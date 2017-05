Štěch: Vše je kvůli Babišovi, Zeman kroutí ústavu a pohrdá právem. Divadlo na Hradě se nemělo stát

před 14 minutami

Předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) a prezident Miloš Zeman si bývali blízcí. Chování prezidenta v poslední době však Štěchovi vadí. Nelíbí se mu, jak kritizuje premiéra Bohuslava Sobotku či že podlehá polopravdám a překrucuje ústavu. Příčinou takového jednání jsou podle Štěcha blízcí Zemanovi spolupracovníci a Andrej Babiš. "Je mi velmi líto, že pan prezident Miloš Zeman se stal jakousi jeho spojkou, možná i převodovou pákou," uvedl šéf Senátu.

Praha - Ve chvíli, kdy prezident Miloš Zeman kynul hůlkou směrem k sociálnědemokratickému premiérovi Bohuslavovi Sobotkovi, aby ho popohnal k mikrofonu, vzpomněl si předseda Senátu Milan Štěch na mládí. Zeman mu připomněl senilní pány, kteří udíleli pokyny hůlkou. "Netvrdím, že to je případ současného pana prezidenta, ale říkám, že to tak vypadalo," řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz Štěch (ČSSD).

Co si myslíte o tom, co se ve čtvrtek stalo na Hradě?

Je to nedůstojné. Mám jednoznačně ověřené, že prezident Miloš Zeman věděl den předem od místopředsedy sociální demokracie Milana Chovance, že tam premiér nepřinese demisi, ale jde tam na konzultaci současného stavu. Tak to bylo i ráno sděleno. Divadlo, které tam bylo sehráno, že se očekávalo donesení demise, bylo podle mého názoru velmi neseriózní a nemělo se nikdy stát.

Vy jste v České televizi pana prezidenta přirovnal k senilnímu starci.

Je to trochu jinak. Život mě naučil, že na hrubý pytel patří hrubá záplata, ale snažím se, aby má vystoupení byla, pokud možno, slušná se slušným slovníkem a musí být adekvátní. Při prezidentově mávání hůlkou jsem si vzpomněl na mládí, kdy jsem poznal staré pány, kteří žili v jiné době. A ti také občas šavlovali hůlkou, udíleli jí různé pokyny. Myslím si, že to byli lidé, kteří se už považovali za senilní pány a že to s nimi nebylo úplně v pořádku. Netvrdím, že to je případ současného pana prezidenta, ale říkám, že to tak vypadalo.

Zajímalo by mě, kdy se rozklížil váš vztah s panem prezidentem? Dříve jste si i jako dva nejvyšší ústavní činitelé celkem rozuměli. Co podle vás bylo hlavní příčinou nedorozumění mezi vámi?

Snažil jsem se a snažím se s panem Zemanem vycházet, protože ústavní činitelé by spolu měli komunikovat. Ale ty věci přibývaly. Viděl jsem, jak bezdůvodně útočí na premiéra. Nejsem žádný ochránce premiéra, ale uznávám lidi, kteří jsou úspěšní a pracovití. Potom jsem zaznamenal sympatie se skupinami lidí, jaké byly například před dvěma lety na Albertově, kam tehdy nepustili bývalé ani současné studenty, nositele odkazu 17. listopadu. Tyto věci nás oddalovaly. Dnes máme na řadu věcí rozdílné názory. Mrzí mě to, ale ze svých zásad také neslevím a jsem přesvědčený, že dostávám té své povinnosti. To znamená přispívat, aby naše země byla prostředím, kde se bude komunikovat, kde bude určitá koheze společnosti. Pan prezident s tímto pojetím světa a řešením problémů v České republice není v souladu.

V jakékoliv pozici jsem si vážil lidí, kteří měli slušné jednání, byť rozdílné názory. Ale nemám rád faleš - a to říkám přímo na adresu prezidenta. To, co předvádí předseda hnutí ANO a místopředseda vlády Andrej Babiš, je pro mě absolutně nepřijatelné a považuji to za vážné ohrožení demokratických principů, které bychom měli hlídat jako oko v hlavě, aby nebyly pošlapány.

Proč se vztah pana Zemana s panem Sobotkou tak zhoršil? Kdy to vzniklo?

