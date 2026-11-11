Stávkující trvají na poplatcích, ale ředitel ČT se už smiřuje s novou realitou

Generální ředitel ČT Hynek Chudárek na středečním jednání Rady ČT potvrdil, že premiér Andrej Babiš (ANO) trvá na zrušení koncesionářských poplatků. Podle Chudárka se teď vedení ČT musí soustředit na příští dva týdny, během kterých se budou předkládat pozměňovací návrhy k zákonu, který vláda už protlačila prvním čtením.
Hynek Chudárek to neřekl na rovinu, z jeho slov je však patrné, že se již smiřuje s tím, že vláda zákon o zrušení poplatků – kvůli kterému před týdnem stávkovali zaměstnanci ČT a ČRo a kvůli němuž se tuto neděli koná demonstrace Milionu chvilek pro demokracii na pražské Letné – ze stolu nestáhne.
Ředitel ČT se před radními ve středu ani slůvkem nezmínil, že plán vlády odmítá. A rozhovor na dané téma redakci Aktuálně.cz odmítl poskytnout.
Chudárek naopak několikrát zdůraznil, že nyní běží do 27. listopadu lhůta, během níž je možné předkládat pozměňovací návrhy k zákonu, který prošel prvním čtením před necelými třemi týdny, v noci z pátku na sobotu. A že se o dva týdny později 10. prosince sejde mediální výbor, který tyto pozměňovací návrhy projedná. Podle Chudárka tak management ČT čekají velmi intenzivní dva týdny.
„Pozměňovací návrhy nepředkládá Česká televize, předkládají je jednotliví poslanci – ale my to s nimi musíme projednat. A máme na to 14 dní,“ zdůraznil Chudárek před Radou ČT. S tím, že během těchto dvou týdnů musí management televize vypracovat jasné stanovisko k tomu, jak by ČT chtěla návrh zákona upravit.
Jinak řečeno: Chudárek pracuje s tím, že vláda zákon nestáhne. „Bude to velmi tlakové období, abychom docílili toho, co chceme,“ dodal.
Ohradil se také vůči kritikům, kteří tvrdí, že vedení ČT nekoordinuje svůj postup s vedením ČRo. „Není to pravda, zrovna včera jsme se potkali s René Zavoralem a našimi právníky,“ uvedl generální ředitel ČT ve středu v Brně.
Chudárek tak potvrdil, co už minulý týden ve sněmovně opakovaně řekl Andrej Babiš: že vláda poplatky zruší a nikdo s tím nic neudělá. V celku to znamená, že se celá šlamastyka okolo ČT a ČRo ocitá v patové situaci: stávkující zaměstnanci totiž odmítají zákon jako celek, požadují jeho stažení a zahájení odborné debaty o tom, jak by ČT a ČRo měly napříště fungovat a s jakými rozpočty.
„Vláda chce změnit financování zákonem, o kterém přímo v důvodové zprávě píše, že jeho rizikem je vyšší závislost médií veřejné služby na státu. I proto jsme přesvědčeni o tom, že jediným řešením je stažení tohoto návrhu, zahájení odborné veřejné debaty a příprava nového zákona,“ uvedly před několika dny pro Aktuálně.cz zástupkyně iniciativy Veřejnoprávně Eliška Záleská z ČT a Lucie Pávová z ČRo.
S tím ale – zdá se – už nepočítá ani Chudárek. Natož Babiš. Ten naopak všechny zúčastněné aktéry vybízí k tomu, aby se nyní v průběhu druhého čtení v dolní komoře zapojili do debaty a předkládali své návrhy. Zástupci hnutí ANO podle zdrojů Aktuálně.cz přesvědčují v kuloárech opoziční poslance, aby přišli s pozměňovacími návrhy, o kterých pak budou moci společně jednat.
