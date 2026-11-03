Stávka začala, Česká televize i rozhlas omezily živé vysílání i zpravodajství

V úterý po půlnoci začala celodenní stávka pracovníků České televize a Českého rozhlasu proti koaličnímu návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií. Moderátoři uvádí zprávy na ČT24 oblečení v černém, čtou je z papíru a za nimi je zhasnutý zpravodajský sál. Každou hodinu začínají prohlášením o stávce. Po zprávách následují pořady z archivu televize. Upravené je také vysílání ČRo Radiožurnál.
Program ČT24, který je v omezeném režimu, informuje diváky o stávce neustále na liště v horní části obrazovky. „Děláme všechno pro to, abychom i budoucnu mohli poskytovat veřejnou službu v plném rozsahu a kvalitě,“ zní část prohlášení.
Moderátoři zpráv v každou celou hodinu upozorňují, že se do stávky zapojila většina zaměstnanců. Zdůrazňují, že v případě mimořádných událostí je televize připravená zajistit nezbytné zpravodajské vysílání.
ČRo Radiožurnál také po půlnoci oznámil posluchačům, že kvůli stávce nahradí většinu programu hudba a reprízy. O stávce pak informoval i během noci a rána. Ve 04:00 zprávu o ní zařadil na začátek zpravodajské relace, například v 03:00 a v 05:00 pak na stávku posluchače upozornil po zprávách.
„I v tomto upraveném programu uslyšíte každou celou hodinu zprávy a Zelenou vlnu. Nepřijdete tak o důležité aktuální informace,“ sdělil moderátor po ranních zprávách v pět hodin.
Rovněž třeba úvodní stránky zpravodajského webu ČRo iRozhlas.cz a webu ČT24 se zobrazují od půlnoci ve zjednodušené podobě a upozorňují čtenáře na stávku, kterou vyhlásila iniciativa zaměstnanců ČT a ČRo Veřejnoprávně.
Během celého dne se stávka projeví v omezení živého vysílání na jednotlivých televizních kanálech i rozhlasových stanicích. Obě média neodvysílají některé pořady, omezí zpravodajství a poběží více repríz. Kromě toho stávkující a jejich podporovatelé svolali v řadě měst protestní shromáždění.
ČT24 v úterý každou celou hodinu nabídne podle předchozích informací televize krátkou zpravodajskou relaci. Mezi relacemi zařadí archivní pořady, aktuální zprávy budou dostupné také ve spodní informační liště.
Na ČT1 se nebudou vysílat Studio 6, Sama doma, Černé ovce, Události v regionech ani Události v regionech plus. Omezení se dotkne také předpovědi počasí a sportovního zpravodajství. Večerní Události a Branky, body, vteřiny nahradí krátké zprávy. Do vysílání nebude zařazen ani publicistický pořad Rozpleteno.
Na ČT2 se nebudou vysílat ranní pořad Dobré ráno ani Zprávy v českém znakovém jazyce. Události v kultuře na ČT art nahradí krátké zprávy z ČT24. ČT sport nabídne záznamy sportovních přenosů a výběr z archivu.
Programová nabídka dětského programu ČT :D zůstane s ohledem na věk jeho diváků beze změny. Po dobu stávky nebudou aktualizovány weby ČT24 a ČT art, nabídka iVysílání ani sociální sítě ČT.
Na většině stanic Českého rozhlasu bude vysílání před 08:00, 12:00 a 18:00 přerušeno sdělením iniciativy Veřejnoprávně o důvodech vyhlášení stávky. Posluchači budou o omezeních průběžně informováni přímo ve vysílání, na zpravodajském webu iRozhlas.cz, prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu i mobilní aplikace můjRozhlas.
Radiožurnál zachová základní zpravodajský servis, vysílání však bude mít odlišnou podobu než v běžný pracovní den. Posluchači uslyší zkrácené pětiminutové zpravodajské relace. Dopravní servis Zelené vlny bude poskytován v půlhodinových intervalech.
Digitální stanice Radiožurnál Sport nebude při stávce vysílat přímé přenosy. ČRo Plus nebude vysílat své obvyklé živé zpravodajské a publicistické pořady. Živě vysílané bloky a pořady na stanicích ČRo Dvojka, ČRo Vltava a Radio Wave budou v den stávky nahrazeny proudem hudby.
Zpravodajské relace zůstanou zachovány na stanici ČRo Dvojka. Rádio Junior s ohledem na dětské posluchače zachová obvyklou programovou nabídku. Stávka se dotkne i všech regionálních stanic Českého rozhlasu. Většina z nich zařadí společný program připravovaný ze studia v pražském Karlíně.
Celodenní stávku pracovníků ČT a ČRo vyhlásila iniciativa s podporou odborových organizací působících v obou médiích v reakci na projednávání návrhu zákona na zrušení televizních a rozhlasových poplatků a jejich nahrazení financováním ze státního rozpočtu. Záměr přiznává médiím veřejné služby výrazně méně peněz.
Podle iniciativy by projednávaná změna ohrozila institucionální a ekonomickou nezávislost médií veřejné služby, jejich dlouhodobou stabilitu a schopnost plnit zákonem stanovené úkoly veřejné služby.
Premiér Andrej Babiš (ANO) důvody stávky odmítá. O omezení nezávislosti médií mu podle jeho slov nejde. Zrušení poplatků chce prosadit, protože je to součást programu, se kterým jeho hnutí vyhrálo volby. O nové podobě financování se podle něj povede diskuse ve Sněmovně.
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