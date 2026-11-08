Stávka v ČT mě utvrdila, že změna placení médií je nutná, říká vlivná Motoristka

Nedokážu si představit, že by premiér Babiš přišel za ředitelem Chudárkem nebo Zavoralem a řekl jim: „Nedáme vám dost peněz, pokud nebudete vysílat jinak,“ a oni to udělali, říká v rozhovoru poslankyně volená na kandidátce Motoristů Gabriela Sedláčková. Hájí rychlé zařazení návrhu na změnu financování České televize a Českého rozhlasu. S tím, že stávka veřejnoprávních médií ji v tom utvrdila.
Změnila stávka veřejnoprávních médií něco na vašem názoru na změnu jejich financování?
Ne, utvrdila mě v mém názoru.
Měla tedy stávka spíš opačný efekt?
Ano. Jednoduše bych to nazvala medvědí službou. Hesla, která tam zaznívala, mě utvrdila v tom, že jedna část společnosti si veřejnoprávní média vzala za svůj totem, a ukazuje tak trochu „fakáče“ druhé části společnosti, když to řeknu drsně.
Říká tím: „My tady bráníme naše média.“ Vlastně tím potvrzuje, že ta média od začátku patřila jen jedné části společnosti nebo ji zastupovala.
Nemohla to být mediální zkratka? Na demonstraci zaznívala i další hesla, třeba o nezávislosti veřejnoprávních médií.
Samozřejmě se vždycky objevují mediální zkratky. Mediální zkratkou může být i to, co říkáme my. Na druhou stranu se pořád opakuje totéž, a to celý rok: od chvíle, kdy nám opozice vyhrožovala válkou přes demonstrace a protesty.
Proto si nemyslím, že to v tomto případě vnímám jako mediální zkratku. Debatě o veřejnoprávních médiích, jejich případné nezávislosti, objektivitě a pluralitě se věnuji minimálně čtyři nebo pět let. Pracovala jsem ve Společnosti pro obranu svobody projevu a nejméně rok a půl jsem se jí věnovala jako kandidátka a politička.
Ve všech debatách o médiích jsem vystupovala proti panu Baxovi, panu Lacinovi a dalším. Nebyl tam Oto Klempíř, protože tehdy ještě u Motoristů nebyl, přestože je dnes ministrem kultury. Do těch debat jsem tedy se svou expertízou chodila já.
Motoristé ale nechtěli změnu financování veřejnoprávních médií. Měli jste to ve volebním programu.
S touto programovou tezí jsem úplně nesouhlasila. Obávala jsem se, že pokud veřejnoprávní média nedokážou naplňovat to, co slíbila ve svých memorandech podepsaných s bývalým ministrem kultury Martinem Baxou (ODS), možná bude třeba sáhnout na koncesionářské poplatky.
Média v memorandech slíbila tři zásadní věci: objektivitu, pluralitu a nezávislost. Když se na to podíváme dnes, bojuje se hlavně za nezávislost (do kamery namíří zvednutý prostředníček – pozn. red.). Neberte si to osobně, mířím spíš tamhle na kameru a ani vy (diváci) to neberte osobně.
Jak jsem říkala na začátku, jedna část společnosti ukázala „fakáče“ druhé části. Mně přijde, že ta veřejnoprávní média ukazují „fakáče" – a omlouvám se, že to takhle sprostě říkám, už jsem trošku v emoci, protože ta druhá strana na mě chrlí jenom emoce –, té jedné části společnosti, kterou nezastupuje.
Říkáte, že chybí objektivita a pluralita. Nebylo by dobré předložit analýzy, které ukážou, že tam názorová pluralita nebo objektivita chybí? Není házení těchto výrazů do vzduchu bez důkazů ke škodě debaty?
To by ke škodě určitě bylo, ale my to neděláme. Minulý týden jsme měli mediální výbor, kde se o tom vedla dlouhá debata. Mluvili tam poslanci, zástupci opozice i koalice. Záznam si můžete pustit na stránkách Poslanecké sněmovny.
Podle mě je na něm dobře vidět, že my jsme předkládali analýzy a čísla, zatímco druhá strana přišla s tím, co z mého pohledu byla dojmologie. Křičeli, že jim krademe demokracii a že jsme její zloději.
Česká televize tedy nemá názorovou pluralitu? Protože to je poměrně vážné tvrzení…
Přijde mi ale, že s druhou stranou nejde vést faktickou debatu, protože rok a půl křičí: „Vyhlásíme vám válku, půjdeme na barikády, nebudeme vás poslouchat ani vám naslouchat.“ Pak se debata nemůže vést relevantně.
