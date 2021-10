Žalobce žádá v kauze sportovních dotací pro Peltu trest 9 let vězení a 25 milionů

Státní zástupce v úterý navrhl pro obžalované v kauze rozdělování sportovních dotací na ministerstvu školství tresty od pěti do deseti let vězení, peněžité tresty a také zákazy činnosti. Nejdelší odnětí svobody žádá pro bývalou náměstkyni ministerstva školství Simonu Kratochvílovou. Pro někdejšího šéfa českého fotbalu Miroslava Peltu chce devět let vězení a peněžitý trest 25 milionů korun.

Pro šéfa České unie sportu (ČUS) Miroslava Janstu pět let vězení a dvoumilionový trest. Obžaloba tvrdí, že Kratochvílová ovlivnila v roce 2017 výši dotací ve prospěch Peltovy Fotbalové asociace ČR (FAČR) a Janstovy ČUS a že mužům vynášela informace. Obžalované jsou i obě zmíněné organizace, exředitel ministerského odboru sportu Zdeněk Bříza a generální sekretář ČUS Jan Boháč. Kvůli případu rezignovala ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). Kauza stála místo i Kratochvílovou a Peltu, který se svého postu ve FAČR vzdal z vazby. „Mám za to, že provedené dokazování potvrdilo důvodnost podané obžaloby. Obžalovaní Kratochvílová a Bříza jako úřední osoby odpovědné za rozdělování dotačních prostředků zvýhodňovali konkrétní žadatele o dotace na základě požadavků obžalovaných Pelty, Jansty a Boháče,“ prohlásil státní zástupce Ondřej Trčka ve své závěrečné řeči u pražského městského soudu. Související Pelta si z peněz FAČR platil privátní letadla. Pomohl dopravit i Nedvěda do Číny Odmítl tvrzení Kratochvílové, že Peltu s Janstou jí přidělila ke komunikaci Valachová. „Nikdy nezastávali funkci poradců, ministryně o tom neměla žádné povědomí,“ uvedl s odkazem na svědeckou výpověď Valachové. "Obžalovaní Pelta s Janstou nebyli jakkoliv oprávněni vstupovat do běžícího dotačního řízení, a to ani vzhledem k jejich členství v Národní radě pro sport,“ pokračoval. Dodal, že jiní členové rady - na rozdíl od dvojice obžalovaných mužů - interní informace o rozdělování peněz nedostávali a výsledky se dověděli z webu ministerstva až po ukončení dotačního řízení. Trčka klade obžalovaným za vinu pokus o zneužití pravomoci úřední osoby, o porušení povinnosti při správě cizího majetku a o zjednání výhody při zadání veřejné zakázky. Peltovi navíc podplacení a Kratochvílové přijetí úplatku, což se týká mimo jiné bytu v centru Prahy, který poskytl Pelta své milence Kratochvílové a který odposlouchávala policie. Kratochvílové Trčka navrhl vedle deseti let vězení také šestimilionový peněžitý trest a pětiletý zákaz služebního poměru ve státní správě, Břízovi šest let vězení, dvoumilionový trest a rovněž pětiletý zákaz činnosti. Pro Peltu a Janstu chce pětiletý zákaz práce ve statutárních orgánech spolků. Pro tajemníka ČUS Boháče žádá stejně dlouhý zákaz činnosti, pět let vězení a dvoumilionový trest. ČUS má zaplatit 2,5 milionu korun, FAČR pět milionů a Trčka také chce, aby zveřejnily odsuzující rozsudek ve třech celostátních tištěných médiích. Obžalovaní vinu odmítají. Ministerstvo se po nich domáhá náhrady škody ve výši 1,116 miliardy korun. Související Jsem nevinná, řekla u soudu Kratochvílová. Činy kolem Pelty se podle ní nestaly