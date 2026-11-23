To, do jaké rodiny se dítě narodí, má zásadní dopad na jeho osud. V Česku dokonce větší než v jiných zemích. Ukázala to rozsáhlá studie Světové zdravotnické organizace (WHO), která se zaměřila na stravovací návyky, pohyb i duševní zdraví téměř 15 tisíc českých školáků. Její výsledky ukazují, že problém překvapivě není v tom, kolik nezdravých potravin děti jedí, ani v tom, že by se přejídaly.
Zázemí rodiny ovlivňuje zdraví a pohodu dítěte ještě více, než se očekávalo. To je hlavní zjištění mezinárodní studie zabývající se zdravím školáků HBSC, která se uskutečnila i v Česku.
Děti z chudších rodin častěji trápí duševní problémy, které se následně podepisují i na jejich fyzickém zdraví. Častěji pak začínají kouřit a pít energetické nápoje ve velkém. A navíc jsou více obézní.
Ještě více autory studie překvapilo, že bohaté děti se od chudých neliší v tom, že by jedly méně nezdravých věcí, jako jsou sladkosti, chipsy, smažená jídla nebo přeslazené limonády. Rozhodující je totiž něco jiného: to, co dětem ze sociálně slabších rodin v jídelníčku chybí a jaké mají návyky a režim.
„Zatímco děti z dobře situovaných rodin nezdravé věci v jídelníčku doplní množstvím ovoce a zeleniny, u dětí z chudších poměrů tato kompenzace chybí. Každý den jí ovoce jen 35 procent z nich oproti polovině jejich zajištěnějších vrstevníků,“ zjistili výzkumníci.
Ukázalo se, že klíčem ke zdraví je také pití obyčejné vody z kohoutku a pravidelná snídaně. Tu si ovšem dopřává jen každé třetí dítě z nemajetných rodin.
Podobně rozevřené nůžky lze vidět i u pohybu. Zatímco pro děti z bohatých rodin je organizovaný sport téměř normou, školáci méně majetných rodičů se do něj zapojují až o polovinu méně často. V chudých rodinách je navíc více než dvakrát tolik dětí, které se nevěnují vůbec žádnému sportu a nesportují ani individuálně.
Bariérou přitom není primárně cena. „Jde spíše o chybějící návyk k aktivnímu životu a nižší zdravotní gramotnost. V rodinách s vyšším vzděláním a statusem je pochopení přínosů pohybu a rizik neaktivity silnější, což se propisuje do životního stylu dětí,“ soudí odborníci.
Deprese, nespokojenost, izolace
Rozdíly však nekončí u fyzického zdraví. Materiální zázemí do velké míry určuje i psychickou pohodu dětí. Ty z méně majetných rodin mají o 57 procent vyšší riziko výskytu depresivních stavů.
Zároveň mají zhruba poloviční šanci na vysokou životní spokojenost. Oproti jejich bohatým vrstevníkům je také pravděpodobnější, že se budou dlouhodobě cítit osamělí, a to o 38 procent.
„Děti ze znevýhodněného prostředí pociťují výrazně nižší podporu ze strany rodiny a vrstevníků než děti ze sociálně a ekonomicky zajištěného prostředí. Naštěstí data ze školního prostředí nabízí naději, protože právě ty znevýhodněné mají větší důvěru ve své učitele,“ uvedli výzkumníci.
Je to mimo jiné kvůli tomu, že jsou pro ně učitelé klíčovými osobami a pociťují z jejich strany vyšší míru podpory. „Pedagogové zde nefungují jen jako ti, kdo předávají znalosti, ale jako klíčoví průvodci, kteří znevýhodněným dětem poskytují jistý pocit stability, který v domácím prostředí nemusí být samozřejmostí,“ vysvětluje Michal Kalman, vedoucí českého výzkumného týmu HBSC.
To, že chudé děti věří svým učitelům, nicméně neznamená, že dosahují lepších studijních výsledků. Právě naopak – bezmála polovina z nich má horší průměrné známky.
Chudí spí lépe
Přesto existuje jedna oblast, ve které se možná překvapivě znevýhodněným dětem daří lépe. Děti z méně majetných rodin mají o 19 procent nižší pravděpodobnost spánkového deficitu než jejich zajištěnější vrstevníci.
U dětí z bohatších rodin mohou ukrajovat ze spánku intenzivní sociální vazby. Nicméně u znevýhodněných dětí může být delší doba spánku odrazem větší míry izolace.
Tvrdá data ukázala ještě jeden zajímavý rozdíl. Z hlediska materiálního zajištění patří Česko k průměru, podobně jako například Finsko, Španělsko a Velká Británie. Ovšem kvalita rodinného zázemí v české společnosti určuje duševní pohodu dětí nebo jejich budoucí studijní úspěšnost mnohem silněji než ve většině jiných podobně vyspělých zemích.
Použitá metodika
Výzkumníci k tomu, aby určili materiální zázemí rodiny, použili takzvanou Family Affluence Scale (FAS). Tato metodika sleduje konkrétní materiální zázemí rodiny, a to od vlastního pokoje přes počet aut a počítačů až po možnost vyrazit na společnou dovolenou.
To umožňuje výzkumníkům objektivně určit socioekonomický status dítěte, aniž by přímo zjišťovali výši příjmu rodičů nebo jejich pracovní pozici. Česká populace se tak dá rozdělit do tří skupin:
⭣ FAS: rodiny s nižším zázemím: spodních 20 procent
⌀ FAS: střední třída: 60 procent
⭡ FAS: nejvíce zajištěné rodiny: horních 20 procent
„Česko patří v materiálních ukazatelích mezi relativně úspěšné země a v oblasti fyzického zdraví dětí se řadí dokonce mezi nejlepší v Evropě. V dopadu nerovností na duševní zdraví dětí a jejich úspěšnost ve škole ale patříme k zemím s největšími rozdíly,“ přibližuje ředitelka UNICEF ČR Pavla Gomba.
Českým cílem proto podle ní nemůže být pouze zlepšovat celková čísla, ale především snižovat rozdíly, které stále příliš často určují startovní pozici dětí a jejich životní zkušenost.
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