Co tím premiér sleduje, je evidentní: svým voličům prodá klíčový slib hnutí ANO – zrušení koncesionářských poplatků. A pokud opozice přijde se svými návrhy v tom smyslu, že chce pro financování ČT a ČRo nějaké záruky do budoucna, typicky zakotvení ústavní většiny, férovou indexaci, případně aby o změnách ve financování obou médií příště rozhodoval i Senát, Babiš bude moct říct, že ustoupil a opozici vyšel vstříc.
A jen na okraj: se zachováním koncesionářských poplatků, kvůli kterým se konala stávka a několik demonstrací, nepočítají nejen vláda nebo Hynek Chudárek, ale ani Rada ČT. Ta ve středu přijala usnesení, ve kterém se píše, že radní sledují veřejnou a odbornou diskusi o možné změně systému financování médií veřejné služby a že jsou připraveni se do ní zapojit.
A i tady se výslovně zmiňuje, že je tím myšlena debata před druhým čtením vládního návrhu. A dále: „Rada ČT zároveň doporučuje managementu ČT, aby po celou dobu legislativního procesu pokračoval v jednání s představiteli vlády a jednotlivých poslaneckých a senátorských klubů s cílem přispět k nastavení transparentního, předvídatelného a stabilního systému financování médií veřejné služby.“
Rada ČT nakonec ve svém usnesení zdůraznila, že považuje za zcela nezbytné, aby systém financování současně odpovídal principům evropského nařízení EMFA, zejména pokud jde o ochranu nezávislosti, předvídatelnosti financování a plurality médií. A pouze radní David Brabec upozornil, že právě všechno, co zmiňuje usnesení radních, odpovídá systému veřejnoprávních poplatků, který vláda nyní ruší.
Závěr je prostý: pokud šli zaměstnanci ČT a ČRo do stávky kvůli zachování koncesionářských poplatků, situace se jeví tak, že v danou chvíli vláda neustoupí. A že jde o scénář, se kterým se začínají někteří klíčoví aktéři už také smiřovat. To se sice může pod vlivem demonstrací, případně i další stávky změnit – v tuto chvíli to tak ovšem nepůsobí.
V zákulisí české politiky se už naopak spekuluje, co přesně, kdy a jakým způsobem koalice prosadí. Vláda má v plánu přečkat vzepětí občanské společnosti a s definitivní verzí zákona nejspíš přijde až těsně po svátcích, tedy v čase, kdy se lidé budou teprve vracet do běžného pracovního provozu. Vyloučit nelze ani scénář, že své pozměňovací návrhy nechá načíst co nejpozději právě proto, aby se jakékoli debatě vyhnula.
„Premiér se lekl reakce veřejnosti a najednou začal mluvit o diskusi. Tu ale celý rok odmítal a v prvním čtení ji koalice utnula ve 4:36. Před jednáním s opozicí nebo ředitelem rozhlasu Andrej Babiš také utíká. Jak mu tedy můžeme věřit, že myslí slova o debatě nyní vážně?“ reaguje na zákulisní informace předseda mediálního výboru František Talíř z KDU-ČSL.
A připomíná, že zatímco ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé sobě), tvrdí, že veřejnoprávní média budou financována ze státního rozpočtu, premiér už v mezičase připouští jiné modely financování ČT a ČRo. Hovoří se například o tom, že to bude něco na způsob rozpočtového určení daní, což je mechanismus, který určuje, jakým způsobem se u nás rozdělují daně mezi stát, kraje a obce.
Výsledek je podle Talíře takový, že se v tom ani zástupci koalice nejsou schopni vyznat. A stejně jako stávkující zaměstnanci i on tvrdí, že jediné rozumné řešení je vládní návrh stáhnout a začít debatovat o ČT a ČRo od „čistého“ stolu.
„Předělávat něco za pochodu přes poslanecké návrhy je sice pro tuto vládu typické, výsledkem je ale totální chaos. A to je to poslední, co naše veřejnoprávní média potřebují,“ uzavírá František Talíř pro Aktuálně.cz.
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