Ptáte se správně, zda lze k pluralitě a objektivitě předložit nějaká čísla. Samozřejmě, že lze. Psala jsem o tom už do mnoha článků. Můžete si dohledat můj článek, který shrnoval případy, kdy Rada České televize nebo Rada Českého rozhlasu nějakým způsobem zpochybnily objektivitu České televize. Často šlo o publicistiku.
Těch případů není málo, ale neznamená to, že jde o všechny případy. Rada se neobjektivitou zabývá pouze tehdy, když se divák veřejnoprávního média ozve.
Řekněme si upřímně: když dnes někdo není s něčím v televizi spokojený, jednoduše ji vypne. Většinou nejde někam podat stížnost, že pořad nebyl dobrý...
Na mediálním výboru jste se domluvili na širší diskusi koncem listopadu. Budete tam mít skutečná data, která podloží vaše tvrzení, že veřejnoprávní média nemají úplnou názorovou pluralitu?
Já ano. Měla jsem ji už na mediálním výboru a určitě ji budu mít s sebou. Jestli ji bude mít druhá strana, to nedokážu říct. Navrhla jsem veřejné slyšení, které se uskuteční 26. listopadu ve dvě hodiny.
Zároveň jsem navrhla předsedovi mediálního výboru, panu Talířovi, aby ho moderoval se mnou a aby ho zaštítil výbor. Nechci, aby to bylo moje slyšení jedné strany. Má to být slyšení pro lidi, kteří mohou vyjádřit svůj názor, i pro odbornou a laickou veřejnost.
Včera jsme s panem předsedou (sněmovního Výboru pro média a kulturu Františkem) Talířem dávali dohromady harmonogram. On pozve své zástupce odborné veřejnosti, já své. Pak dáme minimálně hodinu a půl nebo dvě hodiny prostor laické veřejnosti, která bude chtít vystoupit.
Ráda bych, aby to nedopadlo jako minule na mediálním výboru, kdy veřejnost zval pouze pan předseda Talíř a vystupovali tam převážně mladí lidovci. Vypadalo to, jako by ve veřejném prostoru existoval jen jeden názor: že chceme zachovat koncesionářské poplatky.
Není tomu tak. Víme, že z průzkumů vyplývá, že většina společnosti si jejich zachování nepřeje. Ráda bych, aby zazněl i tento názor, a proto budu zvát také tuto část veřejnosti.
Vraťme se k emocím, které provázení toto téma. Nemáte na tom podíl i vy?
Nemyslím si, ale posuďte to sami. Emotivně jsem začala mluvit až po stávkách a poté, co se před sněmovnou zvedaly dlažební kostky a házely se po nás.
Byla jsem u vás na rozhovoru s panem Matějem Ondřejem Havlem, myslím, že skoro před rokem, možná před deseti měsíci. Ať si divák zhodnotí, jestli jsem byla emotivní i tam.
Byla jsem, ale proto, že na mě pan Havel křičel, že jsem zlodějka demokracie. Řeknu to jednoduše: pokud mě někdo pořád z něčeho obviňuje a křičí na mě, nebudu pořád ustupovat a chovat se úslužně. Myslím, že do přestřelky se nevyplatí chodit s nožem.
Neříkám, že budu používat stejné zbraně a budu jednat jen emotivně. Je důležité předkládat fakta. To, že je někdy řeknu trochu emotivně, je druhá věc. Je to akce a reakce, tlak proti tlaku.
Jak jste vnímala, že byl bod o změně financování zařazen tak rychle, v pátek dopoledne? Bylo to pro vás překvapení?
Bylo to překvapení pro nás všechny kromě předsedů klubů, pokud se nepletu, a předsedů stran. Byla to asi týden plánovaná věc. Řekli nám to v pátek, když bod načetli. Vzali si všechny koaliční poslance stranou a vysvětlili nám, proč to udělali a jaká byla taktika.
Řeknu to jednoduše. My z motoristického klubu, ale vím, že to často zaznívalo i v klubech SPD a ANO, jsme už předsedům říkali: „Proboha, neustupujme pořád opozici ve všem. Nenechme se vydírat, ukažme někdy také zuby.“
Naše práce v Poslanecké sněmovně nám připadala velmi neefektivní. Volali jsme po tom…
Chápu, ale zároveň jsme se domluvili na rozumné debatě o veřejnoprávních médiích. V pátek ráno přijde najednou návrh na změnu financování ČT a ČRo. Museli jste tušit, co to znamená...
