Stíhaný exředitel Motola Ludvík dostal v nemocnici výpověď, obrátí se na advokáty

Bývalý ředitel pražské nemocnice v Motole Miloslav Ludvík, kterého policie viní z korupce, dostal ve čtvrtek v nemocnici výpověď. Řekl to Radiožurnálu a webu iRozhlas.cz.
Ludvík tak přišel i o pozici odborného referenda, na které byl vedený od svého odvolání z postu šéfa zařízení. Podle něj ale nemocnice nepostupovala správně, když mu po propuštění z vazby nenabídla práci, chce proto věc projednat s advokáty. Nemocnice se ke konkrétním krokům ani k Ludvíkově tvrzení nevyjádřila, pouze uvedla, že Ludvík v ní nepůsobí a ani působit nebude.
Fakultní nemocnice Motol a Homolka (FNMH) počátkem týdne, krátce po propuštění Ludvíka z vazby, kde strávil 11 měsíců, uvedla, že v nemocnici na žádné pracovní pozici nepůsobí, nicméně je od loňského února v systému nemocnice vedený na pozici odborného referenta. Podle nemocnice nešlo ale o skutečné pracovní místo nebo o návrat do zaměstnání.
Rozhlasu Ludvík nyní řekl, že se s novým vedením nemocnice na práci nedohodl. "Moc jsme se nedohodli, protože podle zákona mají povinnost nabídnout mi nějaké místo. A oni rovnou řekli, že žádné místo nemají, a předali mi klasickou výpověď. Tak proběhne ještě debata s advokáty, jestli to udělali správně, nebo ne, protože podle mého názoru to tak úplně správně nebylo," uvedl.
Mluvčí nemocnice Martina Dostálová čtvrteční jednání s Ludvíkem potvrdila. S ohledem na ochranu osobních údajů a pracovněprávní procesy se FNMH ale nebude ke konkrétním krokům ani k tvrzením Ludvíka vyjadřovat, doplnila pro média mluvčí.
V kauze ovlivňování zakázek v nemocnici Motol čelí trestnímu stíhání 19 lidí a tři firmy. Jsou podezřelí z úplatkářských trestných činů, dotačního podvodu, legalizace výnosů z trestné činnosti nebo z poškození finančních zájmů Evropské unie. Jsou mezi nimi Ludvík a jeho bývalý náměstek Pavel Budinský, kteří se podle vyšetřovatelů nechali uplácet od různých dodavatelů nemocnice.
Stíhaný je například i advokát Miroslav Jansta, který podle policie oběma zmíněným pomáhal s praním špinavých peněz. V září iRozhlas.cz uvedl, že policie obstavila majetek Ludvíka, Budinského a Jansty v hodnotě 230 milionů korun.
Velkolepé tenisové divadlo. Nezničitelný Djokovič v pěti setech srazil Sinnera a je ve finále
Ve finále Australian Open se první hráč žebříčku Španěl Carlos Alcaraz utká s osmatřicetiletým srbským tenistou Novakem Djokovičem. Desetinásobný vítěz australského grandslamu porazil v druhém semifinále světovou dvojku a obhájce titulu Itala Jannika Sinnera 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.
Koeficient: Češi drží přímý postup do Ligy mistrů, jenže Řecko začíná zlobit
České fotbalové kluby se po skončení ligové fáze evropských pohárů v žebříčku národních koeficientů UEFA drží na desátém místě, jejich náskok před jedenáctým Řeckem se ale opět snížil, a to na necelý bod.
"Studená Země". Vědci objevili obyvatelnou planetu vzdálenou 146 světelných let
Mezinárodní tým vědců objevil potenciálně obyvatelnou planetu vzdálenou asi 146 světelných let. Planeta s podobnou velikostí jako Země může nabízet podmínky vhodné pro život, pokud by to dovolila teplota na povrchu. Nachází se totiž v oblasti, kde se může teplota pohybovat až kolem minus 70 stupňů, napsal web listu The Guardian.
AI ministr proti korupci podezřelý z korupce. Albánský experiment naráží na realitu
Albánie chtěla světu ukázat, že to s bojem proti korupci myslí vážně. Vytvořila proto něco, co žádná jiná země: vládního „ministra“ z umělé inteligence. Digitální avatar jménem Diella - albánsky Slunce - měl přinést světlo do temných koutů státní správy z pozice ministryně pro veřejné zakázky. Jenže díky ironii osudu se právě instituce, která Diellu vyvinula, sama ocitla v podezření z korupce.
Chtějí, abych jim políbil prsten, tvrdí Rakušan. A nabízí zcela nečekané řešení
Předseda STAN Vít Rakušan už několikrát za poslední dny sledoval, jak ho mnozí vládní poslanci ANO, SPD a Motoristů sobě odmítají zvolit místopředsedou sněmovny. Aktuálně.cz přesto řekl, že to bude zkoušet dál, byť si je vědom, že bez jejich hlasů neuspěje. Zároveň kritizoval vládu a tvrdil, že by byl pro její konec a vypsání předčasných voleb.