Štědrý den ohnivý. Hasiči měli na první den Vánoc nejvíc práce za pět let

Hasiči v Česku na Štědrý den vyjížděli k 72 požárům, což je nejvíce za posledních pět let. Nikdo při nich nezemřel, zranění utrpělo 12 lidí. Některé požáry přímo souvisely s Vánocemi, způsobilo je například neopatrné zacházení s prskavkami. Celková škoda je přibližně 31 milionů korun, což je zhruba polovina proti loňsku, kdy bylo požárů 65, jak informovalo hasičské ředitelství.
Škodu až pět milionů korun způsobil večerní požár rodinného domu v Chotovinách na Táborsku. Hořet začalo od vánočního stromku. "Požár se ze stromku rychle rozšířil až na střechu domu, ale okolní objekty naštěstí hoře nezačaly," řekla ČTK ve středu 24.prosince mluvčí jihočeských hasičů Monika Kocinová.
V Praze k prvnímu požáru vánočního stromečku vyjeli hasiči už dopoledne. "Majiteli se ho v tomto případě povedlo uhasit ještě před příjezdem jednotek," podotkla mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová.
Později odpoledne musel být při požárech dvou bytů v hlavním městě vyhlášen vyšší stupeň požárního poplachu, evakuovány byly desítky lidí, při jednom požáru se zranili dva lidé. "V obou případech sehrála pravděpodobně roli neopatrná manipulace s prskavkami," uvedla Ochmanová.
Do Hostivice muselo i rypadlo. Hořel bungalov
Stejnou příčinu měly zřejmě i dva požáry ve Středočeském kraji. Například v rodinném domě v Řitce u Prahy se od prskavky na Štědrý den vznítil vánoční stromek. Hasiči dostali oheň rychle pod kontrolu, majitel se ale nadýchal zplodin a skončil v péči záchranné služby.
K nejrozsáhlejším zásahům o Štědrém dnu patřil požár bungalovu v Hostivici u Prahy. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu, zasahovalo 18 jednotek. Na místo muselo i pásové rypadlo, které pomohlo s odklizením a rozebráním zbytků poničené budovy. Výše škody je předběžně odhadnutá na jeden milion korun.
Celkem měli hasiči v Česku na Štědrý den 515 zásahů. Většinou to bylo kvůli počasí, zejména silnému větru. „Nejčastěji takto zasahovali hasiči v Olomouckém kraji, ale větší počet tohoto typu zásahů řešili i v Plzeňském, Středočeském a Moravskoslezském kraji. Nejčastěji se jednalo o odstraňování padlých stromů a větví z komunikací,“ dodala Ochmanová.
V předchozích letech se počet hasičských zásahů pohyboval většinou lehce nad třemi sty. Výjimkou byl předloňský rok, kdy měli hasiči 1989 výjezdů, dosud nejvíce. Důvodem bylo především větrné počasí. Museli například odstraňovat popadané stromy přes silnici či železnici, kvůli zvyšujícím se hladinám pomáhali se stavěním hrází či odčerpávali vody ze sklepů domů.
Tři veteráni nebo Pyšná princezna? Poznejte skladby ze známých českých pohádek
Pohádky k českým Vánocům patří stejně jako bramborový salát nebo stromeček. V programu již tradičně nechybí Pyšná princezna, Tři oříšky pro Popelku nebo Tři veteráni. Poznáte, ze kterých filmových pohádek pochází uvedené skladby?
Ruské strategické bombardéry provokovaly nad Barentsovým a Norským mořem
Ruské strategické bombardéry Tu-95MS operovaly nad neutrálními vodami Barentsova a Norského moře, informovala ve čtvrtek rán Moskva. Podle ruského ministerstva obrany šlo o plánovaný více než sedmihodinový let a v některých úsecích se v blízkosti ruských strojů objevily zahraniční stíhačky.
„Uškodí to a mohou vzniknout nové vrásky.“ Rydlová popsala úskalí face jógy ze sítí
„Většinou mě to rozčílí,“ říká lektorka face jógy Simona Rydlová k videím na sociálních sítích, kde lidé předcvičují obličejovou jógu, ale cvikům nerozumí. „V poslední době za mnou chodí ženy, které třeba rok cvičily podle internetu, s tím, že něco se vyřešilo, ale jinde se to zase zhoršilo,“ upozorňuje.
Fotbálek v blátě, koledy a cigarety. Vánoce 1914, které válka už nedovolila zopakovat
Na Štědrý den 1914 se v zákopech první světové války zpívalo, mluvilo a místy i hrálo fotbal. Příměří trvalo krátce, válka ještě dlouho.