To ale není nic neobvyklého. Podívejte se na opozici, která předkládá návrhy každý den.
Musela jste vědět, že je to návrh zákona, který pošle lidi do ulic...
Vědělo se, že lidé půjdou do ulic. Šli by do ulic, ať by se to udělalo kterýkoli den a v kteroukoli hodinu.
Jsem si stoprocentně jistá, že to možná bylo špatné pro komunikaci, protože jsme jim dali do rukou heslo „4:36“. To je čas, který jsme neurčili. Byl to čas devět hodin po začátku debaty.
Kdyby to bylo jiný den a v jinou hodinu, použili by něco jiného. Je to jedno. Říkali nám každý den, rok, na grémiích i koaličních a opozičních jednáních, že debata bude vyhrocená.
Poslouchal jsem Martina Kolovratníka, poslance za ANO v Českém rozhlase. Říkal, že jste teď připraveni debatovat o celkové částce, valorizaci i pojistkách. Například o tom, jak by bylo možné podobný zákon v budoucnu měnit. Neměla tato debata proběhnout před druhým čtením?
Svým způsobem samozřejmě ano, ale proběhlo meziresortní připomínkové řízení. Debata by byla stejně ostrá i předtím. Myslím, že každý, kdo se na to dívá trochu z nadhledu, vidí, že kdyby debata probíhala předtím, tlačili by nás, abychom návrh vůbec neposlali do prvního čtení.
Udělali jsme to tak schválně. Je to strategie a taktika. Prvním čtením se otevřela diskuse. Může trvat třeba půl roku, to nedokážu přesně říct. Už teď jsme jí na půdě Poslanecké sněmovny věnovali asi 20 hodin.
Za předchozí rok jí bylo věnováno nejvíc času, co jsem ve Sněmovně. Pokud se tam konalo nejvíce kulatých stolů k nějakému tématu, bylo to právě k veřejnoprávním médiím. Debata tedy probíhá celou dobu.
Opozice lže, když říká, že neprobíhá. Rozumím tomu, že jí vadí, že teď probíhá v oficiálním režimu prvního a druhého čtení a ve výborech. Je to ale lepší, protože tam je odbornější, každý se zabývá expertizou veřejnoprávních médií.
Chápu. Jen se ptám, jestli máte strategii a jasno, jak to bude.
Jasno úplně nemáme. Naše představa je ve vládním návrhu, ale je otevřená.
Máte jasno jen v tom, že prostě chcete změnit financování.
Ano. Chceme změnit financování a otevřít debatu o veřejnoprávních médiích obecně. Podle mého názoru by se možná měla redefinovat a veřejnost by se měla ptát, co od nich dnes, v pokročilé době, očekává. To svým způsobem právě probíhá.
Nemyslím si ale, že je úkolem současné vlády redefinovat veřejnoprávní média. Úkolem vlády je plnit vládní prohlášení, tedy změnit systém financování a ulevit občanům i firmám.
Chceme, aby lidé nemuseli být v exekucích kvůli ČT a aby se každý rok nevedly statisíce soudních řízení kvůli neplatičům veřejnoprávních médií. Financování z daní by bylo jednodušší a spravedlivější. V tom máme jasno a to teď řešíme.
Návrhům opozice, pojistkám a dalším věcem jsme otevření. Je jasné, že o nich budeme v první fázi debatovat. Zda je v této fázi zapracujeme do vládního návrhu, to vám zatím nedokážu říct.
Premiér Andrej Babiš (ANO) nejdříve řekl, že média dostanou příspěvek přímo ze státního rozpočtu. Pak v televizi Nova řekl, že chce přijít s návrhem, podle kterého peníze nepůjdou přímo z rozpočtu a možná se zavedou nějaké zvláštní daně. Připadá mi, že pan premiér nemá jasno, jak to chce udělat...
Možná se pan premiér sešel s některými opozičními aktivisty a možná změnil názor. To nedokážu říct. Psala jsem předsedkyni klubu ANO, paní Malé, že bych o tom s panem premiérem ráda mluvila.
Myslím, že pan premiér byl vždy otevřený jiným názorům a hodně jim naslouchal. Rozhodně to nebral jako konečný návrh nebo uzavření diskuse. Všichni jsme to chápali jako otevření diskuse. To byla naše strategie od začátku.
Nebylo by vhodnější nejdřív definovat, co mají ČT a ČRo dělat, jak mají vypadat – a až potom se bavit o financích?
