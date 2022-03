Státní zástupce obžaloval Babiše a Nagyovou v kauze Čapí hnízdo, hrozí jim až 10 let

V kauze padesátimilionové dotace na stavbu areálu Čapí hnízdo státní zástupce Jaroslav Šaroch obžaloval předsedu hnutí ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše a jeho někdejší poradkyni Jana Nagyovou (dříve Mayerovou). Případem se bude zabývat Městský soud v Praze. Babiš i Nagyová vinu odmítají.

"Státní zástupce Městského státního zastupitelství v Praze podal dne 21. března 2022 obžalobu na dvě fyzické osoby ve věci v mediálním prostoru označované jako kauza Čapí hnízdo," uvedl mluvčí pražských městských žalobců Aleš Cimbala.

Dozorový státní zástupce Jaroslav Šaroch podle informací Aktuálně.cz obžaloval Nagyovou z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie, Babiš se bude u soudu zodpovídat z pomoci k dotačnímu podvodu. Oběma v případě uznání viny hrozí až deset let vězení.

Obžaloba přišla poté, co policie za poslední rok a čtvrt doplnila vyšetřování. Získala nové listinné důkazy, vyslechla nové svědky. Podle mluvčího Cimbaly za takových okolností nebylo možné obžalobu nepodat. "Státní zástupce je vázán zákonem a zásadou obžalovací. V této věci byly splněny zákonné podmínky, které trestní řád spojuje s podáním obžaloby."

Babiš: U soudu prokážu svou nevinu

"Nebýt v politice, nikdo by se tím nikdy nezabýval, protože se nic nestalo. Nikomu nevznikla žádná újma. Dotace, i když na ni byl nárok, byla vrácena," reagoval svou obžalobu Andrej Babiš. "Nikdy jsem nic trestného neudělal, ani v minulosti, ani v politice, kde mám čistý stůl. A to prokážu i u soudu," dodal s tím, že podle něj jde o "15 let starou pseudokauzu".

V kauze Čapí hnízdo bylo původně obviněno 11 lidí včetně členů Babišovy rodiny. Šaroch postupně zrušil a zastavil stíhání všech obviněných. Tehdejší nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman však v prosinci 2019 po přezkumu obnovil stíhání Babiše a Nagyové. Zároveň potvrdil, že vyšetřování Babišových blízkých definitivně skončilo.

Policisté pod vedením kriminalisty Pavla Nevtípila následně ukončili rozkrývání kauzy na konci loňského května, oba obviněné navrhli obžalovat. Šaroch na konci srpna rozhodl o tom, že jim případ vrátí k došetření. Učinil tak zejména proto, aby kriminalisté doplnili výslechy svědků, mimo jiné premiérova syna Andreje Babiše mladšího.

Policisté znovu navrhli oba obviněné obžalovat 20. září, vyšetřování ale následně zdrželo to, že Babiš v říjnových sněmovních volbách znovu nabyl poslanecký mandát, čímž získal imunitu. Sněmovna Babiše k opětovnému stíhání vydala 3. března.

Poslanci: Babiš dostane možnost kauzu vysvětlit

"Pro všechny bude dobře, když celá kauza dospěje k nějakému rozhodnutí. Komentovat probíhající řízení nebudu, důvěřuji nezávislým soudům," uvedl k obžalobě premiér Petr Fiala (ODS). "Toto vnímám jako první krok, který tuto kauzu, zatěžující dlouhodobě Českou republiku, dovede do pravomocného rozhodnutí," řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

"Konečně závan narovnání podnikatelského prostředí, jak o tom pan poslanec snil, když náhodou spal!" uvedl s odkazem na dřívější Babišovu knihu šéf Pirátů Ivan Bartoš. "Andrej Babiš dostane (stejně jako každý další občan v této zemi) možnost obhájit sebe a své činy před nezávislým a spravedlivým soudem. Jakékoliv další komentáře ze strany politiků na toto téma jsou v tuto chvíli zbytečné," dodal.

Také předsedkyně Sněmovny a TOP 09 Markéty Pekarové Adamové na twitteru uvedla, že Babiš dostane šanci kauzu vysvětlit soudu. "Už nebude stačit kopání kolem sebe a slova o tom, že se tam máme na ty peníze jet podívat. Kdyby měl sebereflexi, rezignuje na všechny funkce a do rozhodnutí nebude nikam kandidovat," dodala

Kauza má kořeny v letech 2007 a 2008. Andrej Babiš měl se svou někdejší spolupracovnicí Janou Mayerovou při žádosti o dotaci pro Čapí hnízdo zastřít fakt, že je propojené s holdingem Agrofert. Jako takové by přitom na subvenci pro malé a střední firmy nemělo nárok. Před podáním žádosti byla firma přímou součástí koncernu. Po uplynutí pěti let takzvané udržitelnosti se Čapí hnízdo do holdingu vrátilo.