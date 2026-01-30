Přeskočit na obsah
30. 1. Robin
Stíhaný exředitel Motola Ludvík dostal v nemocnici výpověď, obrátí se na advokáty

ČTK

Bývalý ředitel pražské nemocnice v Motole Miloslav Ludvík, kterého policie viní z korupce, dostal ve čtvrtek v nemocnici výpověď. Řekl to Radiožurnálu a webu iRozhlas.cz.

Koronavirus není mor, je to infekce, jakých je ročně několik, říká šéf Motola Ludvík
Miloslav Ludvík v Motole skončil.Foto: Aktuálně.cz /DVTV
Ludvík tak přišel i o pozici odborného referenda, na které byl vedený od svého odvolání z postu šéfa zařízení. Podle něj ale nemocnice nepostupovala správně, když mu po propuštění z vazby nenabídla práci, chce proto věc projednat s advokáty. Nemocnice se ke konkrétním krokům ani k Ludvíkově tvrzení nevyjádřila, pouze uvedla, že Ludvík v ní nepůsobí a ani působit nebude.

Fakultní nemocnice Motol a Homolka (FNMH) počátkem týdne, krátce po propuštění Ludvíka z vazby, kde strávil 11 měsíců, uvedla, že v nemocnici na žádné pracovní pozici nepůsobí, nicméně je od loňského února v systému nemocnice vedený na pozici odborného referenta. Podle nemocnice nešlo ale o skutečné pracovní místo nebo o návrat do zaměstnání.

Rozhlasu Ludvík nyní řekl, že se s novým vedením nemocnice na práci nedohodl. "Moc jsme se nedohodli, protože podle zákona mají povinnost nabídnout mi nějaké místo. A oni rovnou řekli, že žádné místo nemají, a předali mi klasickou výpověď. Tak proběhne ještě debata s advokáty, jestli to udělali správně, nebo ne, protože podle mého názoru to tak úplně správně nebylo," uvedl.

Mluvčí nemocnice Martina Dostálová čtvrteční jednání s Ludvíkem potvrdila. S ohledem na ochranu osobních údajů a pracovněprávní procesy se FNMH ale nebude ke konkrétním krokům ani k tvrzením Ludvíka vyjadřovat, doplnila pro média mluvčí.

V kauze ovlivňování zakázek v nemocnici Motol čelí trestnímu stíhání 19 lidí a tři firmy. Jsou podezřelí z úplatkářských trestných činů, dotačního podvodu, legalizace výnosů z trestné činnosti nebo z poškození finančních zájmů Evropské unie. Jsou mezi nimi Ludvík a jeho bývalý náměstek Pavel Budinský, kteří se podle vyšetřovatelů nechali uplácet od různých dodavatelů nemocnice.

Stíhaný je například i advokát Miroslav Jansta, který podle policie oběma zmíněným pomáhal s praním špinavých peněz. V září iRozhlas.cz uvedl, že policie obstavila majetek Ludvíka, Budinského a Jansty v hodnotě 230 milionů korun.

