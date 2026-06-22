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Domácí

Státní zástupce obžaloval pekárnu a dva lidi kvůli dotacím na inovační linku

ČTK

Státní zástupce Adam Bašný v pondělí podal obžalobu na společnost Pekárna Zelená louka, která spadá pod koncern Agrofert, a dva lidi kvůli evropské dotaci 100 milionů korun na inovační linku na toastový chléb.

Kritici chystané změny prodeje zemědělské půdy vidí za touto změnou Agrofert.
Obviněná společnost Pekárna Zelená louka patří do holdingu Agrofert. Ilustrační fotoFoto: ČTK
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Bašný to řekl serveru iROZHLAS.cz. Případem se bude zabývat Krajský soud v Praze. Holding Agrofert v minulosti uvedl, že firma postupovala v souladu se zákonem.

„Dnes ráno jsem ke Krajskému soudu v Praze podal obžalobu na dvě obviněné fyzické osoby a obviněnou společnost Pekárna Zelená louka,“ řekl serveru Bašný z Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO). Firmu a dva lidi obžaloval z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU.

Případ se týká dotace z evropských peněz, kterou České republice odmítl Brusel proplatit. V popisu projektu Pekárna Zelená louka uvedla, že půjde o linku s výraznými inovačními prvky, díky níž měla vyrábět zdravější a chutnější chleba bez konzervantů.

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Kontroloři ale během auditu zjistili, že pekárna ve skutečnosti použila už existující technologii. Agrofert už dříve uvedl, že firma postupovala v souladu se zákonem a na dotaci měla nárok.

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Policie začala případ vyšetřovat v říjnu 2024. Zaplombovala majetek pekárny, její výrobní halu a přilehlé budovy ve středočeské obci Herink jako náhradu potenciální škody. Hodnota zajištěných nemovitostí činí podle dřívějších informací 98 milionů korun.

Koncern Agrofert vlastnil premiér Andrej Babiš (ANO). Kvůli zákonu o střetu zájmů vložil své akcie do svěřenského fondu RSVP Trust, střet zájmů tím považuje za vyřešený. EU nicméně zaslala českým úřadům dopis, ve kterém požádala o informace, jaká opatření byla zavedena, aby se zabránilo možnému střetu zájmů.

Bašný v dubnu oznámil rezignaci, státním zástupcem přestane být ke konci června.

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