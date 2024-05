Zničili mi život, říkal roky stíhaný generál. Chtěl od státu miliony, dostal zlomek

Generál ve výslužbě Vladimír Halenka nedostane požadované odškodné za sedm let stíhání. Po ministerstvu spravedlnosti chtěl více než dvacet milionů korun, dostane však zhruba setinu z této částky. Generál se zodpovídal z machinací s armádním majetkem, ale po několika zásazích soudu státní zástupce jeho stíhání zastavil.

V dubnu 2022 skončil pro generála Vladimíra Halenku trestní příběh, jenž jeho obviněním o sedm let dříve otevřel tehdejší Útvar pro odhalování organizovaného zločinu. Nejvyšší žalobce Igor Stříž pravomocně zastavil generálovo stíhání. Halenka byl svobodný.

Když generál v březnu 2015 převzal obvinění, řídil sekci podpory a logistiky ministerstva obrany. Tehdejší ministr Martin Stropnický (ANO) ho obratem odstavil z funkce. O dva a půl roku později generál kvůli zdraví odešel do civilu, měl neurologické potíže. Zhoršení kondice připisoval zátěži způsobené stíháním.

"Organismus to prostě nevydržel. Zničili mi zdraví, zničili mi život, zničili mi kariéru," řekl Halenka Aktuálně.cz před dvěma lety. Vysvětlil tím, proč se rozhodl požádat stát o odškodnění. Žaloval ministerstvo spravedlnosti, jež za chyby trestních orgánů odpovídá. Chtěl 23,6 milionu korun. Jak nyní zjistilo Aktuálně.cz, dostal jen zlomek.

"Jste první, kdo mi to říká"

"Potvrzuji, že soud v této věci rozhodl. Rozhodnutí není pravomocné," sdělila Marcela Pröllerová, mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 2, jenž Halenkův nárok vyřizoval a v druhé půlce dubna o něm rozhodl. Redakce má k dispozici základní body rozsudku, z nichž plyne výše generálovy kompenzace.

Halenkovi v první řadě náleží 234 800 korun. Dále se mu z této částky počítá od 21. prosince 2022 úrok 15 procent ročně do doby, než mu ministerstvo spravedlnosti zaplatí. Roční úrok dělá 35 tisíc. Současně soud v jeho prospěch z dalšího dílčího úroku vypočítal částku 1438 korun. To je vše, zbytku nároku instance nevyhověla.

Jak k těmto cifrám soud došel, zatím není jasné. Odůvodnění rozsudku, jenž vynesl soudce Ondřej Růžička, ještě není napsané. Každopádně Halenka se při nespokojenosti s tímto odškodněním může odvolat, jeho požadavky by se pak zabýval Městský soud v Praze. Generál ve výslužbě se jednoznačné reakce na rozsudek zdržel.

"Jste první, kdo mi to říká. Dokonce jsem ještě nemluvil ani se svým právním zástupcem. Jsem v zahraničí. Nezajímám se o to do té doby, dokud mi to právní zástupce neřekne," sdělil Aktuálně.cz letos třiašedesátiletý muž, který v armádě sloužil jednatřicet let.

Nezbylo než stíhání zastavit

Vladimír Halenka coby šéf podpory a logistiky resortu obrany odpovídal za správu armádního majetku. Podle žalobce Pavla Prygla z Vrchního státního zastupitelství v Praze této pozice zneužíval k tomu, že z armádních skladů vytipovával majetek, který další lidé se ziskem přeprodávali. Šlo o 105 vznětových motorů do bojových vozidel.

Spolu s ním poslal žalobce k soudu někdejšího šéfa odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem ministerstva obrany Josefa Lachmana, jeho zástupce Romana Pavlíka a Adolfa Vermiřovského, tehdejšího ředitele státního podniku zabývajícího se servisem vojenského materiálu VOP-026 Šternberk, dnes VOP CZ.

Městský soud v Praze nejprve Halenku očistil, odvolací Vrchní soud v Praze v listopadu 2019 kauzu vrátil policii k došetření. Z něj vzešlo rozhodnutí žalobce Prygla stíhání Halenky zastavit. Státní zástupce objasnění kauzy policií vyhodnotil tak, že proti generálovi svědčí pouze nepřímé důkazy, které ve svém celku Halenkovu vinu nepotvrzují.

Poznatky podle žalobce nevytvořily "logickou, ničím nenarušenou a uzavřenou soustavu důkazů vzájemně se doplňujících a na sebe navazujících, které jsou v takovém příčinném vztahu k dokazované skutečnosti", aby umožnily generála postavit znovu před soud. Pryglovi tak "nezbylo než trestní stíhání obviněného Vladimíra Halenky zastavit".

Generál už dostal 700 tisíc

"Je to docela úleva, ale ne moc velká. Zadrželi mě v březnu 2015, zanedlouho to bude sedm let. Protože se to takhle strašně táhlo, člověk hrozně otupí. Ale o to možná větší cítím roztrpčení. Protože to, co je napsané v usnesení, věděly trestní orgány celou dobu. Není tam jediná nová věc," reagoval generál předloni pro Aktuálně.cz na zastavení stíhání.

Halenka byl původně obžalovaný i z toho, že se podílel na zmanipulovaném prodeji dalších 111 motorů do bojových vozidel. Jenže při došetření kauzy policie zjistila, že o této transakci vůbec nevěděl. Než generál kvůli odškodnění ministerstvo žaloval, dostal od něj coby kompenzaci 700 tisíc korun a úhradu téměř všech výdajů na advokáta.

Kauza se žalobci Pryglovi zhroutila i ve svém zbytku. Přestože Lachmana, Vermiřovského a Pavlíka po došetření znovu obžaloval, Městský soud v Praze je minulý měsíc očistil. Obžaloby všechny zprostil. Prygl se však na místě odvolal, případ tak bude pokračovat u Vrchního soudu v Praze.