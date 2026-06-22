Státní zástupce obžaloval pekárnu a dva lidi kvůli dotacím na inovační linku

Státní zástupce Adam Bašný v pondělí podal obžalobu na společnost Pekárna Zelená louka, která spadá pod koncern Agrofert, a dva lidi kvůli evropské dotaci 100 milionů korun na inovační linku na toastový chléb.
Bašný to řekl serveru iROZHLAS.cz. Případem se bude zabývat Krajský soud v Praze. Holding Agrofert v minulosti uvedl, že firma postupovala v souladu se zákonem.
„Dnes ráno jsem ke Krajskému soudu v Praze podal obžalobu na dvě obviněné fyzické osoby a obviněnou společnost Pekárna Zelená louka,“ řekl serveru Bašný z Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO). Firmu a dva lidi obžaloval z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU.
Případ se týká dotace z evropských peněz, kterou České republice odmítl Brusel proplatit. V popisu projektu Pekárna Zelená louka uvedla, že půjde o linku s výraznými inovačními prvky, díky níž měla vyrábět zdravější a chutnější chleba bez konzervantů.
Kontroloři ale během auditu zjistili, že pekárna ve skutečnosti použila už existující technologii. Agrofert už dříve uvedl, že firma postupovala v souladu se zákonem a na dotaci měla nárok.
Policie začala případ vyšetřovat v říjnu 2024. Zaplombovala majetek pekárny, její výrobní halu a přilehlé budovy ve středočeské obci Herink jako náhradu potenciální škody. Hodnota zajištěných nemovitostí činí podle dřívějších informací 98 milionů korun.
Koncern Agrofert vlastnil premiér Andrej Babiš (ANO). Kvůli zákonu o střetu zájmů vložil své akcie do svěřenského fondu RSVP Trust, střet zájmů tím považuje za vyřešený. EU nicméně zaslala českým úřadům dopis, ve kterém požádala o informace, jaká opatření byla zavedena, aby se zabránilo možnému střetu zájmů.
Bašný v dubnu oznámil rezignaci, státním zástupcem přestane být ke konci června.
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