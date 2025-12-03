Domácí

Spádovost škol podporuje segregaci romských dětí, problém prohlubují i rodiče

Anastasija Antonova Anastasija Antonova
před 1 hodinou
O rovných příležitostech ve vzdělání a podpoře romských studentů mluvil v podcastu Chytré Česko Mgr. Štefan Balog, manažer stipendijního programu organizace Romea. Program pomáhá romským studentům i žákům lépe se uplatnit ve škole i v budoucím pracovním životě.
Letní setkání BARUVAS 2025.
Letní setkání BARUVAS 2025. | Foto: Lukáš Cirok

Segregace romských žáků v českých školách přetrvává i téměř dvě desetiletí poté, co Evropský soud pro lidská práva v roce 2007 odsoudil Česko za to, že přeřazením romských dětí do zvláštních škol porušilo jejich právo na vzdělání a diskriminovalo je.

Podle Štefana Baloga je hlavní příčinou spádovost škol. Děti chodí do škol podle místa bydliště, což vede k vysokému podílu romských žáků v sociálně vyloučených lokalitách, a to například v Ústeckém, Moravskoslezském nebo Jihomoravském kraji.

"Někdy jsou však segregované i školy mimo tyto oblasti, protože děti jsou záměrně umísťovány do škol s větším počtem romských žáků," dodává Balog.

Na segregaci se podle něj podílí předsudky ve společnosti, které ovlivňují prostředí škol, ale i rodiče, kteří chtějí, aby se jejich dítě cítilo komfortně mezi dalšími romskými žáky.

Klíčové proto je podle Baloga vytvořit ve škole bezpečné a rovné prostředí, kde žádný žák není vyloučen ani zvýhodněn, podporovat spolupráci mezi žáky a udržovat otevřenou komunikaci s rodiči. Úspěch závisí na vůli všech stran spolupracovat, zdůrazňuje Balog.

Motivace ke studiu

Program Romea, který vznikl v roce 2016, podporuje finančně 100 studentů ročně, a to jak středoškoláků, studentů vyšších odborných, tak i vysokých škol. "Chceme motivovat nejen k přihlášení do stipendia, ale obecně ke studiu," říká Balog.

Související

"Nejsem rasista, ale..." Segregace škol v Česku škodí Romům i neromské většině

ZŠ a MŠ Merhautova

Balog zdůrazňuje, že stipendium není jen pro nejlepší studenty. Hodnotí se prospěch, socioekonomická situace rodiny i motivace ke studiu.

"I studenti, kteří doma nemají ideální zázemí, mají šanci, pokud chtějí něco dokázat. Náš program je s nimi v kontaktu a poskytuje podporu, například doučování," vysvětluje.

Studenti programu se sami zapojují do charitativních akcí a pomáhají mladším spolužákům. Někteří z nich pak dobrovolně vedou motivační besedy na základních školách. "Moji studenti upořádali charitativní koncert pro jednu školačku. Vše běží i mimo rámec programu," dodává Balog.

Studenti se mohou pravidelně účastnit také setkání Baruvas (v překladu "rosteme", pozn. red.), kde rozvíjejí dovednosti, učí se diskutovat a navazují kontakty.

Vytváření vazeb do budoucna

"Nejde jen o vzdělávání, ale také o vytváření vazeb do budoucna," dodává Balog. Setkání jsou otevřená všem zájemcům, nejen stipendistům. Letos se ho například zúčastnila i studentka, která není romského původu.

Štefan Balog zdůrazňuje, že motivace a vůle jsou klíčem k úspěchu. Každý musí najít vlastní cestu, přičemž pomoc a vedení od organizací či jednotlivců může být rozhodující.

Související

"Dýchej, mysli, ověřuj." Jak se bránit dezinformacím v době umělé inteligence

Chytré Česko: Kateřina Kümpel
17:56

Doporučuje hledat podporu u lidí, kteří v člověka věří, a nevzdávat se ani při neúspěchu. Pokud spadnete, důležité je vstát a pokračovat dál. 

