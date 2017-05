Parlamentní stenograf Jiří Novák má zápis v knize rekordů. Těsnopisem píše nejdéle na světě

před 1 minutou

Dlouholetý parlamentní stenograf Jiří Novák je nejdéle sloužícím těsnopiscem na světě. Nyní už o tom má i zápis v České knize rekordů. Certifikát o zápisu převzal ve čtvrtek, pogratuloval mu mimo jiné i premiér Bohuslav Sobotka. Svou práci vykonává už 65 let a setkal se osobně téměř se všemi československými i českými prezidenty, jejich projevy zapisoval počínaje Antonínem Zápotockým. Těsnopisecká práce je podle něj těžší než dříve, mimo jiné i kvůli zhoršující se artikulaci řečníků.

Praha - Parlamentní těsnopisec Jiří Novák převzal certifikát o zápisu do České knihy rekordů. Svou práci vykonává již od roku 1952, tedy 65 let, a je tak nejdéle působícím parlamentním stenografem na světě.

Vydržet pracovat 65 let na jednom místě je známkou toho, že má člověk danou profesi skutečně rád. Gratuluji! https://t.co/p5UoRiZzxp — Bohuslav Sobotka (@SlavekSobotka) May 25, 2017

U příležitosti jeho devadesátých narozenin mu nedávno tleskala celá Poslanecká sněmovna, ve čtvrtek navíc převzal od Agentury Dobrý den certifikát o zápisu do České knihy rekordů. Na Twitteru mu pogratuloval také premiér Bohuslav Sobotka.

"Poprvé jsem přišel 6. prosince 1952 na pozici stenografa po vykonání státní zkoušky z komorního těsnopisu. A když je potřeba, chodím dodnes vypomáhat," řekl nedávno v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Od Masaryka po Zemana

Jeho dědeček byl poslancem v Národním shromáždění, Jiří Novák se tak díky němu setkal už s T. G. Masarykem a později se při Pražském povstání potkal i s Edvardem Benešem. Další prezidenty, premiéry či ministry poté poznal již jako parlamentní stenograf. Těsnopis vyučoval i své nástupce.

Těsnopisecká práce je podle něj nyní obtížnější, než dříve. Práci jim totiž ztěžuje nárůst počtu různých zkratek, ale také i zhoršující se artikulace řečníků. "Bohužel realita je taková, že my často sedíme půldruhého metru od řečníka, a při nejlepší vůli nerozumíme, co řekl," postěžoval si Novák. Na druhou stranu zdůraznil, že obsahová stránka projevů neklesá.

Nejdéle sloužící parlamentní stenograf na světě Jiří Novák dnes převzal certifikát o zápisu do Guinnessovy knihy rekordů pic.twitter.com/Fn3MeEGFDt — Poslanecká sněmovna (@snemovna) May 25, 2017

Osobně dává přednost mluvčím, kteří mají projev připravený a jasně strukturovaný. V první lize jsou v tomto směru podle Nováka současný a předchozí prezident, tedy Miloš Zeman a Václav Klaus. "Měl jsem předem jistotu, že nemůže nastat něco, čemu bych nerozuměl," řekl.

Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček ho označil za noblesního pána s inteligentním humor a znalostí historie, filozofie, ekonomie a cizích jazyků. "Měl tu čest stenografovat počínaje Antonínem Zápotockým všechny československé a české prezidenty, rovněž tak nespočet ministrů, poslanců a činí tak dodnes. I díky jeho práci jsou pro historii zaznamenány tisíce stran projevů nás politiků," řekl Hamáček.

Do důchodu odešel Jiří Novák oficiálně v roce 1991. "Bylo to ale spíše formální odchod, už dva měsíce poté jsem učil až do roku 2008 na půl úvazku na jedné obchodní akademii. Ještě dnes navíc chodím občas do sněmovny. Když někdo vypadne, tak pan šéf zavolá, jestli bych nebyl ochoten přijít. A já rád přijdu a vypomůžu," řekl Novák.