Stavba metra D se kvůli koronaviru odkládá na jaro 2021, nabrala zpoždění půl roku

Americký písničkář Bruce Springsteen vydá nové album, které v průběhu pěti dnů natočil se svou dlouholetou kapelou E Street Band doma v New Jersey. Jmenuje se Letter To You a vyjde 23. října, píše agentura AP. Deska obsáhne devět skladeb včetně tří dosud nevydaných archivních nahrávek z doby ještě předtím, než Springsteen roku 1973 debutoval titulem Greetings From Asbury Park, N.J. Konkrétně půjde o písně Janey Needs a Shooter, If I Was the Priest a Song for Orphans.

Springsteen naposledy vloni vydal orchestrální popové album Western Stars. Letter To You bude jeho první s E Street Bandem od roku 2014. Účinkovat na něm mají klávesista Roy Bittan, kytaristé Nils Lofgren a Stevie Van Zandt, Springsteenova žena a písničkářka Patti Scialfa, basista Garry Tallent, bubeník Max Weinberg, akordeonista a klávesista Charlie Giordano plus saxofonista Jake Clemons. Springsteen album produkoval se svým dlouholetým spolupracovníkem Ronem Aniellem.