Já jsem u toho nebyl. Vstoupil jsem do politiky později. Myslím si, že to přišlo až někdy po neúspěšné volbě Miloše Zemana prezidentem republiky. Bohuslav Sobotka jako mladý poslanec ale tehdy nehrál nějakou vážnější roli. Byli to jiní lidé, kteří dnes třeba s panem prezidentem normálně komunikují. Pan premiér je také v určitých věcech zásadový a - řekl bych - paličatý. Prezident má přitom rád především lidi, kteří se mu podřizují nebo ho obdivují. Bohuslav Sobotka nebyl jeho nepřítel, ale některým lidem vyhovovalo ho takto vykreslovat. Miloš Zeman nedostával zcela objektivní informace, protože někteří lidé podle mého názoru ho ovlivňují polopravdami, domněnkami a nepodloženými stanovisky.

Kteří lidé?

Z jeho nejbližšího okolí.

Co říkáte novému rozhodnutí odvolat pana Babiše a nepřinést na Hrad demisi celé vlády?

Je to adekvátní reakce na chování prezidenta republiky, který si vykládá ústavu jinak, než ji prezentoval před čtyřmi roky, když přijímal demisi tehdejšího předsedy vlády Petra Nečase. Demise předsedy vlády jím byla písemně označena za demisi celé vlády. Jestliže si chce ústavu kroutit, tak je to absolutně nepřijatelné. Jako druhý nejvyšší ústavní činitel a senátor jsem vždy dbal a budu dbát o dodržování ústavnosti a musím to zásadně odmítnout. Pan prezident se drží hesla účel světí prostředky, takhle by se chovat neměl. Zhoršuje to vnímání občanů právního státu.

Vy jste členem grémia ČSSD. Jak to na něm v pátek ráno vypadalo?

Můžu vám říci, že z toho, jak je v poslední době vedení sjednoceno, mám velkou radost. Premiér měl jednoznačnou podporu.

Padly na grémiu i jiné návrhy, jak řešit tuhle situaci?

Ne. Shoda byla enormní. Všichni jsme tam přicházeli se stejnými návrhy. Kdo ctí ústavu, tak nic moc jiného vymyslet nemůže. Pokud bychom si vzali ústavu a dělali z ní trhací kalendář, jako jsme v současnosti svědky od některých osob, potom by bylo možné tvořit různé postupy.

Vymysleli jste na grémiu plán pro případ, že pan prezident pana Babiše neodvolal? Můžeme se bavit, že to je protiústavní, ale stát se to může.

Stoprocentní plán není, ale existují různé varianty. Všichni si musí uvědomit, že když někdo hrubě porušuje nejvyšší právní normu naší země, může vyvolat řadu občanských jednání, které by nemusely odpovídat zákonům naší země. Já si to nepřeji, ale riziko tu existuje. Možná si pan prezident společně s panem vicepremiérem Babišem říkají, že mají podporu na některých serverech. Ale já myslím, že uvažující lidé zjistí, že nemají zájem posouvat se k této formě komunikace, která je třeba na Ukrajině.

Těmi občanskými aktivitami jste myslel protesty a demonstrace? Nebo myslíte, že by mohlo nějak eskalovat napětí ve společnosti?

Obojí. Měli bychom mít zodpovědnost, aby se to nestalo. Budu hlasovat pro to, co je v souladu s ústavou. Včera jsme byli svědky postupu, který právem pohrdá. Prezident si nemůže účelově vykládat ústavu před třemi lety diametrálně jinak, než jak si ji vykládá dnes. To prostě nelze, je to špatný příklad.

Můžete mi nastínit ty možnosti, které jste dali na grémiu dohromady?

To musí říct předseda vlády a sociální demokracie. Já vám je říkat nebudu, protože bychom odhalili naše případné varianty. Je to asi nejzásadnější okamžik od roku 1989. Všechno je to způsobeno osobou Andreje Babiše, o tom jsem silně přesvědčen. Je mi velmi líto, že pan prezident Miloš Zeman se stal jakousi jeho spojkou, možná i převodovou pákou. Vím, že je to tvrdé vyjádření, ale kdo se nevyjadřuje jasně, tak je považován za slabocha. Přistupuji k tomu nerad.