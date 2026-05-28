Státní zástupkyně zrušila moje stíhání, napsal hejtman Půta

Trestní stíhání libereckého hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) z neoznámení trestného činu ve středu státní zástupkyně zrušila. Hejtman to ve čtvrtek oznámil na síti X. Policie Půtu stíhala kvůli tomu, že údajně dostal nabídku úplatku, který sice odmítl, ale policii to neoznámil. Obvinění hejtman od počátku odmítal, rozhodnutí státní zástupkyně vnímá jako zadostiučinění.
„Dala mi za pravdu v tom, že se na mě oznamovací povinnost po odmítnutí údajného úplatku nevztahovala. Konstatovala, že policie nepředložila žádné důkazy, na kterých bylo obvinění postaveno, a to přesto, že monitorovala veškeré schůzky v mé kanceláři. Od začátku prověřování jsem věděl, že jsem se žádného trestného činu nedopustil,“ uvedl hejtman.
Evropská komise udělila Temu pokutu 200 milionů eur, varuje před nebezpečným zbožím
Evropská komise ve čtvrtek uložila čínské společnosti Temu pokutu ve výši 200 milionů eur (4,9 miliardy Kč) za porušení nařízení o digitálních službách (DSA). Důkazy, které má komise k dispozici, naznačují, že spotřebitelé v EU se na platformě Temu s velkou pravděpodobností setkávají s nelegálním a nebezpečným zbožím. Společnost v reakci uvedla, že považuje pokutu za nepřiměřenou.
Zelenskyj je ve Švédsku. Čeká ho tam „dárek“: několik starších gripenů
Švédsko daruje Ukrajině jako součást pomoci napadené zemi 16 starších stíhacích letounů JAS 39 Gripen verze C/D a v první fázi prodá Kyjevu až 20 nových strojů v provedení E/F za 2,5 miliardy eur (61 miliard Kč). Ukrajina, bude nákup financovat ze schválené půjčky EU. Informovaly o tom ve čtvrtek tiskové agentury Reuters a AFP s odvoláním na úřad ukrajinského prezidenta a prohlášení švédské vlády.
Invaze na Kubu je na spadnutí. Trump čeká, zda na ostrově propukne chaos
Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa se připravuje na možný pád komunistické vlády na Kubě už letos v létě a připravila nové plány na vojenskou reakci pro případ, že na tomto karibském ostrově propukne chaos. Napsal to server Axios s odvoláním na nejmenované americké představitele.
ŽIVĚ USA znovu zaútočily na Írán, Teherán v odvetě udeřil na americkou vojenskou základnu
Spojené státy oznámily, že provedly nové „obranné“ údery v jižním Íránu. Podle agentury AFP americký představitel ve středu večer řekl, že americká armáda sestřelila čtyři íránské drony a provedla letecké údery na pozemní základnu na jihu země. Íránské revoluční gardy uvedly, že v reakci na úder poblíž letiště Bandar Abbásu udeřily na americkou leteckou základnu. Vzdušné útoky hlásil Kuvajt.
ŽIVĚ Ukrajina ratifikovala 90miliardovou půjčku od EU, peníze půjdou na obranu
Ukrajinský parlament ve čtvrtek jasnou většinou hlasů ratifikoval dohodu s Evropskou unií o půjčce ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč). Informovala o tom agentura Reuters. Peníze jsou rozdělené na roky 2026 a 2027 a první platbu slíbila Evropské unie poskytnout nejpozději na začátku června. Dvě třetiny půjdou na obranu před ruskou invazí, zbývající třetina na rozpočet k reformám a modernizaci.