Stává se to, nic ojedinělého, říká ministr vnitra k zatčení nevinných cizinců. Důvod k omluvě nevidí

před 5 minutami

Policejní těžkooděnci v pražském hotelu zadrželi sedm cizinců, o nichž se domnívali, že spáchali surový útok na číšníka v pražské restauraci. Skupina Izraelců s útokem však neměla nic společného. Ministr vnitra v demisi nevidí důvod, proč by se policie za svůj omyl měla omlouvat.

Praha - Ministr vnitra v demisi Lubomír Metnar nevidí důvod, aby se policisté oficiálně omluvili skupině Izraelců, kterou zatkli místo rváčů z Nizozemska. Nizozemci brutálně zbili číšníka v centru Prahy. O tom, že se policisté spletli, informoval on-line deník Aktuálně.cz.

"Bohužel stane se, že i speciální jednotka někdy zadrží podezřelého a nakonec se ukáže, že to není on. Takové věci se stávají," sdělil Metnar Aktuálně.cz. "A v praxi to není ojedinělý případ, protože v rámci prověřování identity a zadržení osob se nakonec může ukázat, že to nejsou ti, kteří jsou hledaní," dodal Metnar.

Policejní těžkooděnci se samopaly na konci dubna zasahovali v pražském hotelu Astoria. Zadrželi tam sedm cizinců, o nichž se domnívali, že spáchali surový útok na číšníka v pražské restauraci. Až na stanici zjistili, že se spletli a místo nizozemských útočníků zadrželi izraelské turisty. Jeden z nich musel být po zákroku ošetřen.

Ministr vnitra nepovažuje za nutné, aby se policie neprávem zadrženým cizincům oficiálně omluvila. Podle něj v takovém případě stačí, když jim policisté na místě nepříjemnou situaci objasní. "A pak se postupuje tak, že se celá situace těm lidem vysvětlí - 'Nejste to vy a omlouváme se vám, můžete si na nás stěžovat'," domnívá se Metnar.

"Momentálně k tomu (omluvě, pozn. red.) nevidím důvod. Šlo o zvlášť závažný zločin, který se tady stal na veřejnosti. Ti lidé se hledali v lokalitě, která je z hlediska pátrání poměrně složitá," vysvětluje ministr.

Zároveň neprávem zadrženým Izraelcům, kterým policisté při zásahu způsobili i zranění, doporučil, aby si podali stížnost. "Pokud se cítí dotčeni, mohou si podat na postup policie stížnost. Případně se mohou obrátit na Generální inspekci bezpečnostních sborů," uvedl.

Když speciální policejní jednotka turisty zatkla, neodvezla je na stanici vozem, ale nařídila jim, aby se jeden druhého chytili za ramena a pochodovali tak po pražských ulicích až na policejní služebnu v Benediktské ulici. "Pokud to byl kousek na stanici (jde zhruba o sto metrů, pozn. red.), tak to beru. Nevím, zda se tam špatně jezdí autem a tak dále," doplnil ministr v demisi.

Případem se nyní zabývá pražská policie. "Ačkoliv do současné doby pražská policie žádnou oficiální stížnost neobdržela, postup policistů kontrolní orgány prověřují," uvedl mluvčí policie Jan Daněk.