Na začátku prosince se uskuteční aukce uměleckých děl známých českých autorů, mezi nimiž jsou Jan Kaláb, Jiří Franta, Vladimír Houdek a Krištof Kintera. Výtěžek poputuje do stipendijního programu pro romské studenty. Autoři se rozhodli darovat svá díla a aktivně oslovili i své kolegy, aby projekt podpořili. 

 
Mohlo by vás zajímat

Přístroj jede nově za pacientem, čas na záchranu života se tím zkrátí o 20 minut

Přístroj jede nově za pacientem, čas na záchranu života se tím zkrátí o 20 minut

"Přehřátí stavebního trhu." Central Group odkládá stavbu tisícovky bytů o rok

"Přehřátí stavebního trhu." Central Group odkládá stavbu tisícovky bytů o rok

Drsná realita bydlení. Mladé Čechy děsí, náklady jsou likvidační. Řešení ale překvapí

Drsná realita bydlení. Mladé Čechy děsí, náklady jsou likvidační. Řešení ale překvapí

Všichni dříve odsouzení v brněnské kauze Stoka chtějí dohodu o vině, rozhodne soud

Všichni dříve odsouzení v brněnské kauze Stoka chtějí dohodu o vině, rozhodne soud
domácí Aktuálně.cz Obsah Chytré Česko Chytré Česko - Aktuality Chytré Česko - Inspirace Chytré Česko - Rovné šance

Právě se děje

před 6 minutami
Německo přitvrdí vůči cizincům. Lež v žádosti o občanství chce tvrdě trestat

Německo přitvrdí vůči cizincům. Lež v žádosti o občanství chce tvrdě trestat

Nový zákon bude řešit uvedení úmyslně chybných nebo neúplných údajů v žádostech. Politici tím reagují na případy kupčení s jazykovými certifikáty.
před 14 minutami
"Bojuj, Kuko!" Sociální sítě hoří dojemnými vzkazy pro hokejistu bojujícího o život

"Bojuj, Kuko!" Sociální sítě hoří dojemnými vzkazy pro hokejistu bojujícího o život

Poté, co vyšla zpráva o těžkém zranění Romana Kukumberga ml., zahltily sociální sítě dojemné vzkazy hráčů, klubů i fanoušků z celého Slovenska.
před 30 minutami
Pět hodin za zavřenými dveřmi. Novinář spekuluje, co se dělo na schůzce s Putinem
7:35

Pět hodin za zavřenými dveřmi. Novinář spekuluje, co se dělo na schůzce s Putinem

Podle Justa se ruský prezident Američanům snažil vštípit, že území je prostě ruské a jinak to nepůjde a válka bude pokračovat
před 38 minutami
Přístroj jede nově za pacientem, čas na záchranu života se tím zkrátí o 20 minut

Přístroj jede nově za pacientem, čas na záchranu života se tím zkrátí o 20 minut

Sanitky vyjíždějí v metropoli zhruba k 700 osobám se zástavou oběhu ročně, nový postup testovaný od letošního ledna tak může pomoci asi 50 pacientům.
Aktualizováno před 48 minutami
Ukrajina zasáhla ropovod Družba, kterým teče ropa na Slovensko a do Maďarska

ŽIVĚ
Ukrajina zasáhla ropovod Družba, kterým teče ropa na Slovensko a do Maďarska

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Spádovost škol podporuje segregaci romských dětí, problém prohlubují i rodiče

Spádovost škol podporuje segregaci romských dětí, problém prohlubují i rodiče

Program pomáhá romským studentům i žákům lépe se uplatnit ve škole i v budoucím pracovním životě.
před 1 hodinou
"Přehřátí stavebního trhu." Central Group odkládá stavbu tisícovky bytů o rok

"Přehřátí stavebního trhu." Central Group odkládá stavbu tisícovky bytů o rok

Firma pozastaví například vznik bytů na Žižkově, v Hloubětíně či v Uhříněvsi, oznámil zakladatel Central Group Dušan Kunovský.
Další zprávy