Kriminálníků v Česku ubývá, soudy loni osvobodily pouze pět procent obžalovaných

Kriminalita v Česku loni nadále klesala. Státní zástupci obžalovali 33 832 lidí a 260 firem, na dalších 36 133 lidí podali návrh na potrestání ve zkráceném řízení. Soudy pravomocně osvobodily 5,2 procenta obžalovaných. Vyplývá to z výroční zprávy Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ), kterou v úterý představil jeho šéf Pavel Zeman. Podle něj navzdory klesající kriminalitě neubývá nejzávažnějších kauz řešených na krajských a vrchních státních zastupitelstvích.

Předloni státní zástupci podali obžalobu nebo návrh na potrestání u 70 811 lidí, což bylo zhruba o 7000 méně než o rok dříve. Obžalovali také 238 firem. Soudy tehdy uznaly vinnými 95 procent obžalovaných.

"Za co jsem opravdu rád, je počet uložených peněžitých trestů," konstatoval Zeman, který v tomto směru pochválil práci soudů. V uplynulém roce vzrostl podíl peněžitých trestů na 18,1 procenta ve vztahu k celkovému počtu odsouzených, což za posledních pět let představuje nárůst na více než trojnásobek. Podle Zemana je ještě prostor pro další nárůst, a to až na 35 procent peněžitých trestů.

NSZ si "vzhledem k aktuální pozornosti soustředěné na výsledky činnosti vrchních státních zastupitelství" zpracovalo analýzu jejich činnosti v období 2011 až 2018. Z ní podle něj plyne, že pražští a olomoučtí vrchní státní zástupci obžalovali 1051 lidí a z tohoto počtu zatím soudy rozhodly o 366 obviněných. Z toho pravomocně odsoudily 293 lidí a 53 lidí - tedy 14,5 procenta - zprostily obžaloby. Zeman to označil za dobré výsledky.