Já jsem ho u toho fotil a organizátor za DSSS na něj začal křičet do megafonu "Zvedni to, zvedni to!". To mě trochu nadzvedlo a odpověděl jsem mu, že tomu dotyčnému nemá co rozkazovat. V té chvíli se kdosi z davu natáhl nejdřív po mém foťáku a potom jsem to schytal do tváře.

Tak to je pro vás ta odezva na snímek takovou mírnou satisfakcí.

Ano, přesně tak (smích).

Jak se z vašeho pohledu na demonstraci chovala policie?

Účastníci happeningu proti fašismu byli vnímaní jako lidé, kteří narušují nahlášenou demonstraci, takže nás policie od nich začala oddělovat, ale bylo to velice profesionální. Možná trošku za hranou bylo, když přijeli policisté na koních. Jinak byl zásah policistů podle mě v pořádku a adekvátní tomu, co se dělo.

Proč jste se té demonstrace účastnil?

Proti fašismu chodím demonstrovat běžně. Myslím, že je důležité se proti tomu vymezit. Je nepřijatelné, aby příznivci ideologie, která má na svědomí miliony mrtvých a je esenciálně nenávistná, pochodovali městem bez toho, aby na ně někdo reagoval. Kdybych nešel fotit, šel bych určitě na demonstraci sám za sebe vyjádřit svůj názor.