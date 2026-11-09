Ve hře je další stávka. Babiš neustoupí: lidé z ČT a rozhlasu nastínili, co bude dál

Necelý týden po stávce zaměstnanců médií veřejné služby deník Aktuálně.cz zpovídal Elišku Záleskou, členku stávkového výboru iniciativy Veřejnoprávně za ČT a Lucii Pávovou ze stávkového výboru iniciativy Veřejnoprávně za ČRo. Jak stávku hodnotí, jak vnímají reakce politiků a s čím jdou do příštích dnů a týdnů?
Jak s odstupem několika dnů hodnotíte úterní stávku?
Eliška Záleská: Stávka v České televizi a Českém rozhlase ukázala, že jsou jejich pracovnice a pracovníci odhodláni ubránit nezávislost těchto médií. Množství, v jakém vyšli do ulic, jasně dokazuje, že tihle lidé udělají všechno pro to, aby veřejnoprávní média mohla fungovat dál bez politického ovlivňování.
Lucie Pávová: Stávka proběhla bez jakýchkoliv komplikací a počet lidí na Václavském náměstí a v dalších městech, kteří se přišli za média veřejné služby postavit, předčil naše očekávání. Jejich podpory si velmi vážíme, do budoucna bude klíčová.
Kolik zaměstnanců ČT a ČRo se nakonec zapojilo a jakou od nich máte zpětnou vazbu?
Lucie Pávová: Do stávky, kterou vyhlásila iniciativa Veřejnoprávně s podporou odborů ČT a ČRo, se zapojilo celkem 3633 pracovnic a pracovníků. V ČRo 1376 a v ČT 2257.
Vnímáme, že nejen pro nás organizátory stávky, ale i pro kolegy bylo úterý klíčové v tom, že viděli, jaké množství lidí zevnitř ČT a ČRo je odhodláno postavit se za média veřejné služby. A také to, jak silnou podporu máme zvenku.
Eliška Záleská: Shromáždění v Praze, Brně, Ostravě a dalších městech taky jasně vyvrátila tvrzení, že dnes už za veřejnoprávní média lidé do ulic nevyjdou nebo že jsou k tématu lhostejní. Vnímáme, že vůle lidí uhájit nezávislost médií je obrovská, a moc za to děkujeme.
Jak vnímáte způsob, jakým se ke stávce postavilo vedení ČT a ČRo?
Eliška Záleská: Vedení ČT jsme pravidelně informovali o našich krocích. Generální ředitel vyjádřil stávce podporu, což jsme ocenili.
Lucie Pávová: Ředitel rozhlasu od počátku fungování iniciativy připouštěl jako legitimní variantu v případě, že vláda vytrvá ve svém úsilí zrušit poplatky bez transparentní náhrady. Pracovníkům ve stávce nebránil.
V obou institucích vedení komunikovala se zástupci iniciativy, aby se mohla řádně připravit na důsledky stávky a zajistila tak kontinuitu veřejné služby.
Co bude dál? Obzvlášť pokud vláda neustoupí?
Eliška Záleská: Pokud vláda neustoupí a nestáhne návrh zákona, který prošel 26. října ve 4:36 do druhého čtení, jsme připraveni pokračovat a veřejnoprávní média bránit. Další kroky jsou aktuálně předmětem našich debat.
Andrej Babiš (ANO) ale už ve čtvrtek během interpelací ve sněmovně řekl, že jeho vláda neustoupí a že poplatky zruší, protože to má v programovém prohlášení.
Lucie Pávová: Platí to, co říkáme dlouhodobě. Vláda neřekla jediný důvod, proč chce poplatky za veřejnoprávní média zrušit. A teď po stávce je to totéž. Slýcháme stále jediný argument: vláda to má v programovém prohlášení.
Ale odůvodnění tak zásadního kroku ke zrušení něčeho, co tady funguje desítky let, chybí. My ani veřejnost jsme se ho stále nedozvěděli.
Umíte si představit nějaký typ kompromisu v tom smyslu, že poplatky budou zrušené, avšak vy dostanete nějaké záruky stran financování ČT a ČRo?
Eliška Záleská: Vláda chce změnit financování zákonem, o kterém přímo v důvodové zprávě píše, že jeho rizikem je „vyšší závislost médií veřejné služby na státu“. I proto jsme přesvědčeni o tom, že jediným řešením je stažení tohoto návrhu, zahájení odborné veřejné debaty a příprava nového zákona.
Jak by takové záruky případně musely vypadat?
Lucie Pávová: Znova: jako jediné možné řešení vidíme stažení návrhu a debatu o novém. Debatu nejen na politické úrovni, ale taky odborné a veřejné.
A plánujete nějaké jednání se zástupci vlády?
Lucie Pávová: Jednání se zástupci vlády neplánujeme, to není naše role. U jednacího stolu se zástupci vlády mají sedět ředitelé obou institucí. Obou. Je pro nás nepřijatelné vynechání Reného Zavorala (šéfa ČRo).
Pokud neustoupíte, jak bude vypadat příští stávka a kdy by se mohla uskutečnit?
Eliška Záleská: O dalších krocích v ČT i v ČRo teď diskutujeme. Jak bude vypadat případná příští stávka, teď nemůžeme specifikovat. Její spuštění a načasování se odvíjí od kroků vládní koalice. Pokud aktuální návrh stáhne, k žádné další stávce už dojít nemusí.
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