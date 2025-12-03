Spádovost škol podporuje segregaci romských dětí, problém prohlubují i rodiče

Segregace romských žáků v českých školách přetrvává i téměř dvě desetiletí poté, co Evropský soud pro lidská práva v roce 2007 odsoudil Česko za to, že přeřazením romských dětí do zvláštních škol porušilo jejich právo na vzdělání a diskriminovalo je.
Podle Štefana Baloga je hlavní příčinou spádovost škol. Děti chodí do škol podle místa bydliště, což vede k vysokému podílu romských žáků v sociálně vyloučených lokalitách, a to například v Ústeckém, Moravskoslezském nebo Jihomoravském kraji.
"Někdy jsou však segregované i školy mimo tyto oblasti, protože děti jsou záměrně umísťovány do škol s větším počtem romských žáků," dodává Balog.
Na segregaci se podle něj podílí předsudky ve společnosti, které ovlivňují prostředí škol, ale i rodiče, kteří chtějí, aby se jejich dítě cítilo komfortně mezi dalšími romskými žáky.
Klíčové proto je podle Baloga vytvořit ve škole bezpečné a rovné prostředí, kde žádný žák není vyloučen ani zvýhodněn, podporovat spolupráci mezi žáky a udržovat otevřenou komunikaci s rodiči. Úspěch závisí na vůli všech stran spolupracovat, zdůrazňuje Balog.
Motivace ke studiu
Program Romea, který vznikl v roce 2016, podporuje finančně 100 studentů ročně, a to jak středoškoláků, studentů vyšších odborných, tak i vysokých škol. "Chceme motivovat nejen k přihlášení do stipendia, ale obecně ke studiu," říká Balog.
Balog zdůrazňuje, že stipendium není jen pro nejlepší studenty. Hodnotí se prospěch, socioekonomická situace rodiny i motivace ke studiu.
"I studenti, kteří doma nemají ideální zázemí, mají šanci, pokud chtějí něco dokázat. Náš program je s nimi v kontaktu a poskytuje podporu, například doučování," vysvětluje.
Studenti programu se sami zapojují do charitativních akcí a pomáhají mladším spolužákům. Někteří z nich pak dobrovolně vedou motivační besedy na základních školách. "Moji studenti upořádali charitativní koncert pro jednu školačku. Vše běží i mimo rámec programu," dodává Balog.
Studenti se mohou pravidelně účastnit také setkání Baruvas (v překladu "rosteme", pozn. red.), kde rozvíjejí dovednosti, učí se diskutovat a navazují kontakty.
Vytváření vazeb do budoucna
"Nejde jen o vzdělávání, ale také o vytváření vazeb do budoucna," dodává Balog. Setkání jsou otevřená všem zájemcům, nejen stipendistům. Letos se ho například zúčastnila i studentka, která není romského původu.
Štefan Balog zdůrazňuje, že motivace a vůle jsou klíčem k úspěchu. Každý musí najít vlastní cestu, přičemž pomoc a vedení od organizací či jednotlivců může být rozhodující.
Doporučuje hledat podporu u lidí, kteří v člověka věří, a nevzdávat se ani při neúspěchu. Pokud spadnete, důležité je vstát a pokračovat dál.
Na začátku prosince se uskuteční aukce uměleckých děl známých českých autorů, mezi nimiž jsou Jan Kaláb, Jiří Franta, Vladimír Houdek a Krištof Kintera. Výtěžek poputuje do stipendijního programu pro romské studenty. Autoři se rozhodli darovat svá díla a aktivně oslovili i své kolegy, aby projekt podpořili.