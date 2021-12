Česká "krysa" v CIA: Legendární špion Köcher byl pro Sověty modlou, doma se ho báli

Americký prezident Joe Biden bude ve čtvrtek jednat se zástupci takzvané bukurešťské devítky, do níž patří i Česko. Ve středu to oznámil Bílý dům. S lídry zemí východního křídla NATO chce Biden během konferenčního hovoru probrat svou úterní videokonferenci s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, která se týkala především situace na Ukrajině. U jejích hranic Moskva podle Washingtonu a NATO shromažďuje desetitisíce vojáků v přípravě na invazi, Kreml to však opakovaně popírá.

S bukurešťskou devítkou se Biden spojí zřejmě po svém telefonátu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, který se snaží zajistit co největší podporu USA k odstrašení Ruska, jež podle něj chystá invazi do jeho země.