Jsem v mediálním výboru a sedím v něm rok, kde se to řeší. Mediální výbor je možná nejčastěji zasedajícím výborem v celé Poslanecké sněmovně, snad kromě rozpočtového.
Je dobře, že tyto otázky vyplouvají na povrch. Mediálnímu výboru a opozici, kterou zastupuje jeho předseda pan Talíř, to dává možnost otevírat je během následujících tří let našeho působení.
To neznamená, že nedokončíme změnu financování veřejnoprávních médií. Doufám, že ji dokončíme tak, jak jsme navrhli. Neříkám, že nemohou přibýt některé pojistky, které vyplynuly z debaty a které chce opozice. Doposud tam jiné pojistky nebyly a my jsme je nezměnili.
Televize a rozhlas mají, co se týče nezávislosti, pořád stejné pojistky. Jestli chce opozice nějakou přidat, pojďme se o tom bavit. Pak se to přesune do debaty o vládním návrhu. Všechny další otázky patří do následujících let.
Televize a rozhlas musí dopředu vědět, s jakým rozpočtem budou hospodařit...
Ano, to dokonce vyžaduje evropská legislativa, EMFA (Evropský akt o svobodě médií).
S jakým rozpočtem tedy budou hospodařit?
Lze udělat oba systémy. Nechat jim možnost dobrovolných plateb a zároveň jim dát část ze státního rozpočtu, která bude předem předvídatelná, jak požaduje evropská legislativa.
Martin Kolovratník (ANO) zmiňuje návrhy pojistek. Například že změnu částky by musely schválit obě komory parlamentu. Je to pro vás přijatelné?
Tento názor jsem slyšela z několika stran. Určitě je to něco, o čem se můžeme bavit, možná i na veřejném slyšení. Na příští a přespříští týden mám naplánovaná jednání se Senátem nebo s některými senátory. Jsem těmto otázkám otevřená.
Jestli je to pro mě osobně přijatelné? Asi ano, ale myslím si, že je to zbytečné. Pořád se bavíme o pojistkách pro zestátnění a nezávislost, ale já tu nezávislost vidím jasně.
Nedokážu si představit, že by pan premiér Babiš přišel za ředitelem Chudárkem nebo Zavoralem a řekl jim: „Nedáme vám dost peněz, pokud nebudete vysílat jinak,“ a oni to udělali. Víc důvěřuji managementu České televize a Českého rozhlasu.
Vy si to představit nedokážete, ale někdo jiný třeba ano...
Ano, někdo si to představit dokáže. Pro mě osobně jsou pojistky dostatečné.
Veřejnoprávní média podle mě nezastupují názorovou pluralitu. Sama se na ně nedívám, protože vnímám, že zastupují jen jednu část veřejnosti. To je ale můj osobní názor.
Předpokládám, že právě to bude součástí vaší analýzy: že to tak skutečně je a že v ČT nejsou například konzervativní názory. Předpokládám, že to máte nějak doložené, protože je to vážné obvinění.
Je to podle mě vidět například na demonstracích. Když se konaly demonstrace proti vládě, například ty, které svolával Jindřich Rajchl, ČT z nich vysílala velmi málo a zvala si komentátory, kteří o účastnících mluvili jako o dezolátech.
Zatímco z demonstrací na podporu současné opozice vysílá dlouhé celodenní reportáže a zve komentátory, kteří jsou proti současné vládě. Myslím, že každý sám vidí, jestli je televize vyvážená.
Na to, že říkáte, že veřejnoprávní média nesledujete, tak o nich máte přehled...
Od chvíle, kdy jsem v politice, je sledovat musím, přiznám se.
Bylo zařazení bodu i reakcí Motoristů na výsledek komunálních a senátních voleb?
Ne, nebylo. Mrzí mě, že se to ve veřejném prostoru říká, ale chápu, že to tak lidem připadá. Stalo se to krátce po volbách, takže časově to tak působí. Nebyla to ale reakce na volby.
Bavili jsme se o tom měsíce před nimi. Říkali jsme si, že bod zařadíme a že přijde na řadu brzy, protože opozice nás pořád vydírala, že ho zařadit nemůžeme. Museli jsme to udělat taktickým, překvapivým krokem.
Zároveň musím říct, že jsem při předvolebních debatách na stáncích často slýchala od občanů a voličů, že nechtějí platit televizi, která nezastupuje jejich názor, prostřednictvím koncesionářského poplatku.
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